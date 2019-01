Dschungelcamp 2019: Das sind die Gagen - Ein Kandidat ist der Topverdiener

Dschungelcamp 2019: Das sind die Gagen der Kandidaten. Bastian Yotta kriegt wohl die höchste Gage von allen Teilnehmern im RTL-Dschungelcamp.

Wenn es um RTL-Formate geht, dann ist die Bild-Zeitung stets erstaunlich gut informiert. Und so will die Boulevardzeitung auch die Gagen einiger Kandidaten im Dschungelcamp 2019 erfahren haben. „RTL wollte sich gestern gegenüber Bild nicht zu den Camper-Gagen äußern“, schreibt das Blatt. Aber RTL hat sich noch NIE zu den Gagen geäußert. Also muss das nichts heißen.

So hoch sollen die Gagen im Dschungelcamp 2019 sein:

Bastian Yotta ist wohl der Topverdiener im Dschungelcamp 2019. Er soll laut Bild eine Gage von 140.000 Euro bekommen. „Reicht also dicke für die nächste Testosteron-Kur“, meint die Boulevardzeitung dazu.

ist wohl der Topverdiener im Dschungelcamp 2019. Er soll laut Bild bekommen. „Reicht also dicke für die nächste Testosteron-Kur“, meint die Boulevardzeitung dazu. Giselle Oppermann heult die meiste Zeit im Dschungelcamp rum und traut sich nichts bei den Prüfungen. Dafür soll die ehemalige GNTM-Teilnehmerin immerhin eine Gage von 80.000 Euro bekommen.

heult die meiste Zeit im Dschungelcamp rum und traut sich nichts bei den Prüfungen. Dafür soll die ehemalige GNTM-Teilnehmerin immerhin eine Gage von 80.000 Euro bekommen. Evelyn Burdecki muss im Dschungelcamp 2019 einen Rosenkrieg mit ihrem Ex Domenico de Cicco aushalten. Als Entschädigung sackt sie eine Gage von 80.000 Euro ein. Da kann man das schon aushalten. Ihren Fans präsentiert sie sich dafür auch gerne in heißen Outfits.

muss im Dschungelcamp 2019 einen Rosenkrieg mit ihrem Ex Domenico de Cicco aushalten. Als Entschädigung sackt sie ein. Da kann man das schon aushalten. Ihren Fans präsentiert sie sich dafür auch gerne in heißen Outfits. Felix van Deventer: Der GZSZ-Star soll eine Dschungelcamp-Gage von 60.000 Euro bekommen. Er wird demnächst Papa Die Bild meint dazu: Bei 60.000 Euro Gage dürft’s an Windeln also nicht fehlen.

Der GZSZ-Star soll bekommen. Er wird demnächst Papa Die Bild meint dazu: Bei 60.000 Euro Gage dürft’s an Windeln also nicht fehlen. Tommi Piper: Die großen Erfolge des Alf-Sprechers liegen schon lange zurück. Für seinen Aufenthalt im Dschungelcamp 2019 soll er eine überraschend hohe Gage von 80.000 Euro bekommen. Respekt! Bei dem Honorar plaudert er auch schon mal Intime Geheimnisse aus.

Video: Das sollen die Stars im Dschungel kassieren

Dschungelcamp 2019: Das wusste man vorab über die Gagen der Kandidaten

Schon im Vorfeld des Dschungelcamps 2019 war in Medienberichten einiges zu den (möglichen) Gagen der Teilnehmern zu lesen. Diese Summen wurden in den Medien genannt:

Dschungelcamp 2019: Zu den Gagen kommt eine Siegprämie

Im Dschungelcamp 2019 kann der Gewinner bzw. die Gewinnerin richtig abräumen. Neben der Gage bekommt der Sieger erstmals eine Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro. Das hat RTL bekannt gegeben. Auf der Dschungelcamp-Seite des Senders heißt es: „Der neue Dschungelkönig oder die neue Dschungelkönigin gewinnt satte 100.000 Euro. Das gab es noch nie!“

Zuvor war in Medienberichten zu lesen, dass RTL für das Dschungelcamp 2019 eine Siegprämie von 250.000 Euro einführen wolle.

