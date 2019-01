Dschungelcamp 2019: Die Sendetermine der neuen IBES-Staffel bei RTL im Überblick

Der Termin für den Start und die Sendetermine des Dschungelcamps 2019 auf RTL: Alle Informationen zur Übertragung von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“.

Es ist jedes Jahr DAS TV-Event im Januar in Deutschland: Das Dschungelcamp auf RTL! Mittlerweile zeigt der Kölner Sender schon die 13. Staffel von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ (wie die Show eigentlich heißt). 2019 geht es vergleichsweise früh los: Dschungelcamp-Fans können sich schon Freitag, 11. Januar, rot im Kalender anstreichen. An diesem Tag startet die Show um 21.15 Uhr - und dann dreht sich 15 Tage lang wieder alles um 12 C- bis F-Promis im australischen Busch.

Erst zwei Mal in der Geschichte des Dschungelcamps startete die Show noch früher als im Jahr 2019: Die erste Staffel (2004) und die vierte Staffel (2009) begannen jeweils am 9. Januar. Ansonsten hat sich für 2019 am Sendeschema wenig geändert.

Die erste Show der neuen Staffel beginnt bereits um 21.15 Uhr.

Ansonsten läuft die tägliche Dschungelcamp-Sendung immer ab 22.10 Uhr oder ab 22.15 Uhr.

Im Anschluss an die Live-Sendung läuft der Dschungeltalk „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach“ mit Angela Finger-Erben.

Die Live-Talkshow dauert - wie der Name schon erahnen lässt - rund eine Stunde. An manchen Tagen auch ein paar Minuten weniger.

Der Dschungeltalk läuft von Montag bis Freitag auf dem Spartensender RTLplus und am Samstag und Sonntag auf RTL.

Die Wiederholung der täglichen Dschungelcamp-Sendung läuft immer auf RTL.

Wer die Kandidaten für das Dschungelcamp 2019 sind, hat RTL noch nicht offiziell bekannt gegeben. Die Namen vermeldet der Sender immer erst kurz vor dem Abflug nach Australien - also Anfang Januar. Längst hat die Bild-Zeitung aber enthüllt, wer in den australischen Busch ziehen soll.

Eine Neuerung für 2019 hat RTL aber bereits bekanntgegeben: Erstmals wird es eine Siegprämie von 100.000 Euro für den Dschungelkönig bzw. die Dschungelkönigin geben. Das gab es noch nie in der Geschichte der Sendung! Was die ehemaligen Sieger und Siegerinnen sicher wurmt...

Damit Sie auch keine Folge der 13. Staffel von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ verpassen: Hier finden Sie den TV-Planer für das Dschungelcamp im Januar 2019.

Dschungelcamp 2019: Termine für Start und Finale

Das Dschungelcamp 2019 startet am Freitag, 11. Januar, um 21.15 Uhr.

Die täglichen Dschungelcamp-Sendungen beginnen immer um 22.15 Uhr auf RTL.

Das Finale im Dschungelcamp 2019 findet am Samstag, 26. Januar, ab 22.15 Uhr statt.

RTL bietet neben der Übertragung im TV auch einen Live-Stream zum Dschungelcamp und einen Stream mit der Wiederholung.

