Finale von "Das Ding des Jahres": Das ist der Trinkbecher des Fitness-Stars

Mit dem Multifunktions-Trinkbecher "GA Shaker+" steht Fitness-Star Gazi Avakhti im Live-Finale der Show "Das Ding des Jahres". Alle Infos zum Produkt

Acht Erfindungen konkurrieren am Samstagabend auf ProSieben um den Titel als "Das Ding des Jahres". Die Zuschauer entscheiden, wer einen Werbedeal in Höhe von 2,5 Millionen Euro gewinnt: ein per Smartphone gesteuertes Modellauto, eine vollautomatische Zahnbürste oder doch ein faltbarer Auto-Anhänger?

Mit dabei ist auch Gazi Avakhti. Der 38-jährige Nordhesse tritt mit seinem "GA Shaker+" an, einem Trinkbecher, der gleichzeitig als Halterung für Handtücher, Karten oder Smartphones dient. Wie das funktioniert, erklärt der Erfinder im Video auf hna.de.