Was ist besser, das Dschungelcamp oder „Promi Big Brother“? Die Antwort gab es jetzt von einem, der schon beides als Kandidat erlebt hat.

In der Web-Show zum Dschungelcamp kam auch das Thema „Promi Big Brother“ auf.

Mit Joey Heindle gab es einen Gast, der eine klare Meinung hatte.

Die Kandidaten auf Sat.1 kamen bei der Bewertung sehr schlecht weg.

Unter allen Dschungelcamp-Sendungen, die RTL schon rausgebracht hat, ist „Die 1/4 Stunde davor“ eine der skurrileren. Eine Viertelstunde lang darf ein mehr oder weniger prominenter Dschungel-Star im Internet darüber reden, was denn eigentlich gerade los ist in Australien. Das gute daran: Wenn die Fans im Facebook-Chat selber Fragen stellen dürfen, kann RTL gelegentlich auf eine richtige Steilvorlage hoffen.

So geschah es an Tag 11*, als der ehemalige Dschungelkönig Joey Heindle vor der aktuellen Folge des Dschungelcamps 2020* zu Gast war. Es drängte sich für mindestens einen Zuschauer die Frage auf: Was war denn eigentlich besser, das Dschungelcamp oder doch „Promi Big Brother“ auf Sat.1? Denn nach dem Dschungelcamp 2013 war Joey Heindle im Jahr 2019 auch im Sat.1 Promi-Container.

Dschungelcamp besser als „Promi Big Brother“ - Joey Heindle redet Klartext

Nun ist klar, was ein kluger Gast in einer RTL-Show sagen wird. Natürlich muss das Dschungelcamp das viel großartigere Erlebnis sein. Wenig verwunderlich ist dann auch, dass der Dschungelkönig von 2013 das exakt so bestätigt - der harte Kommentar gegen seine Mitbewohner aus der Sat.1-Show überrascht dann aber doch - auch wenn diese Aussage nicht ganz so hart ist wie die Hass-Attacke von Sonja Kirchberger auf Danni Büchner* im aktuellen Dschungelcamp.

Dschungelcamp bekommt den Vorzug - Harte Worte gegen Sat.1-Kandidaten

Zuerst schmiert Joey Heindle seinen Dschungelcamp-Kollegen noch eine große Portion Honig ums Maul: „Ich fand definitiv den Dschungel besser, weil der Cast, den wir hatten, war einfach sensationell. Ich kam mit allen Leuten wirklich gut klar.“ Tatsächlich hatte Joey im Jahr 2013 echte Prominenz mit im Camp. Olivia Jones, Patrick Nuo, Helmut Berger ... das waren Promis, die damals tatsächlich jemand auf der Straße erkannt hätte.

Ganz im Gegensatz zu „Promi Big Brother“, wie Joey meint. Was er über seine Zeit in der Sat.1-Show sagt, dürfte allen Mitbewohnern übel aufstoßen. „Bei ‚Promi Big Brother‘ war es halt leider so, dass ich wirklich ganz viele komische Gestalten um mich rum hatte, die ich vorher noch nie gesehen hatte.“ Klingt hart, ist aber vermutlich die Wahrheit. Wir erinnern uns: 2019 war Joey Heindle mit angeblichen Promis wie Almklausi, Ginger Costello-Wollersheim oder Lilo von Kiesenwetter eingesperrt.

Nun haben wir also die Bewertung von einem, der es wissen muss. Das Dschungelcamp schlägt „Promi Big Brother“ - und zwar mindesten so lange, bis Joey von Sat.1 die gleiche Frage gestellt wird.