Dschungelcamp 2019: Alle Sendetermine auf RTL

Datum Tag Sendung Sender Start Ende 11. Januar 2019 Freitag Dschungelcamp 2019 (Start, Folge 1) RTL 21.15 Uhr 00.00 Uhr 12. Januar 2019 Samstag Dschungeltalk RTLplus 00.00 Uhr 01.00 Uhr 12. Januar 2019 Samstag Dschungelcamp 2019 (Wiederholung Folge 1) RTL 00.30 Uhr 03.05 Uhr 12. Januar 2019 Samstag Dschungelcamp 2019 (Folge 2) RTL 22.15 Uhr 00.00 Uhr 13. Januar 2019 Sonntag Dschungeltalk RTL 00.00 Uhr 01.00 Uhr 13. Januar 2019 Sonntag Dschungelcamp 2019 (Wiederholung Folge 2) RTL 02.40 Uhr 04.05 Uhr 13. Januar 2019 Sonntag Dschungelcamp 2019 (Folge 3) RTL 22.10 Uhr 23.30 Uhr 13. Januar 2019 Sonntag Dschungeltalk RTL 23.30 Uhr 00.30 Uhr 14. Januar 2019 Montag Dschungelcamp 2019 (Wiederholung (Folge 3) RTL 00.30 Uhr 01.40 Uhr 14. Januar 2019 Montag Dschungelcamp 2019 (Folge 4) RTL 22.15 Uhr 00.00 Uhr 15. Januar 2019 Dienstag Dschungeltalk RTLplus 00.00 Uhr 00.55 Uhr 15. Januar 2019 Dienstag Dschungelcamp 2019 (Wiederholung Folge 4) RTL 00.30 Uhr 02.00 Uhr 15. Januar 2019 Dienstag Dschungelcamp 2019 (Folge 5) RTL 22.15 Uhr 00.00 Uhr 16. Januar 2019 Mittwoch Dschungeltalk RTLplus 00.00 Uhr 00.55 Uhr 16. Januar 2019 Mittwoch Dschungelcamp 2019 (Wiederholung Folge 5) RTL 00.30 Uhr 02.05 Uhr 16. Januar 2019 Mittwoch Dschungelcamp (Folge 6) RTL 22.15 Uhr 23.15 Uhr 16. Januar 2019 Mittwoch Dschungeltalk RTLplus 23.15 Uhr 00.10 Uhr 17. Januar 2019 Donnerstag Dschungelcamp 2019 (Wiederholung Folge 6) RTL 00.30 Uhr 01.25 Uhr 17. Januar 2019 Donnerstag Dschungelcamp (Folge 7) RTL 22.15 Uhr 23.30 Uhr 17. Januar 2019 Donnerstag Dschungeltalk RTLplus 23.30 Uhr 00.25 Uhr 18. Januar 2019 Freitag Dschungelcamp 2019 (Wiederholung Folge 7) RTL 00.30 Uhr 01.40 Uhr 18. Januar 2019 Freitag Dschungelcamp (Folge 8) RTL 22.15 Uhr 00.00 Uhr 19. Januar 2019 Samstag Dschungeltalk RTLplus 00.00 Uhr 00.50 Uhr 19. Januar 2019 Samstag Dschungelcamp 2019 (Wiederholung Folge 8) RTL 00.30 Uhr 02.50 Uhr 19. Januar 2019 Samstag Dschungelcamp (Folge 9) RTL 22.15 Uhr 23.15 Uhr 19. Januar 2019 Samstag Dschungeltalk RTL 23.15 Uhr 00.20 Uhr 20. Januar 2019 Sonntag Dschungelcamp 2019 (Wiederholung Folge 9) RTL 01.55 Uhr 02.50 Uhr 20. Januar 2019 Sonntag Dschungelcamp (Folge 10) RTL 22.10 Uhr 23.30 Uhr 20. Januar 2019 Sonntag Dschungeltalk RTL 23.30 Uhr 00.35 Uhr 21. Januar 2019 Montag Dschungelcamp 2019 (Wiederholung Folge 10) RTL 00.35 Uhr 01.45 Uhr 21. Januar 2019 Montag Dschungelcamp (Folge 11) RTL 22.15 Uhr 00.00 Uhr 22. Januar 2019 Dienstag Dschungeltalk RTLplus 00.00 Uhr 00.55 Uhr 22. Januar 2019 Dienstag Dschungelcamp 2019 (Wiederholung Folge 11) RTL 00.30 Uhr 02.00 Uhr 22. Januar 2019 Dienstag Dschungelcamp (Folge 12) RTL 22.15 Uhr 00.00 Uhr 23. Januar 2019 Mittwoch Dschungeltalk RTLplus 00.00 Uhr 00.55 Uhr 23. Januar 2019 Mittwoch Dschungelcamp 2019 (Wiederholung, Folge 12) RTL 00.30 Uhr 02.05 Uhr 23. Januar 2019 Mittwoch Dschungelcamp (Folge 13) RTL 22.15 Uhr 23.15 Uhr 23. Januar 2019 Mittwoch Dschungeltalk RTLplus 23.15 Uhr 00.10 Uhr 24. Januar 2019 Donnerstag Dschungelcamp 2019 (Wiederholung Folge 13) RTL 00.30 Uhr 01.25 Uhr 24. Januar 2019 Donnerstag Dschungelcamp (Folge 14) RTL 22.15 Uhr 23.30 Uhr 24. Januar 2019 Donnerstag Dschungeltalk RTLplus 23.30 Uhr 00.25 Uhr 25. Januar 2019 Freitag Dschungelcamp 2019 (Wiederholung Folge 14) RTL 00.30 Uhr 01.40 Uhr 25. Januar 2019 Freitag Dschungelcamp (Folge 15) RTL 22.15 Uhr 23.15 Uhr 25. Januar 2019 Freitag Dschungeltalk RTLplus 23.15 Uhr 00.10 Uhr 26. Januar 2019 Samstag Dschungelcamp 2019 (Wiederholung Folge 15) RTL 00.30 Uhr 01.25 Uhr 26. Januar 2019 Samstag Dschungelcamp (Finale, Folge 16) RTL 22.15 Uhr 00:30 Uhr 27. Januar 2019 Sonntag Dschungeltalk RTL 00.30 Uhr 01:30 Uhr 27. Januar 2019 Sonntag Dschungelcamp 2019 (Wiederholung Finale, Folge 16) RTL 03.10 Uhr 05.00 Uhr 27. Januar 2019 Sonntag Dschungeltalk (Wiederholung, Folge 16) RTL 05.00 Uhr 06.00 Uhr 27. Januar 2019 Sonntag Dschungelcamp (Das große Wiedersehen Folge 17) RTL 20.15 Uhr 22.30 Uhr 27. Januar 2019 Sonntag Dschungeltalk RTL 22.30 Uhr 23.35 Uhr 27. Januar 2019 Sonntag Dschungelcamp 2019 (Wiederholung Das große Wiedersehen Folge 17) RTL 23.35 Uhr 01.50 28. Januar 2019 Montag Dschungeltalk (Wiederholung, Folge 17) RTL 01.50 Uhr 02.50 Uhr

