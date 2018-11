Wer ist der heiße Barkeeper bei First Dates auf Vox - ist er noch Single? 

First Dates auf Vox (18 Uhr, Montag bis Freitag) wird immer beliebter: Wer ist der Barkeeper Nic Shanker - ist er noch Single?

Köln - Der Barkeeper bei First Dates auf Vox ist in jeder Folge der beliebten Flirtshow (bei der neulich eine Kandidatin in Tränen ausbrach) zu sehen, wie extratipp.com* berichet. Beim Vox-Publikum dürfte der gutaussehende Barkeeper für Aufsehen sorgen: Selbst eine First-Dates-Kandidatin meinte zu ihrer Freundin am Telefon: "Also der Barkeeper, das ist vielleicht eine geile Sau." Doch wer ist der Typ, der für Starkoch Roland Trettl (46) die Cocktails mixt?

+ Barkeeper Nic Shanker hat derzeit viel zu tun. Neben seinen Auftritten im ZDF und WDR ist der 35-Jährige aktuell auch in der neuen TV-Show "First Dates" auf dem Bildschirm zu sehen. © Screenshot Instagram

First Dates bei Vox: Der Baarkeeper heißt Nic Shanker und kommt aus Düsseldorf

Der smarte Typ mit den schwarzen, langen Haaren ist Nic Shanker aus Düsseldorf. Bevor Nic Barkeeper (29.10: "First Dates" auf VOX: Zuschauer fassungslos über perverse Aussagen einer Kandidatin) wurde, war er schüchtern, wie rp-online.de berichtet. 1999 bekam er seinen ersten Job im Düsseldorfer Lokal "Citrus" und leckte sofort Blut. Sein BWL-Studium in Düsseldorf brach er nach fünf Jahren ab, um als Barkeeper seine Brötchen zu verdienen.

Nic zu rp-online.de: "Einmal fragte ich meinen Professor, wofür ich die Formeln aus den Büchern im Leben gebrauchen kann, was er mir nicht beantworten konnte. Da wusste ich, dass BWL nicht das Richtige für mich ist." Nic Shanker hat sich selbstständig gemacht und ist im ZDF und WDR im Fernsehen zu sehen. Seit seinen Engagement bei First Dates auf Vox (Kandidat Olli schockierte die Zuschauer mit dieser Aktion) kennt den hübschen Barkeeper ganz Deutschland.

First Dates bei Vox: Ist Barkeeper Nic Shanker noch Single?

Vor allem die weiblichen Zuschauer von "First Dates - Ein Tisch für zwei" bei Vox würden den Mann hinter der Theke gerne mal daten - doch ist das denkbar? Leider nein!

Denn Nic Shanker ist glücklich verheiratet und lebt mit seiner Ehefrau in Rath. Wenn die Kameras aus sind geht Nic Shanker gerne spazieren und genießt die Ruhe. Der Barkeeper von First Dates ist ein Familienmensch und erfüllt die gängigen Klischees in keinster Weise. Statt Cocktails trinkt Nic Shanker lieber Bier und Wein, wie er im Interview verrät. Auch beruflich läuft es für Nic Shanker gut: Seit 2005 betreibt er seinen "Starkeepers Cocktail Service" in Düsseldorf.

+ First Dates-Barkeeper Nic Shanker hat eine eigene Firma. © Screenshot Starkeepers

Matthias Kernstock

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.