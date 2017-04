Live-Ticker: Wer räumt den Echo 2017 ab?

Berlin - Heute Abend findet in Berlin die Vergabe des Echo 2017 statt. Welche Stars räumen den prestigeträchtigen Musikpreis diesmal ab? Die Antwort gibt es hier im Live-Ticker.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Echo-Verleihung 2017 in Berlin. Wir sind live für Sie dabei und informieren Sie über die Gewinner des wichtigsten Preises in der deutschen Musikbranche.

Echo 2017: Vorbericht

Es ist wieder so weit! In Berlin tümmeln sich am Donnerstagabend die Stars der deutschen und internationalen Musikbranche zur 26. Echo-Verleihung. Während die Beginner, Stereoact („Die immer lacht“) und die französische Sängerin Imany („Don‘t Be So Shy“) als Favoriten gelten, hat der deutsche Rockmusiker Marius Müller-Westernhagen („SeXy“, „Freiheit“, „Wieder hier“) seinen Echo bereits sicher. Der 68-Jährige wird für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Die weiteren Preise werden in den folgenden Kategorien vergeben: Album des Jahres, Hit des Jahres, Künstler Pop national, Band Pop national, Schlager, Volkstümliche Musik, Hip-Hop/Urban national, Dance national, Rock national, Künstler international, Band international, Newcomer national, Newcomer international, Produzent national. Wir haben bereits zusammengefasst, wer alles für diese Echo-Kategorien nominiert ist.

Im vergangenen Jahr räumte Schlager-Star Helene Fischer ordentlich ab. Die 32-Jährige ging mit sage und schreibe vier Echos nach Hause. In ihrer Karriere hat sie den Musikpreis bereits 16 Mal entgegen nehmen dürfen und ist nun die alleinige Rekordpreisträgerin. In diesem Jahr wird für Helene Fischer jedoch kein weiterer dazukommen.

Echo 2017: Nur die Aufzeichnung ist im TV zu sehen

Doch zurück zum Echo 2017: Die Preisverleihung wird erstmals vom Privatsender VOX übertragen. Allerdings müssen sich TV-Zuschauer rund 24 Stunden gedulden. Denn die Show wird nicht am Donnerstag live ausgestrahlt, sondern erst einen Tag später, am Freitag ab 20.15 Uhr. Die Sänger Xavier Naidoo (45) und Sasha (45) führen durch den Abend.

Übrigens: Vor dem Echo 2017 hat sich auch Komiker Jan Böhmermann zu Wort gemeldet. Mit dem Song „Menschen Leben Tanzen Welt“ kritisiert Böhmermann den Echo und die deutsche Pop-Industrie.

