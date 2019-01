Dschungelcamp 2019: Sandra Kiriasis erinnert an eine Ex-Dschungelkönigin

Mit Sandra Kiriasis geht eine Olympiasiegerin ins Dschungelcamp 2019. In welchem Sport sie die Goldmedaille holte und einiges mehr erfahren Sie hier.

Dschungelcamp 2019: Sandra Kiriasis erinnert an frühere Dschungelköngin

Update vom 13. Januar 2019: Wir alle erinnern uns noch an Maren Gilzer, die 2015 ins Dschungelcamp einzog und die Dschungelkrone holte? Und womit ist Maren uns noch bis heute im Gedächtnis geblieben? Mit ihrer stoischen Miene als sie bei einer Essens-Dschungelcamp-Prüfung einfach alles in einem Affenzahn in sich hineinstopfte und schluckte. Nichts war zu zäh oder zu ekelhaft. Sie aß sich quasi in die Herzen der Dschungel-Fans. Und auch sonst konnte sie mal Sprüche raushauen, war sich aber für nichts zu schade.

Sandra Kiriasis kommt uns in den ersten Tagen ähnlich vor. Bei der ersten Dschungelprüfung steckte sie ihr Gesicht ohne viel Tamtam in die Mehlwürmer und wühlte sich zum Ziel. Genauso schluckte sie den Wackelpudding, der mit Kuh-Urin verfeinert, mit Fischauge garniert und Schweinesperma dekoriert wurde, ohne Meckern hinunter. Auch sie verzog kein Stück die Miene.

Das lässt uns etwas an Maren Gilzer zurückdenken, die zu erst lange unscheinbar erschien und dann das Feld von hinten aufgeräumt hatte. Nicht auszuschließen, dass es Sandra Kiriasis im Dschungelcamp 2019 ähnlich macht. Ihre Stunde könnte kommen, wenn sie bei Dschungel-Prüfungen antreten darf. Ob es heute soweit ist, lesen Sie in unserem Dschungelcamp-Live-Ticker für Tag 3 nach.

Dschungelcamp 2019: Sandra Kiriasis reist mit Indira Weis nach Australien

Update vom 9. Januar 2019: Mit Sandra Kiriasis ist auch Indira Weis ist wieder beim Dschungelcamp. Sie reist nach Berichten von RTL.de in diesem Jahr als Begleiterin von Sandra Kiriasis nach Australien. 2011 war sie selbst im Camp - und hatte dort etwas mit Sänger Jay Khan. Ob Sandra sich Tipps von Indira holt? Wer weiß. Wie sich die Bobfahrerin schlägt, erfahren wir auf jeden Fall ab 11. Januar live im TV oder auch auch in unserem Dschungelcamp-2019-Live-Ticker.

Vorbericht: Olympiasiegerin Sandra Kiriasis tritt im Dschungelcamp 2019 an

Sport-Legenden hatten wir ja schon einige im Dschungelcamp: Mit Thomas Hässler gar einen Fußball-Weltmeister, der überdeutlich raushängen ließ, dass er auf die Show so gar keinen Bock hatte. Ein anderer Fußballer hingegen, Thorsten Legat, gab bei den Dschungelprüfungen immer Vollgas (“Kasalla!“) - zur Freude der Zuschauer. Aus dem Bereich der Leichtathletik war Carlo Thränhardt vertreten. Zudem gab es Eiskunstläufer Norbert Schramm oder Schwimmer Thomas Rupprath. Ins Dschungelcamp 2019 zieht nun eine veritable Olympiasiegerin ein: Sandra Kiriasis (43). Und welcher Sportart würden sie diese Dame zuordnen?

Richtig, Sandra Kiriasis war Olympiasiegerin im Military-Reiten! Okay ... war ein Witz! Tatsächlich war sie Olympiasiegerin 2006 im Zweierbob. Aber geben Sie es ruhig zu: Sie haben die Geschichte mit dem Military-Reiten für einen Moment geglaubt, oder? Das ist keine Schande! Immerhin hat Sandra Kiriasis nie die Prominenz einer Steffi Graf (Gold im Tennis) oder einer Katarina Witt (Eiskunstlauf erreicht). Wobei das noch sehr zurückhaltend ausgedrückt ist. Aber es gibt halt diese Randsportarten, die uns im Medaillenspiegel bei Olympia nach oben bringen, deren Sportler aber kaum einer kennt.

