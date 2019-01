Schlagersänger Peter Orloff ist im Dschungelcamp 2019 zu sehen. Doch steigt er vorzeitig aus? Es scheint Terminprobleme zu geben.

Dschungelcamp 2019: Verlässt Peter Orloff das Camp frühzeitig?

Update vom 13. Januar 2019: Peter Orloff scheint Terminprobleme zu haben: 12. Januar, Bochum. 15. Januar, Niederwürzbach und noch weitere Termine sind als Auftritte von ihm mit dem Schwarzmeer Kosaken-Chor während der Dschungelcamp-Zeit zu lesen. Doch an zwei Stellen kann bekanntlich kein Mensch zur gleichen Zeit sein. Also was hat das zu bedeuten? Fliegt er vielleicht sogar frühzeitig aus dem Dschungel zurück? Bunte.de fragte bei Peter Orloffs Manager Peer Helmut nach und dieser brachte Licht ins Dunkle: „Es waren 18 Konzerte in diesem Zeitraum im Januar des Schwarzmeer Kosaken-Chors und Peter Orloff betroffen. Zum einen wurden einige Termine verschoben, zum anderen werden diese ohne die Mitwirkung vor Ort von Peter Orloff durchgeführt. Jedoch hat Herr Orloff diese – ohne ihn – stattfindenden Konzerte bis ins kleinste Detail vorbereitet und geplant. Ein Weltklasse-Ensemble wie der Schwarzmeer Kosaken-Chor wird das Publikum verzaubern.“

Das heißt Orloff Fans müssen in dieser Zeit auf Live-Auftritte mit der Schlager-Legende verzichten, doch im Dschungelcamp 2019 bleibt er uns weiterhin erhalten.

Peter Orloff überlebte schweren Verkehrsunfall

Update vom 10. Januar 2019: Schlagerstar Peter Orloff zieht am Freitag ins Dschungelcamp 2019 ein. Mit seinen 74 Jahren ist der Kandidat in Topform. Kaum zu glauben, dass Peter Orloff vor knapp zehn Jahren bei einem Verkehrsunfall fast ums Leben kam.

Im Herbst 2008 war der Schlagersänger mit seiner Frau auf einer Bundesstraße bei Rotenburg unterwegs zur Auftaktveranstaltung seiner Tour mit dem Schwarzmeer-Kosaken-Chor. Die beiden kommen von der Straße ab und prallen gegen ein Brückengeländer. Das Auto des Ehepaars bleibt auf dem Dach liegen. An den vollständigen Unfallhergang können sie sich im Nachhinein nicht mehr erinnern.

Dschungelcamp 2019: Peter Orloff wurde bei Unfall schwer verletzt

Als der Notarzt bereits eingetroffen ist, kommt Peter Orloff wieder zu sich. „Alles nicht so schlimm“, denkt sich der Sänger. „Morgen bin ich wieder aus dem Krankenhaus raus.“ Wie RTL berichtet, gibt der 74-Jährige dem Notarzt sogar noch ein Autogramm. Doch wie sich im Krankenhaus herausstellt, hat Peter Orloff die Situation völlig falsch eingeschätzt: Brüche an einem Rückenwirbel, an den Rippen, dem Sprunggelenk und der Mittelhand sind die Folgen des Unfalls. Seine Schnitt- und Schürfwunden im Gesicht sind angesichts dieser gravierenden Verletzungen kaum der Rede wert. Und seine Frau hat es sogar noch schlimmer getroffen.

Doch zum Glück erholen sich beide vollständig von ihren Verletzungen. „Manchmal hat man nicht nur einen, sondern zwei Schutzengel“, ist sich Peter Orloff heute sicher. Einen Schutzengel hatte auch Gisele Oppermann. Sie war vor einigen Jahren ebenfalls in einen schweren Autounfall involviert.

Wie sich Peter Orloff und Gisele Oppermann im Dschungelcamp schlagen, erfahren Sie ab Freitag in unsern Dschungelcamp-Live-Ticker oder im News-Ticker vorab. Schon vorher können Sie erfahren, mit welchen Tricks RTL beim Dschungelcamp arbeitet, ohne dass die Zuschauer davon etwas bemerken.

Peter Orloff will mit seiner Dschungelcamp-Gage gutes Tun

Update vom 8. Januar 2019: Eigentlich wollte Peter Orloff gar nicht beim Dschungelcamp teilnehmen, zumindest war das noch der Stand vor einem halben Jahr, als die Bild ihn danach gefragt hat. Doch wie wir alle wissen, ist er einer der Kandidaten der neuen IBES-Staffel. Doch warum dann doch? „Ich hatte ein Angebot, dass ich nicht ausschlagen konnte“, so Orloff gegenüber der Bild. Also doch wieder das liebe Geld.

