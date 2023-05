Trio-Tänze bei „Let‘s Dance“: Traum von Lusin-Ermakova-Dreier geplatzt

Von: Sarah Isele

Bei „Let‘s Dance“ stehen am Freitag mit dem Viertelfinale auch neue Themen an. Die Trio-Tänze halten so einige Überraschungen bereit, doch der Traum vom Lusin-Ermakova-Dreier platzt.

Bereits seit der Kennenlern-Folge begeistert Anna Ermakova Zuschauer und Jury von „Let‘s Dance“. Die 23-Jährige zeigt in jeder neuen Folge immer wieder Bestleistungen und gilt als Top-Favoritin. Nun werden am kommenden Freitag bei der RTL-Tanzshow die Trio-Tänze zu sehen sein. Doch Fans müssen ganz stark sein, denn der Traum vom Lusin-Ermakova-Dreier muss platzen. MANNHEIM24 weiß den Grund:

Show Let's Dance Sender RTL Erstausstrahlung 2006 Aktuelle Staffel 16

Trio-Tänze bei „Let‘s Dance“: Anna Ermakova begeistert mit „Magic Moment“

Noch während ihres Tanzes bei der neunten Entscheidungsshow von „Let‘s Dance“ rührt Anna Ermakova mit ihrem selbstgewählten Thema, ihrem „Magic Moment“, die Zuschauer und Jury zu Tränen. Denn tatsächlich tanzt sie zum Song „Behind Blue Eyes“ von The Who über ihre Kindheit und Familienverhältnisse. Nach diesem nervenaufreibenden Auftritt braucht die 23-Jährige erst mal eine längere Pause. Übrigens: Hier sind alle Sendetermine der 16. „Let‘s Dance“-Staffel im Überblick.

Während die Zuschauer auf die Entscheidung warten, wer bei „Let‘s Dance“ raus und wer noch dabei ist, erklärt Joachim Llambi die Tänze der zehnten Show. „Nächste Woche geht’s rund“, erklärte der Juror am Ende der neunten Entscheidungsshow, denn die Trio-Tänze stehen an. „Jedes Paar bekommt einen Profitänzer oder eine Profitänzerin dazu, der aber nicht nur im Hintergrund hin und her hopst, sondern er muss ein gleichwertiges Mitglied sein, so dass wir wirklich drei Personen in einem Trio tanzen sehen. Auch wieder ein neuer Tanz, der noch nicht getanzt worden ist.“

Trio-Tänze bei „Let‘s Dance“: Renata Lusin auf Fuerteventura

So müssen die Kandidaten der RTL-Tanzshow nicht nur im Einzeltanz überzeugen, sondern mit einem weiteren Partner im Trio tanzen und dabei eine heiße Sohle auf das Parkett legen. Viele Fans hoffen bei dieser besonderen Show auf eine bekannte Erweiterung des Teams „Curly Fries“. Der Wunsch ist, dass Renata Lusin, Frau von Valentin Lusin, die Gruppe komplettiert. So entstünde ein wahrer Lusin-Ermakova-Dreier, der definitiv unschlagbar wäre.

Schließlich stimmt die Chemie zwischen Valentin Lusin und Anna Ermakova und auch Renata Lusin versteht sich mit der 23-Jährigen bestens. Nach einem Tanz ihres Mannes wird Renata Lusin ganz emotional. Auch besuchten die beiden Frauen erst kürzlich ein Musical in Düsseldorf. Aber zu dem Sensations-Dreier wird es wohl nicht kommen, denn, wie an Renata Lusins Instagram zu sehen ist, befindet sich die Tänzerin derzeit auf Fuerteventura.

Trio-Tänze bei „Let‘s Dance“: Partner stoßen am Dienstag zu den Paaren

Schade für die Fans, aber schön für die Tänzerin. Denn nach ihrer Fehlgeburt hat sich Renata Lusin den Urlaub auf Fuerteventura redlich verdient und sie hat auch ihre Mama mit dabei. Profitänzerin Ekaterina Leonova teilt am Sonntag ihren Followern auf Instagram mit, dass die Trio-Partner bereits am Dienstag zum Training der bereits bestehenden Paare dazustoßen.

Da Renata Lusin, wie es in ihrer Instagram-Story zu sehen ist, tatsächlich einige Tage auf Fuerteventura verbringt, müssen sich Fans vom Traum-Dreier der Lusins mit Ermakova verabschieden. Im Übrigen wissen die Profitänzer bereits, welcher ihrer Kollegen die Paare unterstützen wird. Auch das lässt Ekaterina in ihrer Instagram-Story zu Dienstag verlauten. Für die Kandidaten ist es eine Überraschung. (rah)