Mit diesem finanziellen Anreiz könnte der Sender manchen Kandidaten bzw. manche Kandidatin davon abhalten, das Camp frühzeitig zu verlassen. Bislang bekam der Gewinner bzw. die Gewinnerin "nur" die individuell ausgehandelte Gage. Im Dschungelcamp 2019 winkt zusätzlich die Siegprämie.

Video: Dschungelcamp 2019: Vorfreude bei den Moderatoren

Welche Gagen bekommen die Dschungelcamp-Kandidaten 2019?

„Warum tut man sich sowas eigentlich an?“ Diese Frage stellen sich Jahr für Jahr TV-Zuschauer, wenn die Kandidaten im Dschungelcamp Känguru-Hoden essen oder sich mit Fischabfällen und Kakerlaken übergießen lassen. Die Antwort liegt eigentlich auf der Hand: Sie bekommen ordentlich Geld für ihre Teilnahme an „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ Zwangsläufig stellt sich bei jeder Dschungelcamp-Staffel wieder die Frage nach den Gagen der Kandidaten.

Übrigens: Die aktuellsten Nachrichten vor dem Start von der 13. Staffel von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ f inden Sie im News-Ticker zum Dschungelcamp 2019.

Dschungelcamp-Gagen 2019: Wie viel ist ein Promi wert?

Bekanntlich zahlt RTL den Teilnehmern recht unterschiedliche Summen: In der Vergangenheit bekamen die Kandidaten Summen zwischen 15.000 Euro und 200.000 Euro. Wie hoch die Gage eines Dschungelcamp-Kandidaten bzw. einer Kandidatin letztlich ausfällt, hängt vor allem von zwei Dingen ab:

1. Dem Verhandlungsgeschick des „Promis“ bzw. seines Managements.

2. Dem tatsächlichen Promi-Status eines Kandidaten

Das sei an ein paar Beispielen verdeutlicht:

Brigitte Nielsen ist bisher die Top-Verdienerin in der Geschichte des Dschungelcamps. Sie erhielt 2016 für ihre zweite Teilnahme bei „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ die Rekord-Gage von 200.000 Euro. Vier Jahre zuvor bekam sie 150.000 Euro. Immerhin war die Nielsen aber auch mal ein internationaler Promi: Die ehemalige Frau von Sylvester Stallone spielte in den 1980er-Jahren in Hollywood-Hits wie "Beverly Hills Cop 2" und "Rocky 4" mit. In den 1990er Jahren reichte es immerhin noch für Rollen in der erfolgreichen „TV-Reihe Prinzessin Fantaghirò“. Zudem war sie in internationalen Reality-TV-Formaten wie „The Surreal Life“ oder „Celebrity Big Brother“ zu sehen. Logischerweise musste RTL bei ihr tiefer in die Tasche greifen, um sie ins Dschungelcamp zu locken.

+ Bisherige Top-Verdiener im Dschungelcamp: Brigitte Nielsen (links) und Gunter Gabriel (2.v.r.). © MG RTL D

Zu den Topverdienern in der Historie des Dschungelcamps gehörte auch der mittlerweile verstorbene Sänger Gunter Gabriel. Zumindest theoretisch. Er hätte im Jahr 2016 insgesamt 195.000 Euro bekommen, wenn er nicht - gesundheitsbedingt - freiwillig ausgezogen wäre. Dem Vernehmen nach zahlte ihm RTL nur noch die Hälfte der vereinbarten Gage aus.

Hohe Gagen bekamen in der Vergangenheit auch Gina-Lisa Lohfink (180.000 Euro im Jahr 2017) oder Thomas Häßler (100.000 Euro im Jahr 2017) Letzterer war immerhin mal Fußball-Weltmeister und ein internationaler Top-Spieler.

Top-Verdienerin in der vergangenen Ausgabe des Dschungelcamps war übrigens Natascha Ochsenknecht, die eine Gage von 170.000 Euro bekam. Womöglich verfügt sie oder ihr Management über ein herausragendes Verhandlungsgeschick. Denn mehr als den Status „Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht“ brachte sie im Prinzip nicht mit. Auch wenn sie als Designerin, Fotografin oder Autorin gearbeitet haben soll.

