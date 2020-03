Eklat bei DSDS: „Deine Schuld, wenn du so dumm bist“ - Wie weit gehen Chiara und Lorna?

Vor laufenden Kameras sind bei DSDS (RTL) die Fetzen geflogen. Schuld war eine vermeintliche Kleinigkeit - doch die Situation eskalierte zwischen Chiara und Lorna.

Beim Recall von DSDS* (RTL) sind mächtig die Fetzen geflogen.

sind mächtig die Fetzen geflogen. Chiara und Lorna haben sich vor laufenden Kameras heftig gestritten.

Hatte dieser Streit Konsequenzen für die 18-Jährige?

Köln - Da sind aber heftig die Fetzen geflogen beim Recall von DSDS! „Oh mein Gott“, schreit Chiara D‘Amico und wirft einen entsetzen Blick auf ihre Jacke - denn die ist hinüber. Die weiße Jacke ist überzogen mit Brandlöchern. Die 18-Jährige äußert gleich einen Verdacht. Eine Tasche sei schuld daran, dass ihre ehemals reine weiße Jacke jetzt reif für den Mülleimer ist. „Wem gehört die scheiß Tasche?“, fragt sie. Was hat die Tasche - wem auch immer sie gehört - überhaupt mit der verkohlten Jacke zu tun? Chiaras Verdacht: Durch die Jacke wurde die Tasche zu nah an die warmen Lichter des Spiegels gedruckt - und begann zu schmoren.

DSDS (RTL): Situation zwischen Chiara und Lorna droht zu eskalieren - plötzlich springt eine der beiden auf

Und wer ist schuld daran? Konkurrentin und Mitkandidatin Lorna - meint zumindest Chiara. Denn es sei Lornas Tasche gewesen, die die Jacke zu nah an die Lampen drückte, so die Vermutung der 18-Jährigen. Lorna sieht das anders: „Licht brennt“, gibt sie gleich mehrmals zum besten. „Sie kann nicht mich anschreien“, sagt Lorna erbost. Es sei nicht ihre Schuld. Und schon eskalierte die Situation vor laufenden Kameras bei DSDS* - die beiden Frauen schrien sich an.

„Du laberst die ganze Zeit“ und „Du bist die schlechteste Sängerin“, knallt Lorna Chiara entgegen. Und: „Deine Schuld, wenn du so dumm bist“. Die lässt das nicht auf sich setzen „Auf Wiedersehen, du bist niemand“. „Streiten von mir aus, beleidigen nicht - das geht nicht“, erklärt Chiara. Immer wieder springt die Kandidaten auf. Geht sie gleich auf Konkurrentin Chiara los? „Ey, es reicht, was ist los mit dir?“, schreit Chiara die 27-Jährige an.

RTL: Eskalation bei DSDS - diese sieben Kandidaten schaffen es in die Liveshows

Die gute Nachricht für Chiara: Sie schaffte es gemeinsam mit sechs weiteren Kandidaten in die Liveshows von DSDS (RTL) - Konkurrentin Lora nicht. Diese sieben Kandidaten ziehen in die Liveshows ein: Ramon Kaselowsky (26), Joshua Tappe (25), Ricardo Rodrigues (21), Paulina Wagner (22), Lydia Kelovitz (29), Marcio Pereira Conrado (25), Chiara Damico (18).

