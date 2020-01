Dschungelcamp-Sensation: Das gab es noch nie - Merkels Ex-Minister schon in Folge 1 raus

Sensation im Dschungelcamp 2020: Günther Krause muss das Camp schon in der ersten Folge verlassen. RTL nennt bislang keine Gründe für das Aus.

Sensation im Dschungelcamp 2020: Ex-Minister Günther Krause ist schon in Folge 1 raus.

Noch nie in der Geschichte des Dschungelcamps ist ein Kandidat so früh aus dem Camp ausgezogen.

RTL hält sich noch bedeckt was die Gründe angeht.

Zuvor wurde bekanntgegeben, dass Krause bei JEDER Dschungelprüfung gesperrt ist.

Gibt es am Samstag einen Nachrücker für Günther Krause?

Update vom 10. Januar 2020, 00.21 Uhr: Sensation: Das gab‘s noch nie in der Geschichte des Dschungelcamps! Günther Krause ist schon vor dem Ende der ersten Folge raus!

Sonja Zietlow und Daniel Hartwich verkündeten das Aus am Ende der ersten Folge in einer Live-Schalte. Zietlow: „Am Ende ist nichts wichtiger als die Gesundheit. Und das ist wirklich wahr. Sie merken schon: Wenn solche schwülstigen Sätze fallen, dann ist etwas Schlimmes passiert..“

Hartwich: „Leider ja. Denn es heißt schon wieder: Minister A.D. Denn erneut ist ein ist ein hoher Politiker über seinen Doktor gestolpert.“

Zietlow: „Günther Krause wurde abberufen. Von Dr. Bob.“

Den Kandidaten am Lagerfeuer erklärte Hartwich: „Ihr habt es mitbekommen? Prof. Dr. Günther Krause hat das Camp leider schon verlassen.“

Zietlow: „Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die Gute ist: Es geht ihm gut und er bestellt auch ganz liebe Grüße und es tut ihm auch furchtbar leid. Die schlechte Nachricht ist: Er kommt nicht wieder zurück. Denn: Die Lex Dschungelcamp sagt: Einmal draußen, immer draußen. Er wäre gerne wieder zurückgekommen.“

Hartwich: „Aber zur Dschungelprüfung hätte er eh nicht gedurft. Und es wäre einer von Euch geworden.“

Schon im vergangenen Jahr hatte Krause laut Medienberichten den Gesundheits-Check für das Dschungelcamp nicht bestanden. Vielleicht gibt es hier einen Zusammenhang. „Er lässt alle schön grüßen, ihm gehe es gut“, teilt Sonja den Campern mit. Das kommt wirklich überraschend.

Mehr Infos gibt es leider erst morgen in der Sendung. RTL hält sich noch mit Details zurück.

Gaben gesundheitliche Gründe den Ausschlag? In der Sendung am Freitag wurde bereits mitgeteilt, dass Günther Krause für jede Dschungelprüfung gesperrt war. Möglicherweise entscheid Dr. Bob kurzfristig, dass Krause nicht mehr im Dschungelcamp 2020 bleiben kann. Die anderen Kandidaten reagierten jedenfalls überrascht auf die Nachricht von Hartwich und Zietlow.“

Nach der Ankündigung von Krauses Auszug herrscht auch bei den Twitter-Nutzern Verwirrung. Einige suchen nach Erklärungen:

Präsentiert RTL am Samstag im Dschungelcamp 2020 einen Nachrücker für Günther Krause? Gut möglich. Zur Erinnerung: Als Helmut Berger 2013 die Show nach drei Tagen verlassen musste, schickte der Sender den Sänger Klaus Baumgart (“Klaus & Klaus“) ins Camp.

Als Nastassja Kinski das Dschungelcamp 2017 kurz vor dem Start der Sendung verließ, rückte Kader Loth für sie nach.

Dschungelcamp-Sensation: Günther Krause für JEDE Prüfung gesperrt

Erstmeldung vom 10. Januar 2020:

Seit Freitagabend müssen sich wieder 12 Kandidaten den ekelhaften Prüfungen im Dschungelcamp 2020 stellen. Nur einer nicht: Ex-Bundesminister Günther Krause. Das gab es noch nie in der Geschichte der RTL-Sendung, dass ein Kandidat keine einzige Prüfung absolvieren muss.

Zwar gab es in den vergangenen 13 Staffeln von „Ich bin ein Star - holt mich hier raus!“ immer wieder Kandidaten, die bei Prüfungen aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten durften. Vor allem ältere Kandidaten konnten mehrfach nicht gewählt werden. Allerdings handelte es sich dabei immer um Einzelfälle. Der 66-Jährige Krause bekommt nun offenbar einen Freifahrtschein ins Finale. Sollte es den Zuschauern vorher nicht zu bunt werden...

Das sind die Dschungelcamp-Kandidaten

Damit ist der ehemalige Bundesverkehrsminister (1991 bis 1993) der erste Kandidat in der Geschichte des Dschungelcamps, der nicht um die Sterne für die Mahlzeiten kämpfen muss.

Schon im vergangenen Jahr hatte Krause laut Medienberichten den Gesundheits-Check für das Dschungelcamp nicht bestanden. Hängt sein Teilnahme-Verbot an den Dschungelprüfungen damit zusammen? Diese Frage ließ RTL bislang offen...

+ Günther Krause ist im Dschungelcamp 2020 für JEDE Prüfung gesperrt. © TV Now

Sonja Krause verriet lediglich: „Er hat Magen, Kreislauf und Rücken." Aber warum zieht er dann überhaupt ins Dschungelcamp. Wie Sonja Kraus andeutete, hatte der Ex-Minister wohl entsprechend gut verhandelt. Und RTL wollte den großen Namen wohl unbedingt haben.

Günther Krause für alle Dschungelprüfungen gesperrt: So reagieren die Twitter-User

Bei den Twitter-Usern kam die Nachricht von der Sperre gar nicht gut an. So meinte „TOM“: „Ich glaube, Quoten-Rentner Günther Krause wird ein Totalausfall... Lame, nicht für Prüfungen wählbar und generell uninteressant.“

Beim Ekel-Essen am Freitag durfte Günther Krause natürlich auch nicht teilnehmen. Sonja Zietlow erklärte: „Günther kann aus medizinischen Gründen an dieser Prüfung nicht selber um einen Stern kämpfen, bestimmt aber einen Mitcamper, der für ihn seine Portion essen muss.“ Er wählte Danni Büchner aus, die pürierten Schafshoden zu essen. Doch die schaffte nicht mal ein Drittel des Glases in der vorgegebenen Zeit.

Man darf gespannt sein, wie lange die anderen Kandidaten die Prüfungs-Sperre von Günther Krause ohne Protest hinnehmen...

