Bastian Yotta droht jetzt Klage wegen „Miracle Morning“ - alles nur geklaut?

Im Dschungelcamp 2019 zeigt Bastian Yotta der ganzen Nation den „Miracle Morning“. Den hat er angeblich selbst erfunden - aber ist das die Wahrheit?

Sebastian Yotta (42) bereitet sich auf jeden neuen Tag im Dschungelcamp mit seinem „Miracle Morning“-Ritual vor. Dabei pusht sich der Motivationscoach mit Sprüchen wie „I am a money maker“ oder „I am a love magnet“. Sein wichtigstes Mantra: „I‘m strong. I‘m healthy. And full of energy.“ Ist das alles nur geklaut?

Dschungelcamp 2019: Hat Yotta den „Miracle Morning“ geklaut?

Das Team hat sich im Dschungelcamp schon an das Ritual gewöhnt. Yotta versucht regelmäßig nicht nur sich, sondern auch die restlichen Dschungelcamper mit dem „Miracle Morning“ zu motivieren. Am Sonntag gab der 42-Jährige gegenüber Evelyn (29) noch an, er habe das Motivationsprogramm selbst erfunden. Da hat der „Selfmade Millionair“ wohl schamlos gelogen. Auch Bastian Yottas Vater bezeichnete ihn schon als Lügner, doch dieses Mal geht es um eine ganz andere Sache. Der wahre Erfinder des „Miracle Morning“, Hal Elrod (39) aus den USA, meldet sich zu Wort. Er hat eine klare Botschaft für Yotta.

+ Bastian Yotta könnte das Lachen bald vergehen. © TVNOW / Stefan Menne

„Es enttäuscht mich, dass Bastian Yotta fälschlicherweise behauptet, den ‚Miracle Morning‘ entwickelt zu haben.“, erklärt Elrod gegenüber der Bild, „Ich habe den ‚Miracle Morning‘ 2007 entwickelt – um mein eigenes Leben zu verbessern. Das Buch wurde in den USA bereits 2012 veröffentlicht. Ich besitze auch die Rechte am Trademark ‚Miracle Morning‘.“ Doch es soll noch dicker kommen für den Dschungelcamp-Kandidaten.

Yotta droht eine Klage: „Anwälte schauen sich die Vorgänge genau an“

Denn Hal Elrod macht deutlich, dass er auch vor rechtlichen Maßnahmen nicht zurückschrecken wird: „Ich bin mir nicht sicher, ob ich Yotta verklage. Aber meine Anwälte schauen sich die Vorgänge gerade genau an und werden mich beraten, ob und wie wir dagegen vorgehen können.“ Bastian Yotta steht ab jetzt also nicht mehr nur bei den Dschungelcamp-Fans unter strengster Beobachtung, sondern auch bei Elrods Anwalt-Team in den USA.

Chris Töpperwien (44) würde diese Neuigkeiten wohl freuen, wenn er davon wüsste. Dem Currywurstmann geht der „Miracle Morning“ nämlich extrem auf den Geist. Eine Klage gegen den Protz-Millionär könnte den Erzfeind Yottas sicher erheitern.

Bastian Yotta könnte nach dem Überlebenskampf im Dschungel ein Überlebenskampf im echten Leben erwarten. Die IBES-Gage muss vielleicht schon bald in einen sehr guten Anwalt investiert werden. Es wäre allerdings nicht der erste Rückschlag in Yottas Leben voller Höhen und Tiefen. Im Moment hat er zusätzlich die Anschuldigung am Hals, die Ottos um 1,6 Millionen Euro betrogen zu haben.

spz