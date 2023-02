DSDS verliert Quotenduell gegen ARD-Show: Zuschauer strafen Dieter Bohlen ab

Von: Sarah Wolzen

Am Samstagabend lieferten sich DSDS und die ARD-Show „Wer weiß denn sowas?“ ein erbittertes Quotenduell. Das Ergebnis ist eindeutig. Vor allem das Interesse der jungen Zuschauer überrascht.

Köln/Hamburg - Die Konkurrenz am Samstagabend (18. Februar) war hart. „Deutschland sucht den Superstar“ trat im Kampf um die Zuschauergunst gegen die XXL-Ausgabe von „Wer weiß denn sowas?“ im Ersten, dem ZDF-Krimi „München Mord“ sowie einem Best-Of von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ an.

DSDS-Quoten dank Dieter Bohlen im Keller?

Die neue Staffel von DSDS läuft wohl kaum so, wie es sich die Verantwortlichen von RTL vorgestellt haben. Ob es wirklich richtig war, Dieter Bohlen (69) zurückzuholen? Der Poptitan scheint wie aus der Zeit gefallen, legt sich nicht nur mit Jury-Kollegin Katja Krasavice (26) an, sondern gerät auch immer wieder für seinen Umgang mit den DSDS-Kandidatinnen in Kritik. Nach dem Sexismus-Eklat rund um Teilnehmerin Jil Lange (22) stürzten die DSDS-Quoten zunächst auf ein Rekordtief ab.

Kai Pflaume hat im Quotenduell klar die Nase vor Dieter Bohlen © IMAGO / APress & RTL+

Zwar schalteten kurzweilig wieder mehr Zuschauer ein, doch Traumquoten wie einst fährt RTL mit DSDS nicht mehr ein. Am Samstagabend musste der Kölner Sender nun sogar eine ganz bittere Pille schlucken. Denn sogar die jungen Zuschauer, eigentlich eher bei den privaten Sendern beheimatet als bei den Öffentlich-rechtlichen, schalteten lieber die ARD ein.

Klarer Quotensieger im Duell zwischen DSDS und „Wer weiß denn sowas?“

Die Jubiläumsshow zur 1000. Folge von „Wer weiß denn sowas?“ mit Kai Pflaume versammelte 5,8 Millionen Zuschauer (23,1% des Gesamtpublikums) vor die Bildschirme und somit knapp eine Million mehr als bei der letzten XXL-Ausgabe im Januar. Grund hierfür dürften auch die hochkarätigen Gäste Günther Jauch, Markus Lanz, Yvonne Catterfeld, Mark Forster, Katrin Bauerfeind und Joko Winterscheidt sein.

Besonders in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam „Wer weiß denn sowas?“ sehr gut an. 19,2% Marktanteil gab es hier für die ARD - der höchste Wert in der Geschichte der Show, wie der Branchendienst dwdl berichtet. Bei DSDS reichte es hingegen gerade einmal für 13,6% in der Zielgruppe der jungen Zuschauer. Eine klare Niederlage für die Castingshow.

„Verstörende Zeilen“: RTL warnt vor Lied von Kandidatin Raffaela So etwas hat es bei DSDS bisher noch nicht gegeben: Vor Raffaela Raabs Auftritt mit ihrem eigenen Lied „Was du nicht willst“ warnt der Sender die Zuschauer vor den „verstörenden Songtexten“ ihrer Eigenkomposition. Kaum ist der erste Ton erklungen, wird deutlich, dass das nicht übertrieben war. „Ich hoffe du landest im Kükenschredder“, singt der TikTok-Star, „In der Schlachtkammer ist noch ein Platz für dich frei“. Die Jury um Dieter Bohlen und Pietro Lombardi wirkt von diesem Statement sichtlich irritiert – und nach ein paar Zeilen winkt der Poptitan die Performance ab. (Quelle: RTL+/DSDS)

Den Primetime-Sieg konnten sich jedoch weder Kai Pflaume noch Dieter Bohlen sichern. Noch vor DSDS und „Wer weiß denn sowas?“ liegt der Krimi „München Mord“, der 6,37 Millionen Zuschauer das ZDF einschalten ließ.

Zuletzt hatte sich Dieter Bohlen bei DSDS mit Kandidatin Raffaela Raab angelegt. Die überzeugte Veganerin und der Poptitan gerieten heftig aneinander und lieferten sich auch nach der Show ordentlich Beef. „Wenn ich dir schmecke, kannst du gerne immer vorbeikommen, dann streichel’ ich dich ein bisschen“, provoziert der DSDS-Boss die Tiktokerin. Verwendete Quellen: dwdl.de