Trotz eigenem Laden – „Hartz und herzlich“-Janine braucht Unterstützung vom Amt

Von: Sina Koch

„Hartz und herzlich“: Nach ihrer Ausbildung zur Make-up-Artist hat sich Janine selbstständig gemacht. Für eine Übergangszeit muss die 26-Jährige Gelder beim Amt beantragen:

Die Sozialdoku „Hartz und herzlich“ begleitet die Zwillingsmama Janine bei ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Die Mannheimerin ist in den Benz-Baracken aufgewachsen und war jahrelang auf Sozialhilfe vom Staat angewiesen. Jetzt startet die Alleinerziehende so richtig durch! Darüber berichtet MANNHEIM24.

„Hartz und herzlich“ auf RTLZWEI: TV-Liebling Janine macht sich selbstständig – und eröffnet eigenen Laden

Schon längst haben die „Hartz und herzlich“-Zuschauer die Bewohner der Benz-Baracken in ihr Herz geschlossen. Janine gehört neben Elvis, Petra und der bereits verstorbenen Dagmar zu den bekanntesten Gesichtern der Sozialdoku auf RTLZWEI. Janine wird von den Zuschauern besonders für ihre Zielstrebigkeit und ihren Humor gefeiert. Immer wieder musste sich die „Hartz und herzlich“-Beauty mit den Hartz-IV-Klischees auseinandersetzen. Die zweifache Mutter hat für ihren Traum alles gegeben!

Durch ihre Faszination für Schminke und kreative Looks ist eine Make-up-Schule in Frankfurt auf sie aufmerksam geworden – und die bietet ihr prompt ein Stipendium an. Ihre Ausbildung absolviert die „Hartz und herzlich“-Bekanntheit mit Bestnoten! Die Mannheimerin beweist Kreativität und ein kluges Köpfchen: Mit dem Abschluss in der Tasche, eröffnet sie ihren eigenen Salon. In der neuen „Hartz und herzlich“-Episode enthüllt Janine, wie es um ihre Finanzen steht.

„Hartz und herzlich“- Star Janine beantragt Unterstützung vom Amt – „Geld für mein Geschäft“

Eine Neueröffnung ist mit vielen Vorbereitungen verbunden. Da Janine von Hartz IV lebt, kann sie keine großen Sprünge machen. Deshalb hat sich der „Hartz und herzlich“-Liebling in einem Gründerinnen-Zentrum beraten lassen. Um finanzielle Unterstützung auf dem Weg in die Selbstständigkeit zu erhalten, benötigt Janine einen Business-Plan.

Die letzten drei Jahre war Janine Hausfrau und Mutter von Zwillingen. Zumindest zu Beginn ihrer Selbstständigkeit, ist sie auch weiterhin auf finanzielle Hilfen angewiesen: „Ich will Geld beantragen für mein Geschäft. Bei dem ALG II gibt es den Erstzuschuss – und der Erstzuschuss sichert mir auf jeden Fall zu, dass ich genauso viel kriege, wie jetzt mit dem Hartz IV“, erklärt Janine bei „Hartz und herzlich“.

„Hartz und herzlich“ in den Benz-Baracken: Janine bekommt sechs Monate lang Zuschüsse vom Amt

Janine möchte mit ihrer Karriere so richtig durchstarten. „Das Geld bekomme ich für die ersten sechs Monate. Hoffentlich müsste ich in diesen sechs Monaten auch Geld verdienen, weil sonst hat das Ganze – selbstständig und Laden – nicht funktioniert“, verrät die Benz-Baracklerin in der Sozialdoku.

Großer Erfolg für Janine: Der Traum vom eigenen Laden, in dem sie ihre Kunden schminkt und Produkte verkauft, hat sich erfüllt. Der Salon scheint bei der Kundschaft aktuell auch sehr gut anzukommen! Auf Instagram postet Janine zur Zeit Bilder von ihren glücklichen Kundinnen, denen sie einen frischen Look verpasst hat. „Zufriedene Kunden sind für mich das A und O“, schreibt Janine zu einem ihrer Kunden-Fotos. (sik)