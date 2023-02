Dünentod - Ein Nordsee-Krimi: Kritik zu den ersten zwei Folgen der RTL-Serie

Szenenfoto aus Dünentod - Ein Nordsee-Krimi © RTL

Mit Dünentod präsentiert RTL eine deutsche Krimiserie mit Nordic-Anleihen. Die ersten beiden 90-minütigen Filme zeigen sich ebenso routiniert wie spannend erzählt und glänzen mit einem sympathischen Ermittlerteam, bei dem die Chemie stimmt.

Die Serie „Dünentod“ basiert auf der gleichnamigen Romanreihe des deutschen Schriftstellers Sven Koch, die seit 2012 in bisher sechs (ab März 2023 sieben) Bänden erschienen ist. Die Filme „Das Grab am Strand“ (basiert auf „Dünengrab“ von 2013) und „Tödliche Falle“ (adaptiert von „Dünentod“, 2012) bilden die ersten beiden Adaptionen der neuen RTL bzw. RTL+-Serie. Dass Autor Sven Koch ein Fan von Nordic-Noir-Stoffen à la Jo Nesbo ist, merkt man den Geschichten dabei an. Seine Hauptfigur Tjark ist ein raubeiniger Profi mit einem Kindheitstrauma, der unter Impulskontrollstörungen leidet, aber ein gutes Herz hat.

Seine Kollegin Femke ist SchuPo im fiktiven Nordesse-Örtchen Werlesiel und hat sich soeben bei der Kripo beworben. Obwohl die Biografien des Ermittlerteams ungleicher kaum sein könnten, vereint sie doch ihr beinahe unerbittlicher Drang, die ihnen übertragenen Fälle aufzuklären. Hendrik Duryn und Pia Micaele Barucki erweisen sich in den beiden Filmen als Idealbesetzung für die Rollen. Duryns Figur ist sympathisch, hat aber Kanten und Ecken, während Barucki Femke Folkmer zu einer straighten Ermittlerin macht, die aber noch am Anfang ihrer Karriere steht. Ob sich Einschalten lohnt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Reinhard Prahl)