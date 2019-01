Dschungelcamp 2019: Bleibt Domenico de Cicco nur wegen dem Kind bei seiner Freundin?

Domenico de Cicco trifft im Dschungelcamp 2019 auf seine Ex-Freundin Evelyn Burdecki und sie verstehen sich blendend. Doch was ist mit Freundin Julia?

Dschungelcamp 2019: Ist Domenico de Cicco nur wegen dem Kind mit seiner Freundin zusammen?

Update vom 13. Januar 2019: Rückblick auf Dschungelcamp-Folge zwei: Die beiden Väter Bastian Yotta und Domenico de Cicco sitzen am Feuer und unterhalten sich über das Vatersein und wie wichtig es ist, für die Kinder da zu sein. Eine Aussage, die Domenico dann im Dschungelcamp tätigt, gibt aber zu denken: „Ich will nicht, dass mein Kind mit jemand anderem aufwächst. Diese Vorstellung ist sehr schlimm. Dein Fleisch und Blut… und für was? Für eine Sache, die vergänglich ist. Dafür verlierst du deinen Partner? Nein, kann ich nicht machen.“

Könnte das der Grund sein, warum er sich letzten Endes für Julia und nicht für Evelyn entschieden hat? Es ist offensichtlich, dass die beiden sich gegenseitig von einander angezogen fühlen. Immer wieder schweifen die Blicke zu dem jeweils anderen. Doch seine Tochter scheint sein Ein und Alles zu sein, die er über sein eigenes Glück zu stellt. Doch ob das wirklich der wahre Grund ist, warum er mit Julia und nicht mit Evelyn zusammen ist, weiß nur der Italiener selbst.

Dschungelcamp 2019: Wird Domenico de Cicco von Freundin Julia rausgeworfen?

Update vom 12. Januar 2019, 18.45 Uhr: An Tag 1 trafen sich die Ex-Verliebten aus „Bachelor in Paradise“ Domenico de Cicco und Evelyn Burdecki das erste Mal nach der unschönen Trennung wieder - und nein es flogen keine Fetzen, sondern eher Funken. Die beiden gingen total vertraut miteinander um, lächelten sich an. Der Zorn der letzten Wochen schien wie verflogen.

Doch was sagt wohl Julia, Domenicos aktuelle Freundin und Mutter seiner vier Monate alten Tochter zu solchen Szenen? Und auch der Satz: „Meine Angst ist, dass ich mit dir wieder so weit komme“, sprechen eindeutige Worte.

Ein RTL-Reporter schnappte sich daraufhin die Begleiter der beiden Ex-Partner und befragte sie zu den Bildern des ersten Dschungel-Tages.

Zwar verneint Domenicos Freund Luigi, dass da noch einmal etwas zwischen den beiden laufen könne, da Domenico zu 100 Prozent hinter Julia und seinem Kind stehen würde, aber Evelyns Begleiter Arkardius ist nicht komplett überzeugt. Es sei eine Ausnahmesituation, er glaube zwar auch nicht, dass es ein Comeback gegeben würde, man wisse es aber nicht, nachdem dort eine Ausnahmesituation herrsche.

+ Evelyn und Domenico sind sehr vertraut miteinander. Wird das zum Problem für Freundin Julia? © MG RTL D

Doch vor allem Julia soll es laut RTL-Berichten nicht gut gehen. Angeblich hätte sie sich sogar überlegt, Domenico zu Hause rauszuwerfen, nachdem sie diese Bilder zu Gesicht bekommen hatte. Auch Luigi gibt zu, dass das für Julia nicht schön sei: "Ich gehe davon aus, dass sie traurig ist.“ Weiter gibt er zu: „Dass es ihr dabei nicht gut geht, ist ja logisch!“ - trotzdem glaubt er an Julia und Domenico.

