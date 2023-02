Funny Woman: Kritik der Pilotepisode der Sky-Serie

Teilen

Funny Woman © Sky

Die neue britische Sky-Comedy Funny Woman basiert auf dem Buch Funny Girl von High-Fidelity-Autor Nick Hornby. Gemma Arterton sucht in einer sexistischen Welt der 60er Jahre nach Erfolg als Schauspielerin.

Bestsellerautor Nick Hornby hat schon einiges für Mattscheibe und Kinoleinwand geliefert. Die Filmadaptionen „High Fidelity“ und „About a Boy“ haben den Zuschauer:innen ebenso wie dem Hauptdarsteller des letzteren, Hugh Grant, einen großen Dienst geleistet. Mit der neuen Sky-Serie „Funny Woman“ kommt nun sein Roman aus dem Jahr 2014, „Funny Girl“ auf die Mattscheibe. Darin begleiten wir eine Provinzschönheit durch das Swinging London auf der Suche nach Erfolg als Komikerin.

Wovon handelt die Serie Funny Woman?

In der englischen Küstenstadt Blackpool wird eine neue Schönheitskönigin gekürt. Es trifft die Blondine Barbara (Gemma Arterton), die damit gar nicht gerechnet hat. Die Frohnatur lächelt sich glücklich und stolz durch die Zeremonie, auch wenn ihr schnell auffällt, dass niemand hören will, was sie als Person zu sagen hat. Als ihr der geifernde Lokalfotograf dann auch noch ausmalt, dass sie das Jahr jetzt in Krankenhäusern und Einkaufzentren verbringen werde und er sie stets ablichten würde, hat sie einen Sinneswandel. Ob sich Einschalten lohnt, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)