DSDS-Schock! Sanitäter-Einsatz bei Motto-Show - Was die Zuschauer nicht zu sehen bekamen

Die Motto-Shows bei DSDS sind gestartet. Zehn Kandidaten sangen um die Gunst des Publikums. Ein Sanitäter-Einsatz überschattete die Live-Übertragung bei RTL.

Update vom 7. April 2019, 08.28 Uhr: Am Samstagabend war es endlich so weit und die aktuelle Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ ging, mit Beginn der Motto-Shows, in die heiße Phase. „Chartbreaker“ war das Thema, nach dem die Kandidaten ihre Songs für die Sendung aussuchen sollten, um die vierköpfige DSDS-Jury um Pop-Titan Dieter Bohlen zu überzeugen.

Am Ende eines langen DSDS-Abends war von der Top 10 der Sängerinnen und Sänger nur noch eine Top 8 übrig geblieben. Für die Kandidaten Angelina und Lukas war der Traum, Deutschlands nächster Superstar zu werden, bereits vorzeitig ausgeträumt.

DSDS 2019: Sanitäter-Einsatz überschattet Motto-Show bei „Deutschland sucht den Superstar“ bei RTL

Überschattet wurde der Abend jedoch von einem Vorfall, der sowohl den Fernsehzuschauern, als auch den meisten Gästen im Studio verborgen blieb. Während Kandidat Nick den Song „Thinking out loud“ des britischen Chartstürmers Ed Sheeran zum Besten gab, war eine ältere Frau im Publikum auf medizinische Hilfe angewiesen. Wie neuepresse.de berichtet, wurde die Zuschauerin von zwei Sanitätern aus dem Studio gebracht. Nach Informationen von Bild.de erlitt sie offenbar einen Schwächeanfall. Auch den Kandidaten und der Jury blieb dieser Vorfall wohl verborgen.

DSDS 2019: Start der Live-Motto-Shows - Jetzt entscheidet das Publikum

Meldung vom 6. April 2019: Es ist soweit: Heute Abend starten bei DSDS die Live-Mottoshows (RTL, 20.15 Uhr). In den kommenden vier Wochen liefern sich diese 10 DSDS-Kandidaten ein Wettsingen um die Gunst des Publikums und den Titel „Deutschlands Superstar 2019“.

DSDS 2019: Bei den Motto-Shows entscheidet das Publikum

Die Entscheidung, wer eine Runde weiterkommt, liegt ab jetzt nicht mehr in der Hand der Jury, bestehend aus Pop-Titan Dieter Bohlen (65), Xavier Naidoo (47), Pietro Lombardi (26) sowie Tänzerin Oana Nechiti (31) - sie gibt nach jedem Auftritt nur noch ein Urteil ab. Mit dem Start der Motto-Shows entscheidet allein das Publikum via Telefon- und SMS-Voting, wen es auf der großen Liveshow-Bühne wiedersehen will. Auch der Sieger von DSDS 2019 wird von den Zuschauern gewählt.

+ Gruppenfoto der Top 10 bei den DSDS Live-Shows. © TVNOW / Stefan Gregorowius

Grund genug für die Nachwuchststars sich in den vergangenen Tagen besonders intensiv, um ihrer Social-Media-Kanäle zu kümmern. Denn neben einer starken Stimme, einem selbstsicheren Auftreten und einem coolen Look, brauchen die Kandidaten auch eine möglichst große Fanbase - die gilt es für jeden von ihnen in den nächsten Wochen weiter auszubauen.

Ganz weit oben auf der Beliebtheitsskala: Taylor Luca Jacobs (23) aus der Nähe von Kiel – Bohlens Favorit – und Alicia-Awa Beisert (21) aus Bochum.

DSDS 2019: Das passiert hinter den Kulissen

Während der Motto-Shows wohnen die verbliebenen Kandidaten bei DSDS 2019 in einem Hotel in Köln. Dort stehen Songfinding, Vocal-Coaching, Bühnen- und Kameraproben, Styling und natürlich jede Menge Drehs und Interviews für RTL auf dem Programm.

In jeder Motto-Show müssen die zwei Kandidaten mit den wenigsten Zuschauerstimmen DSDS 2019 verlassen. Vier Kandidaten ziehen in das Finale ein, das am Samstag. 27. April, stattfindet.

Die drei Mottoshows und das Finale werden auf RTL live aus dem Kölner Coloneum ausgestrahlt

"Deutschland sucht den Superstar" gibt's während der Show auch im Livestream. Anschließend sind die kompletten DSDS-Folgen auf TVNOW zu finden.

