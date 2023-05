Entspricht „Bauer sucht Frau International“-Hofherr Sebastian nicht Heikos Geschmack?

Von: Julia Cuprakowa

In der zweiten Folge von „Bauer sucht Frau International“ geht es wieder um Liebe, aber auch ums Aussehen. Lesen Sie hier, was Kandidat Heiko an Sebastian nicht mag:

„Bauer sucht Frau International“-Kandidat Heiko legt großen Wert aufs Aussehen. „Ich möchte einen schönen Mann an meiner Seite haben“, sagte der 46-Jährige in der ersten Folge. Deshalb hat er sich unter anderem für den stylischen Basti entschieden. In der zweiten Folge könnte man meinen, dass Sebastian bei Heiko eher weniger gut ankommt.

Auch bei „Bauer sucht Frau International“-Kandidatin Katrin geht es hoch her. In der zweiten Folge servierte sie einen der Hofherren ab. Der nahm die Abfuhr nicht gut auf. (jul)