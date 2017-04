Echo 2017: Das sind die Gewinner des deutschen Musikpreises

Berlin - In Berlin wurde der Echo 2017 verliehen. Vor allem bei einer deutschen Rock-Legende, einem britischen Newcomer und zwei deutschen Gruppen war die Freude besonders groß. Wir haben alle Gewinner für Sie zusammengestellt.

Alles auf Anfang: Zur 26. Echo-Verleihung hat die deutsche Musikindustrie ihren Preis komplett neu ausgerichtet. Nachdem in den vergangenen Jahren die Quoten immer mehr zurückgegangen waren, entschied man sich für eine Frischzellenkur. Neue Regeln, neuer Sender (von der ARD zu VOX) und eine stärkere Jury. Die Verleihung sollte straffer werden, die Juroren mehr Stimmgewicht bekommen. Auch die Zahl der Kategorien wurde für den Echo 2017 von 31 auf 22 gekürzt.

Für musikalische Highlights sorgten am Donnerstagabend unter anderem Adel Tawil, der gemeinsam mit den Rappern KC Rebell und Summer Cem seinen neuen Song „Bis hier und nicht weiter“ vorstellte, die Beginner, Linkin Park, die Toten Hosen („Unter den Wolken“), der britische Sänger Rag‘n‘bone Man („Human“) und die langjährige Gossip-Frontfrau Beth Ditto. Letztere ist inzwischen solo unterwegs und performte bei der Echo-Verleihung ihre erste neue Single, den Rocksong „Fire“.

Einen besonders erfolgreichen Abend erwischten Panikrocker Udo Lindenberg, Rag‘n‘Bone Man, die deutsche Rockband AnnenMayKantereit und die Hip-Hop-Gruppe Die Beginner. Alle vier räumten jeweils zweimal den deutschen Musikpreis ab. Während sich der 70-jährige Lindenberg über den Echo in den Kategorien „Künstler Pop national“ und „Album des Jahres“ freuen durfte, wurde der als Rag‘n‘Bone Man bekannte britische Blues-Sänger Rory Graham, der mit dem Song „Human“ weltberühmt wurde, als „Newcomer international“ und „Künstler international“ ausgezeichnet.

+ Der britische Sänger Rag‘n‘Bone Man nahm zwei Echos entgegen. © dpa

AnnenMayKantereit sind 2017 hingegen die „Newcomer national“ sowie „Band Pop national“. Jan Delay, Denyo und DJ Mad durften am Donnerstag auch gleich zwei Mal die begehrte Trophäe in Empfang nehmen. Das Trio, das sich „Beginner“ nennt, jubelten über den Echo in den Kategorien „Hip-Hop/Urban national“ und „Kritikerpreis national“.

Echo 2017: Rekordpreisträgerin Helene Fischer in diesem Jahr nicht nominiert

Schlager-Star Helene Fischer („Atemlos durch die Nacht“) war 2016 viermal mit dem undotierten Preis ausgezeichnet worden, in diesem Jahr war die Sängerin aber nicht nominiert. Dahinter steckte eine Regeländerung. Denn nominiert wurden nur Alben, deren Basis-Version nicht älter als zwölf Monate ist und nicht bereits einen Preis in der Vergangenheit erhalten hat.

Somit kam das Album „Weihnachten“ für eine Echo-Nominierung nicht in Frage, obwohl Helene Fischer 2016 damit sehr erfolgreich war. Doch es erschien 2015 und wurde bereits mit drei Echos ausgezeichnet. Insgesamt gewann die 32-Jährige in ihrer Karriere 16 Mal den begehrten Musikpreis und verdrängte die Italienerin Cecilia Bartoli, die Kastelruther Spatzen und den Briten Simon Rattle (alle 13 Echos) auf Rang zwei.

+ Schlager-Star Helene Fischer gewann 2016 vier Echos. © dpa

Noch müssen Fans der Schlagersängerin auf ein neues Album warten. Doch es dauert nicht mehr lange, wie Fischer vor kurzem auf ihrer Facebook-Seite bekannt gab. Demnach könnte noch im Mai 2017 ein 24 Songs umfassendes Album erscheinen. Womöglich sehen wir Helene Fischer dann bereits im nächsten Jahr wieder bei der Echo-Preisverleihung.

Echo 2017: Wer zählte zu den Favoriten?

Mit jeweils drei Nominierungen gingen das sächsische House-Schlager-Duo Stereoact und die französische Sängerin Imany als Favoriten ins Rennen um den diesjährigen Echo, doch beide gingen letztendlich leer aus. Sie waren mit Songs für den „Hit des Jahres“ nominiert: Stereoact für „Die immer lacht“, Imany für ihren Sommerhit „Don‘t be so shy“.

