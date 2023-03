Fake-Verdacht beim „Bachelor“: Kandidatin war schon in anderer TV-Show auf Männersuche

Von wegen wahre Liebe

Bei „Der Bachelor“ knistert es zwischen David Jackson und Angelina. Dabei weiß der Junggeselle noch nicht, dass sie bereits in einer anderen Kuppelshow dabei war.

Mexiko – Woche für Woche müssen bei „Der Bachelor“ die Kandidatinnen ihre Koffer packen – denn am Ende kann nur eine einzige das Herz von David Jackson (32) erobern. Eine Favoritin scheint der begehrenswerte Single jetzt schon zu haben – doch Angelina verbirgt ein großes Geheimnis: Es ist nicht ihre erste Datingshow.

Nicht die erste Suche nach der großen Liebe: „Bachelor“-Kandidatin Angelina war bei „Take Me Out“

In der Premiere der neuen „Bachelor“-Staffel, die in den Quoten desaströs abschnitt, mussten gleich drei junge Frauen das romantische Set in Mexiko verlassen. Für Angelina „Utze“ Utzeri (28) könnte es hingegen besser kaum laufen: Gleich in der zweiten Episode des RTL-Kuppelformats wird sie von David zum Einzeldate eingeladen.

Die Stimmung zwischen den zwei Liebessuchenden könnte kaum besser sein und vor den Kameras kommen sie sich schnell näher. Eine Sache könnte ihnen aber schon bald in die Quere kommen, denn Angelinas Teilnahme bei „Der Bachelor“ ist nicht ihr erster Abstecher in die Welt der Datingshows. Die Albstädterin war 2021 bereits bei „Take Me Out“ zu sehen, wo per Buzzer entschieden wird, und suchte dort nach ihrem Traummann.

Die erste Dating-Show der Welt Mit „The Dating Game“ lief 1965 beim amerikanischen Sender ABC das erste Mal eine Sendung über Singles auf der Suche nach der großen Liebe. Das Besondere daran: Die Kandidaten waren von einer bunten Wand getrennt und konnten einander nicht sehen. Bei der Wahl des perfekten Partners musste also voll und ganz auf das Herz gehört werden. (Quelle: Insider.com)

„Nicht okay“: „Bachelor“-Fans sauer, weil Angelina bereits bei „Take Me Out“ dabei war

David Jackson hat keine Ahnung, dass seine potenzielle Traumfrau bereits eine andere RTL-Show auf ihrem Lebenslauf hat – die Fans im Netz haben Angelina aber nicht vergessen. „Wenn man in der einen Sendung keinen findet, geht man halt in eine andere Sendung“, schimpft ein Fan unter einem „Bachelor“-Instagramposting, „Hier geht‘s nur darum, um in TV-Formate zu kommen und Geld zu verdienen, urteilt ein anderer.“

Eine Userin findet außerdem, dass Angelina schnellstmöglich mit der Wahrheit rausrücken sollte: „Wenn er sie dann immer noch mag, dann ist ja gut, aber so finde ich es nicht okay.“ Schließlich war David wenig davon begeistert, dass Colleen (27) mit „The Mole“ schon reichlich TV-Erfahrung gesammelt hat – und auch Angelinas Vergangenheit könnte zum Problem werden. Indessen flüchtete eine „Bachelor“-Kandidatin gleich in der ersten Folge. Verwendete Quellen: RTL+/Der Bachelor/Folge vom 8. März 2023, bild.de, insider.com

