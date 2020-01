Gewinnspiel während dem Dschungelcamp 2020: Will sich Danni Büchner so die Krone erschleichen?

Nur noch zwei Tage im Dschungelcamp. Fünf Kandidaten sind mit dabei - eine davon Danni Büchner. Doch eine Instagram-Aktion von ihr wirft große Fragen auf. Was will sie damit bezwecken?

Fünf Kandidaten sind noch im Dschungelcamp 2020.

Danni Büchner ist eine davon.

Doch ein Gewinnspiel auf Instagram wirft große Fragen auf.

München - Es ist Tag 15 im Dschungelcamp 2020 und nur noch fünf der ehemals 12 Kandidaten* sind im Camp: Sven Ottke, Prince Damien, Raúl Richter, Markus Reinecke und Danni Büchner.

Dschungelcamp 2020: Der Konkurrenzkampf steigt

Nachdem an Tag 14 Elena Miras und am Tag zuvor Dannis Busenfreundin Claudia Norberg*, die noch kurz zuvor die Liebesgeschichte mit dem Wendler* erzählt hatte und dann Opfer einer Voting-Panne* wurde, aus dem Camp mussten, wird die Luft langsam eng. Das bedeutet somit für die verbliebenen Kandidaten im Dschungelcamp: Sie müssen sich von ihrer besten Seite präsentieren. Gut, das fällt Danni nicht immer leicht, aber etwas gebessert hat sie sich tatsächlich in den letzten Tagen - wenn man ihrer Kreisch-Prüfung mit Prince Damien an Tag 14 mal außer Acht lässt.

Dschungelcamp 2020: Will sich Danni Büchner die Dschungelkrone erschleichen?

Doch was aktuell für Irritationen sorgt, ist ein Aufruf zu einem Gewinnspiel auf Danni Büchners Instagram-Profil. Gepostet wurde das natürlich nicht selbst von Danni, die ja im Dschungel ist, wohl aber von ihrem Management. Zu gewinnen ist eine Reise nach Mallorcasowie einem ‚Meet & Greet‘ mit Danni höchstpersönlich, als Dank für die tolle Unterstützung ihrer Fans, so heißt es in den Post auf Instagram.

Als Bild wird das Promo-Bild von IBES mit Dannis Nummer verwendet. Es steht zwar groß dabei, dass man die Reise ganz unabhängig von RTL gewinnen kann und man deshalb nicht für Danni anrufen muss. Doch warum verwendet man dann das Dschungelcamp-Promo-Bild mit ihrer Nummer?

Vielleicht, um noch einmal die Werbetrommel zu rühren in der heißen Phase des Dschungelcamps. Das ist zwar nicht verwerflich. Doch ein Part der Teilnahmebedingungen ist, das Bild in der eigenen Story zu teilen. Heißt: Dannis Nummer wird noch einmal groß verbreitet. Die Kombination und der Zeitpunkt erscheinen daher sehr gewollt und auch etwas manipulativ, um sich mehr Anrufer zu sichern.

Dschungelcamp 2020: Instagram-Nutzer sind zwiegespalten

Auch Nutzer unter dem Instagram-Post sehen das ähnlich. Ein Nutzer schreibt beispielsweise: „Echt daneben auf diese Weise den Thron anzustreben.“ Ein weiterer Nutzer schreibt: „Oh mein Gott, ist das jetzt Erpressung???...“ Oder: „Ist das erlaubt? Bin gespannt, was RTL dazu sagt“ sowie „Boah, das gleicht schon Bestechung“. Doch viele finden die Aktion toll.

Auch wenn es vielleicht nicht manipulativ gedacht war, denn es geht um eine Kooperation mit einem Reisebüro - ein fader Beigeschmack bleibt dennoch zurück.

Wie sich Danni und die anderen Kandidaten schlagen, lesen Sie unserem Dschungelcamp-Live-Ticker* nach. Außerdem erfahren Sie bei uns, wie lange das Dschungelcamp heute dauert*.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

SL