Dschungelcamp 2019: Domenico de Cicco flippt beim total Body-Check aus

Update vom 12. Januar 2019: Mit Domenico de Cicco ist nicht zu spaßen, zumindest dann nicht, wenn es um seine Haare geht. Wie in der ersten Folge der 13. Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ zu sehen war, ist es keine gute Idee dem Ex-Bachelor mal eben so an die Haare zu gehen. So geschehen bei der Schmuggel-Kontrolle durch einen „Soldaten“, der die Kandidaten vor dem Einzug ins Camp auf verbotene Gegenstände abtastet. Als dieser dem 35-Jährigen mit ganzer Hand in seine Haarpracht fuhr und diese durchwuschelte, um zu sehen, ob Domenico darin etwas versteckt hält, vergaß Domenico de Cicco für einen kurzen Moment, dass er als Dschungel-Insasse eigentlich nichts zu melden hat.

+ Soldaten-Angriff auf Domenico de Ciccos Haare © screenshot „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“/ RTL.de

Domenico wehrt die Untersuchung ab, indem er den uniformierten Kontrolleur zurückdrängte. „Fass mich nicht an“, blaffte der Army-Affe Domenico an und befahl ihm sich nach vorne zu beugen und sich selbst durch die Haare zu fahren. Domenico war von der Aktion sichtlich angefressen. Das ihm seine Haare heilig sind, hätte sich der Soldat, der auch die jeweils zwei Luxusgegenstände, die jeder Kandidat mit ins Camp nehmen darf, bereitstellt, eigentlich denken können. Denn Domenicos Wahl fiel auf eine Tube Haargel.

Dschungelcamp 2019: Domenico de Cicco wird bei Ankunft vom Ranger abgeführt

Update vom 11. Januar 2019: Normalerweise kommen die Dschungel-Kandidaten in Australien an und dürfen sich erstmal im Hotel entspannen, bevor sie sich ein paar Tage später auf den Weg ins Camp machen. Das dachte auch Domenico de Cicco, der relaxed am Flughafen eintraf. Während er einem Kamera-Team von RTL Rede und Antwort stand, kam aber eine große Überraschung. Ein Ranger platzte in das Interview - „Stop talking! Let's go!" - und nahm ihn mit. Mehr zu der ungewöhnlichen Situation von Domenico erfahren sie hier auf op-online*.

Überraschung! Das gab‘s noch nie bei #IBES - Domenico und einige seiner Mitcamper werden direkt nach der Landung in Australien von Rangern empfangen - für sie geht es statt ins Hotel direkt in Richtung #Dschungelcamp. Was dort passiert seht ihr heute ab 21.15 Uhr! pic.twitter.com/ZWaCnX6MGH — RTL.de (@RTLde) 11. Januar 2019

Dschungelcamp 2019: Domenico de Cicco ist wieder mit seiner Ex zusammen

Update vom 9. Januar 2019: Während die Dschungelcamp-Fans dem ersten Aufeinandertreffen von Domenico und seiner Ex Evelyn Burdecki entgegenfiebern, lässt Domenico eine neue Bombe platzen: Denn der 35-Jährige schwebt bereits mit einer anderen Ex-Freundin im siebten Himmel. Im Liebes-Interview mit RTL zeigt er sich zum ersten Mal mit der Mutter seines Babys, der 25-jährigen Julia, vor der Kamera.

Erst seit wenigen Monaten sind Domenico und Julia wieder zusammen. „Als die Kleine geboren wurde, haben wir uns wieder schätzen und lieben gelernt“, erzählt Julia. Seitdem sei alles perfekt. Vor wenigen Monaten sah das noch ganz anders aus: Im Sommer 2018 lernte Domenico Evelyn bei „Bachelor in Paradise“ kennen. Die beiden wurden ein Paar - doch als bekannt wurde, dass eine andere ein Kind von Domenico erwartet war alles vorbei.

Dschungelcamp 2019: Domenico interessiert sich nicht mehr für Evelyn

Im September 2018 kam Domenicos Tochter Lia Noelia zur Welt. Seitdem ist Evelyn für den Dschungel-Kandidaten Schnee von gestern. „Die Frau, die mich glücklich macht, ist die Mama meines Kindes“, sagt der 35-Jährige im Interview mit RTL. Und auch seine Freundin Julia schwebt auf Wolke sieben. „Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich bin mega glücklich. Besser hätte das Jahr nicht anfangen können", freut sich Julia.

