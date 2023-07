Fünf Freunde: Wer wird in der Serie von ZDF und BBC mitspielen?

Von: Adam Arndt

Teilen

Die Abenteuerserie "Fünf Freunde" von Enid Blyton wird neu verfilmt. © Caroline Seidel/dpa

Die von Nicolas Winding Refn produzierte Filmreihe zu den den „Famous Five“ aka „Fünf Freunde“ befindet sich bereits in Produktion. Nun steht fest, wer in den Hauptrollen mitmischt. Ein alter Bekannter aus „Game of Thrones“ ist in der Co-Produktion vom ZDF und der BBC auch dabei.

Enid Blytons „Fünf Freunde“ (im Original: „The Famous Five“) gehört zu den beliebtesten Kinderbuchreihen der Welt. Bereits mehrfach wurde der Stoff adaptiert. Aktuell etwa vom ZDF und der BBC mit dem Produzenten Nicolas Winding Refn („Drive“, „Copenhagen Cowboy“). Geplant sind zunächst drei Episoden mit je 90 Minuten Laufzeit.

Es geht um fünf Entdecker, die auf actiongeladene Abenteuer gehen, bemerkenswerte Rätsel lösen müssen und beispiellose Gefahren treffen, die sie mithilfe der Freundschaft meistern. Nun haben die Produzenten verkündet, wer in der Serie mitspielt. Um wen es sich handelt und ein erstes Foto vom Cast der Serie „Fünf Freunde“ finden Sie bei Serienjunkies.de (Adam Arndt)