Dschungelcamp auf RTL: Lucas Cordalis lästert über Cosimo

Teilen

An Tag 16 im Dschungelcamp wurde es noch mal hitzig: Lucas Cordalis lästerte über Mitstreiter Cosimo Citiolo! Lesen Sie hier, warum:

Mehr zum Thema Fiese Lästerattacke im Dschungelcamp: Lucas Cordalis zieht über Cosimo her

Das Dschungelcamp auf RTL erfreut sich großer Beliebtheit. Seit 13. Januar 2023 laufen wieder neue Folgen auf RTL. Zwölf Promis sind anfänglich in das Camp in Australien gezogen. An Tag 16 wird‘s noch mal heftig: Lucas Cordalis ist mit Jolina Mennen beim Abwasch, die beiden unterhalten sich über Cosimo Citiolo. Lucas zieht dabei ganz schön über den Deutsch-Italiener her.

MANNHEIM24 verrät, warum Lucas Cordalis im Dschungelcamp über Cosimo Citiolo lästert.

Lucas Cordalis ist einer der zwölf Kandidaten im Dschungelcamp 2023. In dieser Staffel möchte er in die Fußstapfen seines Vaters (†) treten. Dabei ist ihm jedes Mittel recht. (fas)