Auch Sara Kulka (sie war mal bei GNTM) holte wohl das Maximum an Gage heraus. Besser gesagt: Ihr Manager Günther Klum. Der Vater von Heidi Klum schlug 2015 die unglaubliche Summe von 135.000 Euro heraus.

Blick auf die hinteren Ränge der Dschungelcamp-Gagen

Im vergangenen Jahr bekam Sandra Steffl „nur“ 50.000 Euro. Der Grund ist naheliegend: Können Sie den Promi-Status der Dame erklären? Na also! Hätte sie das Management von Natascha Ochsenknecht gehabt, wäre vielleicht mehr Kohle rausgesprungen. Ähnliches gilt für Sophia Vegas, die bei ihrer Dschungelcamp-Teilnahme 2016 noch Sophia Wollersheim hieß und „nur“ eine Gage von 40.000 Euro bekam. Helena Fürst, die mit ihr im Camp war, bekam eine Gage von 65.000 Euro.

Und warum lassen sich manche Dschungelcamp-Kandidaten mit vergleichsweise niedrigen Gagen abspeisen? Ganz einfach: Die Sendung lockt jedes Jahr ein Millionenpublikum vor die TV-Geräte. Die „Promis“ in den unteren Rängen der Gagen hoffen, ihren durch die Show gestiegenen Bekanntheitsgrad künftig in Geld umzusetzen. Im Fall von Helena Fürst klappte das ganz gut. Sie war anschließend im „Sommerhaus der Stars“ und in anderen RTL-Formaten zu sehen. Bei Sophia Vegas funktionierte es nur zum Teil.

Beim Dschungelcamp 2019 werden Gagen in Raten ausgezahlt

Damit sich die Dschungelcamp-Kandidaten nicht sofort aus dem Busch verabschieden hat RTL dem Vernehmen nach folgende Klausel in die Verträge eingefügt:

Die Gage wird in vier Raten ausgezahlt: Bei Vertragsunterzeichnung, vor Einzug in das Camp, nach dem Finale und zwei Wochen nach Ausstrahlung der letzten Folge. Wer - wie Ansgar Brinkmann und Giuliana Farfalla in der vergangenen Staffel - die Sendung während der laufenden Staffel verlässt, verliert die letzten beiden Raten der Gage. Thomas Hässler hatte 2017 erkennbar keinen Bock auf das Dschungelcamp. Allerdings harrte er missmutig bis zum Halbfinale aus. Den Grund kann man sich denken.

Offiziell hat RTL dieses Splitting nie bestätigt. Auf Anfrage unserer Online-Redaktion wollte der Sender 2016 "keine vertraglichen Details" verraten. "Nur so viel: Aus Gründen der Fairness und als Motivation gleichermaßen gibt gewisse Splittings."

Wenn ein Kandidat aus dem Dschungelcamp von den Zuschauern rausgewählt wird, bekommt er die volle im Vertrag festgelegte Gage ausgezahlt.

+ Giuliana Farfalla hat 2018 das Dschungelcamp vorzeitig verlassen - und damit ihre Gage halbiert. © MG RTL D

Dschungelcamp 2019: Das war vorab über die Gagen der Kandidaten bekannt

Laut Medienberichten fallen die Gagen der Kandidaten im Dschungelcamp 2019 wieder unterschiedlich aus. Das ist bislang bekannt:

Was sonst noch im Dschungel passiert, lesen Sie täglich in unserem Live-Ticker nach.

Auch interessant: Dschungelcamp 2019: Der Start und die Sendetermine bei RTL

Dschungelcamp 2019: Ab wann werden die Kandidaten rausgewählt?

Chris Töpperwien und Ex-Frau Magey: Deswegen scheiterte die Ehe des Dschungelcamp-Stars

Ob und wie viel die Kandidatinnen vom „Bachelor“ bekommen, ist nicht bekannt. Jedoch können sie hier die Damen schon einmal vorab bestaunen.

fro