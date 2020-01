Randale im Versace Hotel: Richtete Dschungelcamp-Kandidat in der Lobby beinahe eine Katastrophe an?

Im Palazzo Versace erholen sich die Dschungelcamp-Kandidaten vom australischen Busch. Doch in dem Luxushotel feiern die Bewohner auch ordentlich - einmal kam es sogar fast zum Eklat in der Hotel-Lobby.

Die Dschungelcamp-Kandidaten residieren vor und nach ihrem Camp-Aufenthalt in Australien im Palazzo Versace.

residieren vor und nach ihrem Camp-Aufenthalt in Australien im Palazzo Versace. Doch in dem Luxushotel gab es bereits den ein oder anderen Eklat .

gab es bereits den ein oder anderen . Unter anderem soll ein Ex-Dschungelcamp-Kandidat fast einen Riesen-Schaden in der Lobby angerichtet haben.

München - Nach ihrem Aufenthalt im Dschungelcamp* ohne Dusche und richtige Betten freuen sich die Dschungelcamp-Teilnehmer vor allem auf eins: das Palazzo Versace. In dem 5-Sterne-Plus-Hotel in Queensland an der Gold Coast steigen die Dschungelcamp-Bewohner zusammen mit ihrer Begleitung seit der ersten Staffel ab. In dem Hotel, das satte 120 Millionen Euro gekostet hat, können sich die von Dschungeldiät* und -prüfungen geschundenen Camp-Bewohner in einer riesigen Poollandschaft vom harten Leben unter freiem Himmel erholen.

Dschungelcamp: Kronleuchter ist Herzstück des Versace-Hotels

In einem Beitrag von TV Now gibt die Marketing-Managerin des Luxushotels einen Einblick hinter die Kulissen des Hotels der Versace-Dynastie. Sie verrät: Der Kronleuchter in der Lobby ist das Herzstück des Luxus-Hotels. Der 1997 ermordete Gianni Versace hatte das Prachtstück gekauft und wollte es in seiner Villa aufhängen. Doch nach seinem Tod wurde der 750 Kilogramm schwere Kronleuchter in der Lobby des Luxushotels angebracht.

Ex-Dschungelcamp-Kandidat soll beinahe Kronleuchter mit Fußball abgeschossen werden

Doch in dem Beitrag erfahren wir, dass ausgerechnet dieser bedeutungsvolle Kronleuchter im Jahr 2005 fast einem Dschungelcamp-Kandidaten zum Opfer gefallen ist. Dem Bericht zufolge soll Willi Herren - Dschungelcamp-Teilnehmer aus Staffel 2 - der Übeltäter gewesen sein. Der Party-Sänger, der kurz nach seiner „Sommerhaus der Stars“-Teilnahme die Trennung von Ehefrau Jasmin bekannt gab, habe das wertvolle Stück beinahe mit einem Fußball abgeschossen.

Das Hotel schweigt zu dem Beinahe-Malheur. Wieso man in der Lobby eines solchen Luxushotels Fußball spielt, ist allerdings generell schwer zu verstehen.

Dschungelcamp: Diese Dramen ereigneten sich schon im

Aber das ist nicht der einzige Eklat, der sich in den inzwischen 14 Dschungelcamp-Staffeln im Palazzo Versace ereignete: Denn der Dschungelcamp-Auszug nicht selten ausschweifend gefeiert. Ex-Dschungelcamp-Kandidat Julian F. M. Stoeckel erzählte, dass in Staffel 8, bei der er den neunten Platz belegte, sämtliche Minibars leer getrunken wurden. Die Camper feierten offenbar so extrem, dass der Hoteldirektor sie verwarnte.

Nicht nur wilde Partynächte sorgten in dem Hotel für Aufregung: Ex-Dschungelcamp-Kandidat Jay Khan kollabierte im Jahr 2015 mitten in der Lobby des Versace-Hotels und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Dschungelcamp 2020: So läuft die 14. Staffel

In der aktuellen Dschungelcamp-Staffel gab es zwar bisher keine Skandälchen im Versace-Hotel, dafür brodelt es im Camp umso mehr: Zuerst sorgte Danni Büchner für einem Shitstorm* nach dem anderen, dann stellt Danni auch noch ein fragwürdiges Gewinnspiel* online und dann gab es auch noch eine Voting-Panne bei RTL* .

Im Halbfinale sind noch 5 Teilnehmer im Rennen*, einer scheint ganz klarer Favorit im Rennen um die Dschungelkrone* zu sein: Prince Damien* hat offenbar derzeit die Nase vorn.

