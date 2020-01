Dschungelcamp 2020: Sorgte TV-Panne für Claudias Aus? - Anastasiya überrascht mit Aussage über Elena

Claudia Norberg musste das Dschungelcamp verlassen. Dabei könnte eine TV-Panne eine Rolle gespielt haben. Was an Tag 14 passiert, erfahren Sie in unserem Live-Ticker.

Tag 14 im RTL-Dschungelcamp steht an.

steht an. Der Kampf um die Dschungelkrone nimmt Fahrt auf.

nimmt Fahrt auf. Im Rennen sind noch sechs Kandidaten - nachdem Claudia das Camp verlassen musste.

Update von 19.40 Uhr: Zu Flaschengate ist noch nicht alles gesagt. Auch Elenas Partner Mike äußert sich zum neuesten Ausraster der Schweizerin. Im RTL-Interview spricht er über seine Erfahrungen mit der peniblen Dame: „Wenn ich aus einer Flasche trinke, dann nimmt sie lieber eine neue Flasche anstatt aus meiner zu trinken. Aber das ist legitim, jeder hat da seine Ecken und Kanten.“ Mike ist jedoch der Meinung, das Thema sei „groß geworden“. Er erwartet, dass sich Elena und Sven in den letzten Camp-Tagen aus dem Weg gehen werden. Beide waren zuletzt immer wieder aneinandergeraten.

Dschungelcamp 2020: Sorgte TV-Panne für Claudias Aus?

Update von 18.41 Uhr: Mittlerweile hat RTL eine offizielle Stellungnahme zum Telefonnummern-Fauxpas veröffentlicht. Dort wird das Missgeschick eingeräumt, zugleich aber festgestellt: „Die Abstimmung ist und bleibt gültig.“

Update von 18.02 Uhr: Der Rauswurf von Claudia an Tag 13 hat nach einem Bericht der Bild ein Geschmäckle. Wie das Boulevardblatt berichtet, leistete sich Daniel Hartwich bei der Verkündung der Telefonnummern, mit denen Zuschauer für ihre(n) Lieblingscamper(in) anrufen konnten, einen Fauxpas. Etwa 20 Minuten vor Ende des Votings nannte der RTL-Moderator versehentlich die Endziffer 01, die für Anastasiya freigeschaltet war, anstatt der 02 von Claudia. Möglicherweise wählten also Norberg-Fans die falsche Nummer.

Eine Voting-Wiederholung wird es aber nicht geben, Claudia nicht wieder ins Rennen um die Dschungelkrone eingreifen dürfen. „In der Sendung hat es einen kleinen Versprecher gegeben“, zitiert die Bild eine Sprecher des Senders: „Da die richtige Endziffer jedoch stets eingeblendet war, ist die Abstimmung gültig.“ Von der Wendler-Ex gab es noch keine Reaktion.

Darüberhinaus berichtete die Zeitung, TV-Zuschauer hätten sich beschwert, weil Telefonnummern zur Abstimmung „längere Zeit“ nicht erreichbar gewesen. Hierzu teilte RTL der Bild mit: „Technische Probleme lagen und liegen beim Voting nicht vor. Es ist alles einwandfrei gelaufen.“

Update von 17.37 Uhr: Der Kampf um die Dschungelkrone wird immer ernster. Wie Sonja Zietlow und Daniel Hartwich die übrigen Kandidaten einschätzen*, lesen Sie hier.

Dschungelcamp 2020: Anastasiya überrascht mit Aussage über Elena

Update von 16.56 Uhr: Neben Danni bestimmt vom ersten Dschungeltag an Elena die IBES-Schlagzeilen. Zwar bleibt der Schweizerin die Dschungelprüfung „Jungle Unchained“ erspart, doch außerhalb des Camps wird fleißig über sie diskutiert. Playboy-Häschen Anastasiya, die am Dienstag ihren Rucksack packen musste, sagte bei Promiflash, sie habe den Eindruck, Elena polarisiere bewusst und habe durchaus Spaß daran, ihre Mitmenschen zu provozieren. „Aber ich habe auch nette Seiten von ihr kennengelernt“, verteidigt die Ukrainerin ihre ehemalige Mitstreiterin - wenngleich sie aber auch feststellt: „Generell kann ich nicht gut über sie urteilen, da ich nicht so viel Kontakt zu ihr hatte.“