Die vergangenen Monate waren für die junge Mutter aber nicht leicht. „Man wünscht sich als schwangere Frau natürlich den Vater des Kindes an der Seite, aber ich habe nie aufgegeben“, erzählt Julia. „Ich hab gewusst, dieser Mann gehört zu mir.“ Zum Start des Dschungelcamps muss Julia ihren Domenico aber vorerst wieder ziehen lassen - und dann nimmt auch noch seine Ex Evelyn am Camp teil.

Domenico trifft im Dschungelcamp auf seine Ex - wie geht Julia damit um?

Wie die junge Mutter damit zurecht kommt, dass Domenico bald 24 Stunden am Tag mit Evelyn verbringen wird, bleibt abzuwarten. Auch die amtierende Dschungel-Königin Jenny Frankhauser ist auf das erste Treffen der beiden Ex-Partner gespannt. Ob es zwischen Domenico und Evelyn doch nochmal knistern wird, sehen die Zuschauer ab 11. Januar bei RTL. Aber bis zum Start der aktuellen Dschungel-Staffel können die beiden Frischverliebten ihr junges Glück noch ungestört genießen.

Dschungelcamp 2019: Domenico de Cicco hat Pläne für Treffen mit seiner Ex-Freundin Evelyn

Update vom 7. Januar 2019: Im diesjährigen Dschungelcamp gibt es so allerhand, das ganz schön explosiv werden könnte. Nicht nur das Zusammentreffen von Bastian Yotta und Chris Töpperwien könnte nach dem jetzt schon herrschenden Zoff interessant werden, sondern auch das Wiedersehen zwischen Domenico und seiner Ex Evelyn. Die beiden lernen sich bei „Bachelor in Paradise“ lieben. Dann ging es allerdings nach einer unschönen Geschichte auseinander (Details siehe unten).

Gala verrät der Italiener wie es ihm mit dem Gedanken geht, seine Exfreundin Evelyn im Dschungel wieder zu sehen. „Das erste Aufeinandertreffen wird wahrscheinlich komisch für beide sein, aber ich werde ganz normal neutral mit ihr umgehen. Ich werde sie ganz normal begrüßen, fertig“, so Domenico. Weiter sagt der 35-jährige IBES-Star:„Ich sehe sie mittlerweile als Kandidatin wie jede andere auch. Ich werde sie mit Respekt behandeln und hoffe, dass sie genauso mit mir, mit Respekt, umgeht.“

Das hört sich ja zumindest ganz vernünftig an. Evelyn kündigte ja bereits in ihrem Facebook-Live-Interview am letzten Freitag an, dass sie ihn auch mit Respekt behandeln will. Vielleicht bleibt das Drama hier ja sogar aus?

Vorbericht: Dschungelcamp 2019: Domenico de Cicco ist bekannt aus „Bachelor in Paradise“

Wie findet man den idealen Dschungelcamp-Kandidaten? Bei der Auswahl kann RTL immer auf das ergiebige Reservoir seiner eigenen Reality-TV-Formate zurückgreifen. Man nehme einen Kandidaten bzw. eine Kandidatin, die schon bei „Bachelorette“ oder „Bachelor“ polarisierte und stecke denjenigen oder diejenige in den australischen Busch. In der vergangenen Staffeln waren das „Bachelorette“-Gewinner David Friedrich und „Bachelor“-Kandidatin Kattia Vides. Der eine schaffte es ins Halbfinale, die andere erreichte einen achtbaren sechsten Platz.

Auch für das Dschungelcamp 2019 hat RTL einen Kandidaten gefunden, den man schon aus einer Kuppelshow kennt.

Vor dem Dschungelcamp 2019 war Domenico de Cicco bei „Bachelorette“ und „Bachelor in Paradise“

Er konnte seine Talente für‘s Reality-TV sowohl bei der „Bachelorette“ als auch vor wenigen Monaten bei „Bachelor in Paradise“ unter Beweis stellen. Bei der „Bachelorette“ schaffte er es immerhin ins Halbfinale, bei „Bachelor in Paradise“ konnte er sogar ein Frauenherz erobern: Das von Evelyn Burdecki. Die beiden zogen im Finale als Paar von dannen.

