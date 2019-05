Fernsehgarten am Sonntag mit Andrea Kiewel: Warum das ZDF die Sendung als „Saisonstart“ verkauft

Der ZDF-Fernsehgarten startet diesen Sonntag in die neue Saison, verrät der Sender. Nanu, es liefen doch schon ein paar Folgen?!

Mainz - „Am 5. Mai ist es so weit: Der ‚ZDF-Fernsehgarten‘ startet in die Saison 2019“ - so kündigt der TV-Sender die Show an, die am Sonntag ab 11.50 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird. Das dürfte manche verwundern. Schließlich liefen doch schon mehrere Folgen. Der Unterschied: Erst jetzt geht‘s live vor gewohnter Kulisse am Mainzer Lerchenberg zur Sache. Die vorigen drei Ausgaben firmierten unter dem Motto „ZDF-Fernsehgarten on tour“ und stammten von Gran Canaria.

Natürlich gaben die ersten drei Ausgaben bei den Fans und Hassern (die traditionell dennoch einschalten, nur um darüber zu twittern) eine Menge Diskussionsstoff. Sei es das veränderte Äußere von Moderatorin Andrea Kiewel. Oder die Mütze, die das ZDF nicht zeigen wollte. Oder auch der Wollny-Skandal, der für Beschimpfungen sorgte. Bei Folgen 3 gab‘s sogar einen bösen Verdacht der Zuschauer.

Man darf gespannt sein, was diesen Sonntag Anlass für Debatten gibt. Die Gäste sind jedenfalls hochkarätig: Andrea Berg, die am Abend zuvor im TV in Tränen ausbrach, ist wohl der bekannteste. Außerdem sind Wincent Weiss, Michael Schulte, Mike Singer, Die Lochis, Ben Zucker, Alexa Feser, Thomas Anders, Christopher, Josh. sowie der DSDS-Gewinner Davin Herbrüggen mit dabei.

Das ZDF kündigt zudem die Einweihung des neuen "Fernsehgarten"-Pools mit Synchronschwimmerinnen an, zudem eine „anrührende Überraschung“ sowie eine spektakuläre Tanzdarbietung unter dem Motto "Dance4Fans". Es ist die erste von 21 regulären Folgen, die den Menschen deutschlandweit 2019 den Sonntagmittag versüßen wird.

Die Twitter-Gemeinde sitzt jedenfalls am Sonntagmorgen schon in den Startlöchern.

Dieser Moment, wenn dir einfällt, dass heute die Live-Saison vom #Fernsehgarten beginnt! — Herr Schlotzke (@schlotzkepower) 5. Mai 2019

Countdown läuft, in einer Stunde 30 geht‘s los #fernsehgarten — Ephraim (@lerchenberg) 5. Mai 2019

Übrigens war Andrea Berg nicht die einzige, die am Samstag bei Carmen Nebel geweint hat.