Aber nein tatsächlich ist es hier ausnahmsweise mal nicht so wie wir alle denken, denn Orloff ist nicht pleite und braucht es. Stattdessen hat er mit seiner Gage etwas ganz bestimmtes vor! Er will sie spenden: „Ich möchte 40 000 Euro meiner Gage spenden für den Bau einer Schule in Argentinien, um Kindern des Guarani-Indianer-Stammes Bildung zu ermöglichen.“ Na, wenn das nicht löblich ist.

Bedenken hat er auf jeden Fall vor dem Dschungel keine. Er hat auch keine Angst vor Kakerlaken-Gerichten: „Nein, denn ich weiß ja, wofür ich mir das antue. Wenn ich für zwei Wochen Unbequemlichkeit vielen armen Kindern den Start in ein besseres Leben ermöglichen kann, dann ist es mir das wert.“

Peter Orloff engagiert sich seit 10 Jahren in der Stiftung seines Freundes Reiner Meutsch „Fly and Help“.

Vorbericht: Schlager-Sänger Peter Orloff geht ins Dschungelcamp 2019

Zur 13. Staffel von „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“ könnte RTL eigentlich ein Album mit den Dschungelcamp-Schlagern auf den Markt bringen. Derart viele Schlager-Stars waren schon in der Sendung vertreten. Auf der Kollektion könnten unter anderem diese Schlager-Klassiker vertreten sein:

„Anita“ (Costa Cordalis)

„Verträumt“ (Isabel Varell)

„Michaela“ (Bata Illic)

„Gartenzwerg-Marsch“ (Eva Jacob von den Jacob Sisters)

„An der Nordseeküste“ (Klaus Baumgart von Klaus und Klaus)

„Sie liebt den DJ“ (Michael Wendler)

„Hey Boss, ich brauch mehr Geld!“ (Gunter Gabriel)

„Hohe Berge“ (Fräulein Menke)

„Wir lassen uns das Singen nicht verbieten“ (Tina York)

Aus der aktuellen Staffel könnte einer der Top-Hits von Peter Orloff hinzukommen. Wahlweise „Das schönste Mädchen der Welt“, „Jeder hat dich gern – einer hat dich lieb“ oder „Immer wenn ich Josy seh“, denn Peter Orloff zählt zu den Kandidaten für das Dschungelcamp 2019. Nachdem Ex-Bundesminister Günther Krause wegen medizinischer Probleme nicht in den australischen Busch ziehen kann, springt Orloff als Ersatz-Kandidat in die Bresche.

Dschungelcamp 2019: Das sind alle Kandidaten

Dschungelcamp-Kandidat(in) Bekannt als Bastian Yotta Protz-Millionär, „Adam sucht Eva“, „Die Yottas! Mit Vollgas durch Amerika“ Tommi Piper Sprecher von „Alf“, Synchronsprecher, Sänger, Schauspieler Chris Töpperwien „Currywurst König“ in der der Vox-Sendung „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ Domenico de Cicco Reality-TV-Kandidat („Bachelor in Paradise“, „Bachelorette“) Evelyn Burdecki Reality-TV-Kandidatin („Bachelor in Paradise“, „Promi Big Brother“, „Bachelor“) Gisele Oppermann „Heul-Kandidatin“ bei „Germany’s Next Topmodel“ Sibylle Rauch Schauspielerin und Erotik-Star („Eis am Stil“, Porno-Filme) Doreen Dietel Schauspielerin (“Mädchen, Mädchen 2“, „Dahoam is Dahoam“) Sandra Kiriasis Bob-Olympiasiegerin (Gold 2006 in Turin) Felix van Deventer Schauspieler (GZSZ) Peter Orloff Schlagersänger Leila Lowfire Busenwunder und Sex-Expertin

Dschungelcamp: Vorfreude bei den Moderatoren

Peter Orloff im Dschungelcamp 2019: Er ist der „König der Hitparaden“

Auf seiner Homepage nennt Peter Orloff sich selbst wenig bescheiden „Der König der Hitparaden“. Wobei einem eher Drafi Deutscher, Jürgen Marcus oder Michael Holm in den Sinn kommen, wenn man an die legendäre Schlager-Sendung im ZDF denkt. Immerhin: Ganze 30 Mal war Peter Orloff in der Show zu Gast. Was zeigt, dass der heute 74-Jährige über viele Jahre hinweg erfolgreich war.

