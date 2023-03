Familie Geiss besucht Ballermann – Robert findet‘s „nervig und anstrengend“

In einer neuen Folge von „Die Geissens“ auf RTLZWEI macht die Familie den Ballermann unsicher. Robert findet‘s alles andere als gut. Lesen Sie hier, warum:

Dass das Leben der Reichen und Berühmten nicht immer ein Zuckerschlecken ist, sondern manchmal auch anstrengend sein kann, zeigt die bekannteste Jetset-Familie Deutschlands in Folge 26 ihrer Serie „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTLZWEI. „Es ist wieder Partyzeit auch hier auf Mallorca“, verkündet Robert Geiss. Weil die beiden Töchter Shania und Davina noch nie auf dem Ballermann waren, wollen er und Carmen ihnen diese Seite der Trauminsel zeigen.

MANNHEIM24 verrät, wie Familie Geiss den Ballermann erlebt und warum Robert ihn „nervig und anstrengend“ findet.

Kay One, mit dem die Geissens befreundet sind, legt in einem der Clubs auf dem Ballermann auf und das will sich die Jetset-Familie nicht entgehen lassen. Shania und Davina waren noch nie auf dem Ballermann und als verantwortungsvolle Eltern, die sie sind, besuchen Carmen und Robert einen der Clubs gemeinsam. (resa)