Hier können Sie sich den Song „Die immer lacht“ von Stereoact anhören:

Das ist der Song „Don‘t be so shy“ von Imany:

Echo 2017: Einige Preisträger wurden im Vorfeld der Veranstaltung bekannt gegeben

+ Marius Müller-Westernhagen gab seinen Song „Freiheit“ zum Besten. © AFP Bereits vor der Echo-Preisverleihung am Donnerstagabend stand fest: Marius Müller-Westernhagen bekommt den Echo für sein Lebenswerk. Er habe die deutschsprachige Rockmusik als Sänger, Songwriter und Performer maßgeblich und nachhaltig geprägt, teilte der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) am Mittwoch mit. „Songs wie ‚SeXy‘, ‚Freiheit‘ oder ‚Wieder hier‘ gehören zur DNA der Rockmusik in Deutschland.“ Der 68-jährige Marius Müller-Westernhagen gehöre zweifellos zu den Pionieren der deutschsprachigen Rockmusik, sagte der BVMI-Vorstandsvorsitzende Dieter Gorny.

Neben Müller-Westernhagen wird auch die Non-Profit-Organisation „Viva con Agua“, die sich seit mehreren Jahren dafür einsetzt, Menschen im globalen Süden den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen, mit dem Echo für soziales Engagement geehrt. Darüber hinaus wurden bereits am Mittwochabend bei einem Echo-Dinner die Popakademie Baden-Württemberg aus Mannheim als Partner des Jahres und die Musikabteilung von „Dussmann das KulturKaufhaus“ aus Berlin als Handelspartner des Jahres ausgezeichnet. Musiktherapeut Prof. Dr. Lutz Neugebauer erhielt einen Echo-Sonderpreis.

Echo 2017: Die Gewinner im Überblick

Diese Künstler und Bands stemmten den Echo in diesem Jahr in die Höhe (Kategorien in chronologischer Reihenfolge):

Kategorie Gewinner Bestes Video national Von Wegen Lisbeth Produzent national Produzent: Herbig/Menzel/Seifert Interpret: Udo Lindenberg Künstler Pop national Udo Lindenberg Hip-Hop/Urban national Beginner Schlager Andrea Berg Hit des Jahres Drake feat. WizKid & Kyla Volkstümliche Musik Andreas Gabalier Künstlerin Pop national Ina Müller Newcomer national AnnenMayKantereit Newcomer international Rag‘n‘Bone Man Dance national Alle Farben Künstler international Rag‘n‘Bone Man Band Pop national AnnenMayKantereit Rock national Broilers Album des Jahres Udo Lindenberg Kritikerpreis national Beginner Lebenswerk Marius Müller-Westernhagen Künstlerin international Sia Band international Metallica

