Dschungelcamp 2019: Jetzt hat sie genug - Doreen Dietel rastet im Camp aus

Tag sechs im Dschungelcamp 2019: Giselle und Bastian Yotta müssen erneut in die Dschungelprüfung. Alle Infos im Live-Ticker zum Dschungelcamp.

12 Kandidaten sind im Dschungelcamp 2019 dabei.

Ab Freitag werden die ersten Kandidaten rausgewählt.

Sonja Zietlow und Daniel Hartwich moderieren die 13. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“

Der Gewinner erhält erstmals eine Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro.

Mittlerweile gibt es auch erste Informationen zu den Dschungelcamp-Gagen 2019.

23.14 Uhr: Ach, hier. Danke, RTL! Und Weeerbung.

23.12 Uhr: Und jetzt auch noch Zickenkrieg zwischen Giselle und Doreen Dietel. Wo bleibt der Soundtrack? What the fuck...

23.08 Uhr: Und weiter geht‘s mit dem Drama zwischen Evelyn und Domenico. Aber hey, er will einen Stein drauf legen! In Domenico-Sprache heißt das wohl, Gras drüber wachsen lassen. Aber er hat schon recht: Einen Stein draufzulegen geht auf jeden Fall schneller. Gras wächst ja so langsam...

Dschungelcamp 2019: Große Versöhnung zwischen Giselle Oppermann und Bastian Yotta

23.03 Uhr: Große Versöhnung bei den beiden Streithähnen? Giselle entschuldigt sich. Dicke Umarmung und alles ist wieder gut. Uns kommen die Tränen.

23.02 Uhr: Giselle kann es kaum erwarten, allen mitzuteilen, dass Bastian null Sterne hat. NULL! Ja! Null Sterne! Haben es alle gehört? Bastian hat null Sterne. Giselle vier. Achso und: Bastian hat NULL Sterne!

23.00 Uhr: Ja, Yotta schimpft seit gefühlt fünf Minuten. Im Monolog. Da kann man noch schnell Popcorn holen. Er redet danach bestimmt immer noch.

22.58 Uhr: Yotta und Giselle zicken sich an. Yotta „hat Anstand und Ehre“ - meint er zumindest. Nur und nur deswegen erzählt er niemandem, was im Dschungelcamp wirklich abgeht. Wie falsch alle sind. Ups, hat er es dann nicht grade doch erzählt?

22.57 Uhr: Giselle kommt gar nicht drüber weg, dass sie die Sterne eingesammelt hat. War ja auch wirklich eine Meisterleistung. Unglaublich gut. Wahnsinn. Währenddessen findet Yotta tausendundeine Ausrede für seinen Stern-Fail.

22.56 Uhr: Ist die Werbung schon vorbei?

22.48 Uhr: Wir finden den Soundtrack übrigens sehr, sehr passend: What the fuck.

22.44 Uhr: Und als letztes: Pinkes Wasser mit bunten Plastikbällen als Überraschung. Als nette Überraschung möchte man hier anmerken. Und Giselle fängt zwei weitere Sterne! Bastian hat dagegen keinen einzigen geholt... und deswegen ist Giselle jetzt sauer. Weil ER ja SIE vorher motiviert hat. Und jetzt aber sie die Sterne hat. Macht Sinn deswegen sauer zu sein. Auf jeden Fall. „Ich hab die Scheiße satt“, meint Yotta dazu.

22.42 Uhr: Und jetzt: Giselle hatte einen zweiten Stern und lässt ihn einfach wieder los. „Scheiße!“. Bastian sieht sichtlich unbegeistert aus... Und jetzt kommen die Kakerlaken und Grillen. Mmh. Es krabbelt überall. Giselle würde lieber nichts sehen. Muss sie aber.

22.40 Uhr: Verrottete Tomaten, Fischabfälle.... Und die beiden sehen einfach die Sterne nicht. Doch! Giselle hat einen! Aber: „Ich kotze“, ruft sie. Verständlich...

22.38 Uhr: Giselle und Bastian müssen erneut in die Prüfung. Und als allererstes werden die beiden mit Kuh-Urin gespült... Bastian versemmelt jedoch, Giselle zu sagen, wo die Sterne kommen. Kein Stern! Dafür Kuh-Urin in der Taucher-Brille.

