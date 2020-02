Ein "Game of Thrones"-Star trifft in der 2. Staffel von "The Witcher" auf Henry Cavill & Co.

Auf "Game of Thrones" folgt "The Witcher": Ein Schauspieler der Drachen-Serie wechselt nun zum Netflix-Hit - doch dabei gibt es ein Detail zu beachten.

Allmählich werden neue Schauspieler bekannt gegeben, die ab der 2. Staffel Teil des "The Witcher"-Universums werden.

werden. Einer davon ist ein beliebter "Game of Thrones"-Star .

. Doch ein Detail dürfte die Fans enttäuschen.

Der ein oder andere dürfte sich schon länger die Frage gestellt haben, ob Netflix für "The Witcher" nicht ein paar "Game of Thrones"-Stars engagieren möchte. Schließlich kommt es häufig vor, dass Darsteller einem Genre treu bleiben - insbesondere, wenn sie damit Erfolg haben.

Zur Freude der Fans ist nun bewiesen: Die "The Witcher"-Macher haben die ehemaligen "Game of Thrones"-Darsteller definitiv auf dem Schirm, denn einer soll sicher in der 2. Staffel auftreten.

Beliebter "Game of Thrones"-Darsteller schließt sich "The Witcher" an

Konkret handelt es sich um Kristofer Hivju, der als Tormund Riesentod die Herzen der Fans von "Game of Thrones"* eroberte. Seine Rolle in "The Witcher"* ist laut Informationen des Portals Redanian Intelligence auch bereits bestätigt: Er soll als Nivellen aus der Kurzgeschichte "A Grain of Truth" auftreten. Die Figur stammt aus adeligem Hause und wird als charismatisch, geistreich und witzig beschrieben. Zudem lastet ein Fluch auf Nivellen. Er soll im Laufe der Handlung physische Stärke sowie große Emotionalität beweisen müssen.

Lesen Sie auch: "The Witcher" - Grafik erklärt die Zeitebenen der Netflix-Serie.

Kristofer Hivju schließt sich "The Witcher" an - doch es gibt eine schlechte Nachricht

Die Nachricht beinhaltet allerdings auch ein weniger freudiges Detail: So soll Kristofer Hivju lediglich in der ersten Folge der 2. Staffel zu sehen sein. Ob sein Auftritt nicht doch noch ausgeweitet wird, dürfte sich allerdings nach Veröffentlichung der neuen Season zeigen. Wann diese erscheint, ist noch nicht bekannt. Vermutlich müssen sich Fans aber noch bis zum Jahr 2021 gedulden.

Noch mehr "The Witcher"-Gerüchte: Wird Mark Hamill in einer Rolle zu sehen sein?

Die Produktion der 2. Staffel von "The Witcher" ist aktuell in vollem Gange, entsprechend kursieren schon mehrere Gerüchte zur Besetzung. Während Schauspielerin Carmel Laniado ("Die fantastische Reise des Dr. Dolittle") laut dem Magazin Deadline sicher mit an Bord ist, hoffen viele Fans auf die Bestätigung, dass sich "Star Wars"-Star Mark Hamill dem "The Witcher"-Cast anschließt. Dieser soll nämlich ein Rollenangebot für die Figur Vesemir erhalten haben.

Gerüchten zufolge sollen aber auch die Schauspieler Michael Keaton ("Birdman") und Mads Mikkelsen ("Hannibal") für die gleiche Rolle im Gespräch sein. Netflix hat sich zu diesen Mutmaßungen bislang allerdings nicht geäußert. Es bleibt also abzuwarten, ob sie sich bewahrheiten oder nicht.

Auch interessant: "The Witcher" - Staffel 2 beinhaltet eine gravierende Änderung.