Und Melanie Müller - Gewinnerin der 8. Staffel - verrät im Promiflash-Interview, dass sie ehrliche Menschen wie Elena schätze. Allerdings schob sie nach: „Das macht sie aber nicht zur Dschungelkönigin, das ist Fakt.“ Dabei geht sie schon davon aus, dass die Miras zu den Stars im Dschungel gehört, die eine größere Fanbase hinter sich vereinen: „Sie hat halt diesen Ghetto-Assi-Slang, den mögen ganz, ganz viele, den hassen ganz, ganz viele. Ich finde sie nicht negativ, sondern sie ist sogar ein positiver Mensch.“

Dschungelcamp 2020: Heute überrascht Danni Büchner alle - Hat sie sich das genau überlegt?

Erstmeldung vom 23. Januar:

In den vergangenen 13 Dschungel-Tagen hat Danni Büchners Verhältnis zu den Dschungelprüfungen einen enormen Wandel vollzogen: Während die Witwe von Jens Büchner am Anfang froh über die gewonnene Sendezeit für die „Danni-Büchner-Show“ war, entwickelte sie mit jeder Dschungelprüfung eine größere Abneigung gegen die Ekel-Aufgaben, brach sogar den „Ge-Fahrstuhl“ nach wenigen Sekunden ab*. Schließlich war sie heilfroh, dass nicht mehr die Zuschauer die Kandidaten in die Prüfungen wählten, sondern die Kandidaten sich gegenseitig. Denn so blieb sie bislang verschont, schließlich sind alle Kandidaten hungrig und wollen möglichst viele Sterne erspielen.

Dschungelcamp 2020: Tag 14 im Live-Ticker - Danni wählt sich selbst in die Prüfung

Doch an Tag 14 erwartet uns im Dschungelcamp 2020* ein echter Hammer: Danni Büchner wählt sich selbst in die Dschungelprüfung „Jungle Unchained“, wie bereits vorab in einem Video von RTL.de zu sehen ist. Ihre Mitcamper - unter denen die Stimmung an Dschungel-Tag 13 sowieso schon am Tiefpunkt war* - reagieren überrascht, als Markus Reinecke verkündet, dass neben Prince Damien auch Danni in die Prüfung muss. „Du hast dich ja bestimmt selber gewählt, oder?“, fragt Raùl Richter ungläubig.

Dschungelcamp 2020: Bewohner ahnen Hintergedanken

Einige Bewohner wittern sofort Kalkül. Will der „Goodbye Deutschland“-Star sich etwa in den Mittelpunkt stellen? „Danni hat sich selber gewählt. Sie wird ja begriffen haben: Keine Sterne, kein Dschungelkönig“, vermutet Raùl und spielt damit glasklar auf ihre bisher eher mittelmäßigen Erfolge in den Dschungelprüfungen an. Außerdem ist Dannis Verbündete Claudia Norberg am Tag zuvor aus dem Camp rausgewählt* worden. Hat Danni etwa Angst, zu wenig Sendezeit zu ergattern?

Dschungelcamp 2020: Danni kämpft gegen Brutalo-Schlange

In dem RTL-Clip ist schon mal zu erahnen, dass Danni ihre großmütige Entscheidung vielleicht schon bald bereuen könnte. Sie kreischt und brüllt in der Dschungelprüfung eine Schlange an: „Mann jetzt hör doch mal auf, Schlange!“ Als Sonja Zieltow irritiert fragt: „Was macht denn die Schlange?“, antwortet Danni: „Die macht was kaputt!“ Wie der Kampf zwischen Danni und der randalierenden Schlange weitergeht, lesen Sie heute Abend hier in unserem Ticker oder sehen Sie auf RTL. Alle Dschungelcamp-Sendetermine erfahren Sie hier*.

An Tag 14 sind folgende Kandidaten noch im Dschungelcamp 2020 dabei:

