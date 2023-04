„Du kleiner Hund!“: Antonia Hemmer packt bei „Kampf der Realitystars“ über Patrick Romer aus

Von: Lukas Einkammerer

Bei „Kampf der Realitystars“ kommt Antonia Hemmer auf ihren Ex Patrick Romer zu sprechen. Über den „Bauer sucht Frau“-Star verliert sie dabei kein gutes Wort.

Phuket – Der Rosenkrieg zwischen Antonia Hemmer (23) und Patrick Romer (27) scheint noch lange nicht ausgefochten zu sein. Seit der Trennung des einstigen „Bauer sucht Frau“-Traumpaares im November 2022 haben beide Seiten wiederholt gegeneinander ausgeteilt und sich alles andere als versöhnlich gezeigt. Kein Wunder also, dass Antonia auch gleich in der ersten Folge von „Kampf der Realitystars“ über ihren Ex auspackt und dabei kein Haar an ihm ungekrümmt lässt – und das wohl scheinbar zurecht.

Schwere Vorwürfe: Antonia Hemmer packt bei „Kampf der Realitystars“ über Patrick Romer aus

Schon im Herbst 2022 sorgte Patrick Romer beim „Sommerhaus der Stars“ mit seinen unverschämten Aussagen gegenüber Antonia für Aufsehen – und ein besonders gutes Bild hat die Blondine von ihm heute nicht. „Ich glaube, er kann es sich schon denken, und er wird es mir nicht gönnen“, beantworte sie ihren Mitstreitern bei „Kampf der Realitystars“ die Frage, ob Patrick von ihrer Teilnahme beim RTL2-Format wissen würde.

„Ich hatte ja versucht, das auch irgendwie vernünftig zu klären, mit Gesprächen“, erinnert sie sich an die Trennung nach zwei Jahren Beziehung. „Dann hat er halt gemeint – ‚Na ja, du kannst dich schon trennen, aber dann war es das halt mit dem Fernsehen‘“, erklärt sie vorwurfsvoll und schiebt hinterher: „Er hat wortwörtlich gesagt: ‚Du weißt schon, dass sich für dich keiner interessiert‘.“

Bei diesen pikanten Details können die anderen Realitystars nur fassungslos dreinblicken – doch Antonia ist noch lange nicht fertig. So wäre Patrick der Meinung gewesen, dass das Paar sämtliche Fernsehauftritte wie etwa bei „CoupleChallenge“ und im „Sommerhaus“ nur seinetwegen bekommen hätte. Laut ihm hätte sie „keine reißende Persönlichkeit“ und auch „Bauer sucht Frau“ hätte an ihr alleine kein Interesse mehr. „Weil er ja der ‚Main Character‘ in der Beziehung war“, erinnert sich Antonia an die verletzenden Aussagen ihres Ex.

Das sind die Teilnehmer von „Kampf der Realitystars“ 2023 Giulia Siegel (48), Daisy Dee (52), Aneta Sablik (34), Ingrid Pavic (34), Percival Duke (58), Paul Janke (41), Uschi Hopf (76), Antonia Hemmer (22), Matthias Mangiapane (39), Peggy Jerofke (47), Eva Benetatou (30), Serkan Yavuz (28), Emmy Russ (23), Manni Ludolf (60), Bernd Kieckhäben (33), Daniel Schmidt (39), Lukas Baltruschat (28), Sarah Knappik (36), Sascha Sirtl (43), Jay Sirtl (45), Tim Sandt (32), Nico „Patsche“ Patschinski (46), Jéssica Sulikowski (29)

„No-Go“: „Kampf der Realitystars“-Teilnehmer stinksauer auf Antonias Ex Patrick Romer

Wenige Wochen nach der Trennung habe Antonia Hemmer dann die Anfrage für „Kampf der Realitystars“ bekommen – für sie eine große Erleichterung: „Das war einfach so ein Selbstbewusstseins-Push, wo ich mir so dachte – ey weißt du was, du kleiner Hund?!“ Bei ihren prominenten Kollegen stoßen Patricks Worte und Verhaltensweisen auf blankes Entsetzen. „Das ist ein No-Go“, wettert Manni Ludolf (60) über den Landwirt, „Sorry, also das geht nicht. Sie ist eine sehr junge, extrem attraktive Frau und halt auch wirklich kein Dummchen“, verteidigt Matthias Mangiapane (39) Antonia.

Harte Worte: Bei „Kampf der Realitystars“ packt Antonia Hemmer über ihren Ex-Freund Patrick Romer aus. © Screenshot/Instagram/patrick_romer_; Screenshot/RTL+/Kampf der Realitystars/Folge vom 12. April 2023 (Fotomontage)

Patricks Worte sitzen tief, doch Antonia hat den Blick nach vorne gerichtet. „Ich könnte mir jetzt natürlich nichts Schöneres vorstellen, als jetzt hier Single zu sein“, erklärt sie, „Und was mich ja natürlich auch freuen würde, wenn ich vielen da draußen nach der Ausstrahlung auch die Augen geöffnet habe, die gesagt haben: „Ey, f*ck, mein Partner geht ja genauso mit mir um.“

Es bleibt abzuwarten, ob Antonia die gescheiterte Beziehung in den kommenden Wochen noch weiter aufarbeiten wird. Indessen soll ausgerechnet wegen Michael Wendler aber schon feststehen, wer die neue Staffel von „Kampf der Realitystars“ gewonnen hat. Verwendete Quellen: RTL+/Kampf der Realitystars/Folge vom 12. April 2023