Elvis von „Hartz und herzlich“ trauert bei TikTok um seinen Hund Chulo

Von: Madlen Trefzer

Zuschauer-Liebling aus den Mannheimer Benzbaracken in Trauer – „Hartz und herzlich“-Darsteller Elvis hat seinen geliebten Hund Chulo verloren. Lesen Sie hier über seinen traurigen Verlust.

In der Sozialdoku „Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI können Zuschauer einen tiefen Einblick in das Leben der Hartz-IV-Empfänger aus den Benz-Baracken in Mannheim bekommen. Neben jeder Menge Emotionen, Trauer und dem bitteren Kampf in finanzieller Not, hat das Leben in dem Mannheimer Viertel immer Überraschungen parat. Sie sind allerdings bei Weitem nicht immer schön. So kommt es auch vergangene Tage zu einem tragischen Ereignis.

MANNHEIM24 verrät Näheres zum traurigen Verlust des „Hartz und herzlich“-Darstellers Elvis.

Einer der Lieblings-Barackler ist Elvis – er teilt die besonderen Momente seines Lebens gerne mit den Zuschauern. Dabei sind auch seine Haustiere immer wieder zu sehen und scheinen in den Herzen der Fans einen festen Platz eingenommen zu haben. (mad)