22.33 Uhr: Auch zwischen Bastian Yotta und Giselle Oppermann ist die Situation sehr angespannt...

Dschungelcamp 2019: Tommi Piper wird gegenüber Sybille Rauch laut: „Das ist eine Lüge!“

22.32 Uhr: Peter Orloff versucht die Situation zu entspannen. „Jeder von euch ist ein toller Mensch.“ Aber Tommi will davon nichts hören. Es ist nicht immer alles harmonisch! Ach nee. Und jetzt? „Jetzt ist es vorbei mit dir BIS ZUM SCHLUSS!“, wirft Tommi Piper Sibylle cholerisch an den Kopf. Und was lernen wir daraus? Mantras bringen‘s nicht...

22.30 Uhr: Jetzt erklärt Sibylle die Situation. Tommi hätte sie bei der Feuerwache alleine gelassen. Darauf reagiert Tommi mit einem Mantra: „Ich bin ganz ruhig“, versucht er sich selbst einzureden. Funktioniert das? Er habe doch nur kurz seine Flasche geholt, meint er. „Regelverstoß!“, ruft Sybille. Und dann ist‘s vorbei mit der Ruhe. „Das ist eine Lüge!“, brüllt Tommi. Und weiter geht‘s. „Der Kampf der Rentner“ titelt Chris Töpperwien treffend.

22.25 Uhr: Sibylle Rauch weint vor sich hin. Sie schmeißt Chris aus dem Bett, „weil ich bin die ganze Zeit hier allein“. Aber Tommi sitzt doch auch da? Sieht sie ihn etwa nicht?? Chris fragt auch erst noch irritiert nach: „Aber ihr seid doch zu zweit?“ Als das Schniefen anhält, bewegt er sich aber doch aus dem Bett. Und sagt erst mal nichts mehr dazu.

22.22 Uhr: Doreen fällt aus der Hängematte. Autsch.

22.19 Uhr: Und wir starten mit dem Drama um Domenico und Evelyn in die Sendung: Domenico vertraut sich Chris an. „Da war was, auf jeden Fall, aber ich kann nicht sagen, dass es Liebe war.“ Dann plaudert er auch gleich ein paar pikante Details aus: Evelyn hätte schon mal was mit dem Ex von der Ochsenknecht gehabt. Echt jetzt?

21.13 Uhr: Für alle, die darüber noch nicht genau Bescheid wissen: Deswegen streiten sich Domenico und Evelyn - die ganze Geschichte.

Update vom 16. Januar, 20.03 Uhr: Wie jetzt bekannt wurde, ist die Frau eines ehemaligen Dschungel-Kandidaten gestorben. Die Familie trauert um die 49 Jahre junge Frau.

Dschungelcamp 2019: Bericht nennt die ersten Gagen

Nun gibt es auch erste Informationen über die Gagen im Dschungelcamp 2019: Die Bild-Zeitung (die im Hinblick auf RTL-Shows immer besonders gut informiert ist) nennt die ersten Zahlen:

Bastian Yotta soll 140.000 Euro bekommen. Giselle Oppermann, Evelyn Burdecki und Tommi Piper sollen eine Gage von 80.000 Euro erhalten. Und Felix van Deventer soll immerhin 60.000 Euro einstreichen. RTL will - wie üblich - diese Zahlen nicht kommentieren.

Große Emotionen im Dschungelcamp 2019

Tag sechs im Dschungelcamp 2019 bricht an und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Bisher hat es an Konfliktpotential und Emotionen nicht gemangelt: Zwischen Bastian Yotta und Chris Töpperwien brodelt es schon von Anfang an - der lang anhaltende Konflikt eskaliert immer wieder.

Töpperwien macht Yotta schwerwiegende Vorwürfe: Er habe Fans um Geld betrogen und sie danach blockiert.

Auch zwischen Evelyn Burdecki und ihrem Ex Domenico kam es bisher zu keinem klärenden Gespräch - dafür ein Liebesgeständnis: Evelyn gibt zu, dass er ihre große Liebe gewesen sei.

Dschungelcamp 2019: Giselle und Bastian Yotta müssen an Tag sechs erneut zur Dschungelprüfung

Ein Jammer-Kandidat darf im Dschungelcamp 2019 natürlich auch nicht fehlen: Dieses Jahr ist es das Model Giselle Oppermann. Sie war schon drei mal bei der Dschungelprüfung und überlegt immer wieder, das Dschungelcamp zu verlassen.

Nach der verhauenen Prüfung zusammen mit Bastian Yotta an Tag fünf müssen die beiden an Tag sechs erneut in die Prüfung. Ob sie dieses Mal Sterne holen? In der Vorschau ist jedenfalls zu sehen, wie Giselle einen bereits ergatterten Stern einfach wieder loslässt - worüber Yotta sichtlich unerfreut ist. Und wir erfahren auch, womit die beiden Kandidaten es zu tun haben: Kuh-Urin. Bäh.