Bilder: Die Stars, Auftritte und Preisträger des Echo 2017 Zur Fotostrecke

Echo 2017: Diese Künstler und Bands waren für den Musikpreis nominiert

Kategorie Interpret Titel Album des Jahres Andrea Berg Seelenbeben Album des Jahres Böhse Onkelz Memento Album des Jahres Udo Lindenberg Stärker als die Zeit Album des Jahres Metallica Hardwired…To Self-Destruct Album des Jahres The Rolling Stones Blue & Lonesome Hit des Jahres Drake feat. WizKid & Kyla One Dance Hit des Jahres Imany Don’t Be So Shy Hit des Jahres Sia feat. Sean Paul Cheap Thrills Hit des Jahres Stereoact feat. Kerstin Ott Die immer lacht Hit des Jahres Alan Walker Faded Künstler Pop national Mark Forster Tape Künstler Pop national Max Giesinger Der Junge, der rennt Künstler Pop national Udo Lindenberg Stärker als die Zeit Künstler Pop national Xavier Naidoo Nicht von dieser Welt 2 Künstler Pop national Westernhagen MTV Unplugged Künstlerin Pop national Jamie-Lee Berlin Künstlerin Pop national Lina Official Künstlerin Pop national Ina Müller Ich bin die Künstlerin Pop national Oonagh Märchen enden gut Künstlerin Pop national Kerstin Ott Herzbewohner Band Pop national AnnenMayKantereit Alles Nix Konkretes Band Pop national The BossHoss Dos Bros Band Pop national Die Lochis #Zwilling Band Pop national Sportfreunde Stiller Sturm & Stille Band Pop national Unheilig Von Mensch zu Mensch Schlager Andrea Berg Seelenbeben Schlager Fantasy Freudensprünge Schlager Maite Kelly Sieben Leben für dich Schlager KLUBBB3 Jetzt geht’s richtig los! Schlager Vanessa Mai Für Dich Volkstümliche Musik Amigos Wie ein Feuerwerk Volkstümliche Musik Dorfrocker Heimat. Land. Liebe. Volkstümliche Musik Andreas Gabalier MTV Unplugged Volkstümliche Musik Kastelruther Spatzen Die Sonne scheint für alle Volkstümliche Musik voXXclub Geiles Himmelblau Hip-Hop/Urban national Beginner Advanced Chemistry Hip-Hop/Urban national Bonez MC & RAF Camora P Palmen aus Plastik Hip-Hop/Urban national Gzuz & Bonez MC High & Hungrig 2 Hip-Hop/Urban national Kollegah Imperator Hip-Hop/Urban national Shindy Dreams Dance national Alle Farben Music Is My Best Friend Dance national Gestört aber GeiL Gestört aber GeiL Dance national Felix Jaehn Jeder für Jeden, Bonfire, Ain’t Nobody (Loves Me Better) Dance national Schiller Future Dance national Stereoact Tanzansage Rock national Böhse Onkelz Memento Rock national Broilers (sic!) Rock national Frei.Wild 15 Jahre Deutschrock & SKAndale Rock national In Extremo Quid Pro Quo Rock national Schandmaul Leuchtfeuer Künstler international Leonard Cohen You Want It Darker Künstler international Drake Views Künstler international Shawn Mendes Illuminate Künstler international Rag‘n‘Bone Man Human Künstler international Robbie Williams The Heavy Entertainment Show Künstlerin international Beyoncé Lemonade Künstlerin international Imany The Wrong Kind Of War Künstlerin international Rihanna Anti Künstlerin international Sia This Is Acting Künstlerin international Christina Stürmer Seite an Seite Band international Disturbed Immortalized Band international Metallica Hardwired…To Self-Destruc Band international The Rolling Stones Blue & Lonesome Band international Twenty One Pilots Blurryface Band international Volbeat Seal The Deal & Let’s Boogie Newcomer national AnnenMayKantereit Alles Nix Konkretes Newcomer national Max Giesinger Der Junge, der rennt Newcomer national Die Lochis #Zwilling Newcomer national Kerstin Ott Herzbewohner Newcomer national Stereoact Tanzansage Newcomer international The Chainsmokers Paris, Something Just Like This, Don’t Let Me Down, u.a. Newcomer international Imany The Wrong Kind Of War Newcomer international Rag‘n‘Bone Man Human Newcomer international Twenty One Pilots Blurryface Newcomer international Alan Walker Faded, Alone, Sing Me To Sleep Produzent national Produzent: Eizi Eiz, Denyo, Tropf & FIDJIKRIS Interpret: Beginner Advanced Chemistry Produzent national Produzent: Herbig/Menzel/Seifert Interpret: Udo Lindenberg Stärker als die Zeit Produzent national Produzent: Tobias Kuhn Interpret: Clueso Neuanfang Produzent national Produzent: Nitt/Mayer/Cwiertnia Interpret: Mark Forster Tape Produzent national Produzent: Moses Schneider Interpret: AnnenMayKantereit Alles Nix Konkretes

Echo 2017: Das war im Vergleich zu den Vorjahren anders

In diesem Jahr gab es nur noch 22 Kategorien, neun weniger als bisher. Dabei urteilte für jedes musikalische Genre eine Fachjury, die aus Experten des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) und ehemaligen Preisträgern bestand. Armin Linder, Redakteur von Merkur.de und tz.de, war einer der Juroren und saß in der Kritikerpreis-Jury sowie in mehreren Fachjurys. Bei tz.de erklärt er, warum er in der Jury des Echos saß.

Doch wie wurden die Gewinner eigentlich ermittelt? Zum einen aus dem Urteil der Jury - dieses zählte 50 Prozent. Und zum anderen wie bisher an den Verkaufszahlen der Werke. Diese Regeländerung sollte die Verleihung weniger vorhersehbar machen.

Eine dritte Änderung betrifft die Ausstrahlung: Die 26. Echo-Verleihung wird einen Tag nach der Veranstaltung auf VOX ausgestrahlt (Freitag, 7. April, 20.15 Uhr), nicht wie bisher live in der ARD. Nachdem zuletzt Barbara Schöneberger Gastgeberin war, moderieren diesmal die Sänger Xavier Naidoo und Sasha.

Übrigens: Vor der Aufzeichnung der Echo-Verleihung in der Berliner Messer hat TV-Moderator Jan Böhmermann mit dem Song „Menschen Leben Tanzen Welt“ den Echo und die deutsche Pop-Industrie kritisiert, wie Merkur.de berichtete.

Hier können Sie die Echo-Preisverleihung 2017 nochmal im Ticker nachlesen.

sk/dpa