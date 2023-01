Dschungelcamp auf RTL: Lucas Cordalis nach Prüfung von Zuschauern zerrissen

Teilen

Am Montag (23. Januar) müssen Lucas Cordalis, Papis Loveday und Gigi Birofio in die Prüfung. Lesen Sie hier, wie Dschungelcamp-Zuschauer Lucas Cordalis danach zerreißen:

Seit dem 13. Januar 2023 laufen wieder neue Folgen „Dschungelcamp“ auf RTL. Zwölf mutige Promis haben sich in diesem Jahr auf den Weg nach Down Under gemacht, um die Krone und eine Siegprämie von 100.000 Euro zu holen. Mit dabei ist auch noch Lucas Cordalis. Der Schlagerstar muss an Tag 11 zusammen mit Papis Loveday und Gigi Birofio in die Dschungelprüfung.

MANNHEIM24 verrät, wie Lucas Cordalis nach der Dschungelcamp-Prüfung an Tag 11 von den Zuschauern zerrissen wird.

Lucas Cordalis hatte es in den ersten Tagen des Dschungels nicht immer leicht. Schon zu Beginn der Staffel wurde er von den Zuschauern fertig gemacht und hatte seinen Favoriten-Status verwehrt. (fas)