In diesen RTL-Sendungen ist das Dschungelcamp 2019 ein Thema

Das Dschungelcamp wird nicht nur in der abendlichen Show und dem anschließenden Dschungeltalk ein Thema sein. Sämtliche RTL-News-Formate werden wieder über den australischen Dschungel und die aktuellen News berichten:

Guten Morgen Deutschland

Punkt 12 - Das RTL-Mittagsjournal

Explosiv - Das Magazin

Exclusiv - Das Starmagazin

RTL Aktuell

RTL Nachtjournal

Warum startet das deutsche Dschungelcamp eigentlich immer im Januar?

Die einfache Antwort: Weil vorher die Briten drin sind und an Weihnachten und zum Jahreswechsel keiner das Dschungelcamp schauen würde.

Bis zum 9. Dezember lief das britische Dschungelcamp „I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!“ (das ist übrigens nichts anderes als die englische Übersetzung von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“). Gewonnen hat übrigens der Fußballtrainer Harry Redknap.

In den Weihnachtsferien steht den Menschen auch nicht unbedingt der Sinn nach Dschungelcamp. Und im Februar sind die Menschen schon wieder auf Karneval bzw. Fasching gepolt - nicht unbedingt auf Fernseh-Abende. Deswegen startet das Dschungelcamp immer zur Mitte des Monats Januar.

Dschungelcamp 2019: Das sind alle Kandidaten

Dschungelcamp-Kandidat(in) Bekannt als Bastian Yotta Protz-Millionär, „Adam sucht Eva“, „Die Yottas! Mit Vollgas durch Amerika“ Tommi Piper Sprecher von „Alf“, Synchronsprecher, Sänger, Schauspieler Chris Töpperwien „Currywurst König“ in der der Vox-Sendung „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ Domenico de Cicco Reality-TV-Kandidat („Bachelor in Paradise“, „Bachelorette“) Evelyn Burdecki Reality-TV-Kandidatin („Bachelor in Paradise“, „Promi Big Brother“, „Bachelor“) Gisele Oppermann „Heul-Kandidatin“ bei „Germany’s Next Topmodel“ Sibylle Rauch Schauspielerin und Erotik-Star („Eis am Stil“, Porno-Filme) Doreen Dietel Schauspielerin (“Mädchen, Mädchen 2“, „Dahoam is Dahoam“) Sandra Kiriasis Bob-Olympiasiegerin (Gold 2006 in Turin) Felix van Deventer Schauspieler (GZSZ) Peter Orloff Schlagersänger Leila Lowfire Busenwunder und Sex-Expertin Tobias Wegener (Ersatzkandidat für Bastian Yotta) Reality-TV-Kandidat („Love Island“)