Nur wenige Wochen nach dem Finale verkündete Evelyn bei RTL unter Tränen die Trennung. Freundlicherweise erfuhr Domenico über das Fernsehen vom Beziehungs-Aus. Der Grund für Evelyns heftige Reaktion: Domenico hatte ihr verschwiegen, dass er mit einer anderen Frau ein Kind erwartet. Evelyn warf ihm vor, sie mit der Kindsmutter betrogen zu haben. Sie hatte folgende Handy-Nachricht bekommen: „Hey Evelyn, vielleicht solltest Du erfahren, dass Domenico eine schwangere Freundin in Frankfurt hat. Wichtig!!!“ Von wem die Nachricht kam bleibt unbekannt.

Jedenfalls platzte Evelyn nach Erhalt der Kragen: „Mit allem hätte ich gerechnet. Aber nicht damit, dass er eine Freundin hat, die im siebten Monat schwanger ist.“ Sie habe sich mit der Mutter seines Kindes getroffen. Diese habe Evelyn eröffnet, dass sie und Domenico weiterhin zusammen seien.

War Domenico wirklich fremdgegangen? Er selbst wies das von sich - natürlich im Exklusiv-Interview mit RTL. „Ich bin nicht zweigleisig gefahren. Dass ich Vater werde, das stimmt. Da stehe ich auch dazu.“ Allerdings habe er Evelyn die Vaterschaft sicherheitshalber verschwiegen. Ihre Liebe sei nach dem „Bachelor in Paradise“ eben noch sehr frisch gewesen. „Ich wollte das Ganze nicht kaputt machen und die Mutter meines Kindes aus der Öffentlichkeit raushalten." Betrogen habe er Evelyn nicht. Aber für sein Kind wolle er dennoch da sein und die Mutter so gut es gehe unterstützen.

Wie dem auch sei: Nun geht er als Single ins Dschungelcamp 2019. Vermutlich jedenfalls. So ganz genau weiß man das bei Domenico ja nicht.

Auf jeden Fall wird er im Busch seine Ex Evelyn Burdecki treffen. Denn Evelyn wird auch eine Kandidatin im Dschungelcamp 2019 sein.

Sicher ist: Anfang Oktober wurde Domenico Vater eines Kindes. Das teilte er via Instagram mit. Seither postete er mehrere Bilder seiner Tochter, die offenbar den Namen Lia bz. Noelia trägt. Das Gesicht des Kindes macht er mit Herzen bzw. Emojis unkenntlich. Die Mutter des Kindes sieht man auf den Bildern nicht.

Das macht Domenico de Cicco, wenn er nicht im TV ist

Was muss man sonst noch zu Domenico de Cicco wissen? Vor seinem Auftritt bei der „Bachelorette“ arbeitete er als Sachbearbeiter für Logistikmanagement. Heißt konkret: Er sorgt dafür, dass bei defekten Flugzeugen sofort Werkzeuge an Ort und Stelle geliefert werden. Ob er in dem Metier immer noch sein Geld verdient, oder ob er mittlerweile von seinem in den RTL-Formaten erarbeiteten Promi-Status leben kann, ist unklar. Zudem war in seinem „Bachelorette“-Porträt zu lesen: „In seiner Freizeit reist er gerne und modelt für Freunde. Bis vor zwei Kreuzbandrissen war er auch aktiver Fußballer.“ Ursprünglich kommt Doemnico aus dem hessischen Gelnhausen (Link zu op-online.de*).

Was kann Domenico im Dschungelcamp 2019 erreichen?

Einiges. Die „Bachelorette“ -Kandidaten Aurelio Savina und David Friedrich erreichten im Dschungelcamp den fünften bzw. den vierten Platz. Domenico de Cicco hat schon bei der „Bachelorette“ und bei „Bachelor in Paradise“ gezeigt, dass er bei Reality-TV-Formaten punkten kann. Er hat ja mit seinem etwas undurchsichtigen Liebesleben sicher ein paar interessante Geschichten auf der Pfanne, die er am Lagerfeuer erzählen kann.

Außerdem könnte ihn die Ex-DSDS-Kandidaten Annemarie Eilfeld in den Dschungel folgen. Bei der TV-Zicke kann man immer mit Zoff rechnen, dazu kommt noch der Protz-Millionär Bastian Yotta - ob Domenico sich da raushalten kann? Einer könnte die Situation sicherlich beruhigen: Alf-Stimme Tommi Piper.