Allerdings sollte an dieser Stelle auch erwähnt werden, dass Orloff Anfang der 70er Jahre wegen eines Betrugsverdachtes aus der Hitparade verbannt wurde. Denn: Wie die tz berichtet, trugen 1970 mehr als 10.000 Postkarten dieselbe Handschrift und denselben Poststempel – und alle stimmten für Peter Orloff. Was für ein Zufall aber auch! Peter Orloff beteuerte seine Unschuld, wurde aber disqualifiziert. Beim Dschungelcamp 2019 sollte er aber keine Probleme bekommen, wenn beim Voting tausende Anrufe für ihn vom selben Telefon kommen...

Seine großen Zeiten hatte Orloff in den 60er und 70er Jahren. Der Durchbruch gelang ihm 1967 mit der Cover-Version von „Das schönste Mädchen der Welt“. Das Original stammt eigentlich von DDR-Schlagerstar Günter Geißler, Orloff brachte die West-Version des Hits heraus. Dasselbe machte er mit den DDR-Hits „Es ist nie zu spät“ (im Original von Klaus Sommer) und „Wie ein Stern“ (von Frank Schöbel). So funktionierte der Musikmarkt halt noch in Zeiten den Kalten Krieges.

Was früher auch noch funktionierte: Deutsche Versionen von englischen Hits. In der Hinsicht war Peter Orloff auch recht fleißig: Genannt seien die Titel „Bettler und Prinz “ (Original: „Needles and Pins“ von den Searchers), „Die Nacht als Christina fortlief“ (“Lay Back in the Arms of Someone“ von Smokie), „Immer wenn ich Josy seh“ (“Kara Kara“ von New World) und „Cora, komm nach Haus“ (“Tom Tom Turnaround“ von New World).

Peter Orloff: Der Dschungelcamp-Kandidat 1979 in der Hitparade

An dieser Stelle sollte aber nicht der Eindruck aufkommen, dass Peter Orloff die Kreativität eines Kopiergeräts hat. Im Gegenteil: Er war nicht nur als Sänger, sondern auch als Komponist und Produzent erfolgreich. Aus seiner Feder stammt etwa die legendäre Schnulze „Du“, die er für Peter Maffay schrieb. Das Lied wurde später auch von David Hasselhoff gecovert. Die Version von „The Hoff“ wurde dank einer Liebesszene im Film „Eurotrip“ übrigens international bekannt. Man gehe einfach in eines der Youtube-Videos von Hasslehoffs Version und lese die Kommentare ...

Als Produzent war Peter Orloff auch für Stars wie Heino, Roy Black, Rex Gildo, Nina und Mike, Freddy Quinn, Bernhard Brink, Helene Fischer und die Flippers tätig. Auch mit dem internationalen Topstar Julio Iglesias arbeitete Orloff zusammen. Und nicht zu vergessen: Zu den von ihm produzierten Künstlern gehörten auch die späteren Dschungelcamp-Kandidaten Bata Illic und Tina York, Na, da kann er am Lagerfeuer sicher ein paar interessante Geschichten aus der Schlagerbranche erzählen.

Heute hat Peter Orloff mit Schlagern übrigens wenig bis nichts mehr am Hut. Er leitet den Schwarzmeer-Kosaken Chor, der von seinem Vater gegründet wurde und gibt mit und ohne den Chor immer noch an die 250 Konzerte im Jahr. Mit seiner Frau Linda, mit der er seit 26 Jahren verheiratet ist, lebt er in der Nähe von Köln.

Was kann Peter Orloff im Dschungelcamp 2019 erreichen?

Schlager-Stars können im Dschungelcamp von jeher einiges reißen. Costa Cordalis gewann die erste Staffel, Tina York kam in der vergangenen Staffel immerhin auf den dritten Platz. Allerdings gegen ihren Willen. Sie forderte die Zuschauer täglich auf, sie aus der Show zu wählen. Was die natürlich nicht taten. Aber hinschmeißen wollte sie auch nicht, sonst wäre ein Teil der Gage futsch gewesen. Dass Tina York so weit kommt, hätte vor dem Start der 12. Staffel wohl keiner gedacht. Auch Peter Orloff geht eher als Außenseiter-Kandidat ins Rennen.

Wobei man eines nicht unterschätzen sollte: Die Zuschauer-Stimmen der Hitparaden-Generation. Die alten Schlager-Stars haben noch immer eine mächtige Fanbase. Costa Cordalis und Tina York bekamen durch ihr mega-sympathisches Auftreten auch noch jede Menge Sympathie-Stimmen. Deswegen ist auch für Peter Orloff das Finale drin!