Sie finden das despektierlich? Gut, dann nennen Sie doch mal den Namen jener Dame, die in Rio 2016 für Deutschland Gold im Kleinkaliber Dreistellungskampf holte! Ach, der fällt ihnen nicht auf Anhieb ein? Na sehen Sie! So wird es auch einigen Dschungelcamp-Zuschauern gehen, die im Fall von Sandra Kiriasis vor einem Rätsel stehen. Außer RTL zeigt sie im Vorspann mit einem Zweierbob und ihrer Goldmedaille.

Vor dem Dschungelcamp 2019: Sandra Kiriasis war im Sport erfolgreich

Um wieder den nötigen Respekt rein zu bringen: Sandra Kiriasis war als Bobpilotin bei den Olympischen Spielen von Salt Lake City (2002), Turin (2006) und Vancouver (2010) dabei. In Turin holte sie die Goldmedaille, in Salt Lake City immerhin Silber. Zudem gewann sie sieben Weltmeistertitel im Bobfahren. Übrigens hatte Sandra Kiriasis erst zwei Jahre vor ihrer Silbermedaille mit dem Bobsport begonnen. Was durchaus beachtlich ist!

2018 wollte Sandra Kiriasis bei den Olympischen Winterspielen von Pyeongchang als Trainerin der jamaikanischen Bobmannschaft antreten. Das ist jetzt übrigens kein Witz. Die gibt es nicht nur in „Cool Runnings“. Jedenfalls hatten die jamaikanischen Bob-Frauen sich für Olympia qualifiziert und bauten auf die Hilfe der deutschen Olymiasiegerin. Das Ganze endete in einem Riesen-Streit. Kurz vor dem Start der olympischen Rennen verließ Kiriasis das Frauen-Bobteam nach heftigen Differenzen mit dem restlichen Trainerteam. „Sie wollten mich als Bahntrainerin behalten, aber ich sollte keinen Kontakt mehr zu den Athleten haben. Und das funktioniert natürlich nicht“, sagte die Olympiasiegerin von 2006. Sie vermutete sogar „eine Intrige im Trainerstab“.

Schon vor dem Dschungelcamp 2019 war Sandra Kiriasis in einem erfolgreichen TV-Format zu sehen: Mehrfach nahm sie bei der Wok-WM von Stefan Raab als Mannschaftsmitglied teil. In der ProSieben-Show holte sie je zwei Gold- und zwei Silbermedaillen.

Sandra Kiriasis: Die Ersatz-Kandidatin im Dschungelcamp 2019

Dass Sandra Kiriasis beim Dschungelcamp 2019 dabei ist, liegt an einer Tragödie. Laut Medienberichten ist sie die Ersatz-Kandidatin für Danni Büchner, die nach dem Tod ihres Mannes Jens Büchner nicht bei der RTL-Show dabei sein wird. Sie hatte einen Vertrag für die Show unterzeichnet.

RTL wollte ihr angesichts des Trauerfalls aber keine Teilnahme zumuten. Die Bild-Zeitung berichtete: „RTL will Büchner finanziell entgegenkommen, ihre Teilnahme auf 2020 schieben. Für Büchner soll Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis (43) nach Australien schlittern.“

Kann Sandra Kiriasis im Dschungelcamp den Sieg holen?

Für Sportler aus Randsportarten ist es im Dschungelcamp traditionell schwierig: Sowohl für Carlo Thränhardt als auch Norbert Schramm und Thomas Rupprath war ziemlich bald Endstation. Sie waren einfach zu unbekannt und konnten sich schlecht profilieren. Ein ähnliches Schicksal könnte auch Sandra Kiriasis im Dschungelcamp 2019 blühen. Ausnahme: Sie wird zur Dschungel-Natter.

Möglicherweise stellte sie entsprechende Qualitäten schon beim Streit mit dem jamaikanischen Bob-Team unter Beweis. In diesem Fall wäre auch das Finale drin. Hass-Kandidaten haben durchaus Dschungelcamp-Potential.

Was die Kandidaten im diesjährigen Dschungelcamp 2019 verdienen, lesen Sie in unserem Artikel zur Gagenübersicht nach.

