„Hartz und herzlich“-Janine bekommt Post vom Amt – es geht um ihre Kinder

Von: Madlen Trefzer

„Hartz und herzlich“ aus den Benz-Baracken – nachdem die Vaterschaft für Janines Zwillinge bestätigt wurde, bekommt sie Post vom Amt. Die Sache ist noch nicht gegessen.

In den Benz-Baracken kämpfen die Bewohner täglich mit finanziellen Sorgen, Bürokratie und heftigen Schicksalsschlägen. Die Sozialdoku „Hartz und herzlich“ gewährt bei RTLZWEI tiefe Einblicke in den Alltag der Menschen im sozial schwachen Viertel von Mannheim. Die Protagonistin Janine bekommt nun einen Brief vom Amt. Es geht um die Vaterschaft ihrer Zwillinge. MANNHEIM24 berichtet:

Die Vaterschaft wurde bestätigt – doch auf „Hartz und herzlich“-Janine kommen weitere Probleme zu

Seit der Geburt ihrer Zwillinge kämpft „Hartz und herzlich“-Liebling Janine darum, dass ihr Ex-Freund die Vaterschaft der gemeinsamen Kinder anerkennt. Jetzt kommt etwas Bewegung in den Prozess „Im März haben sie festgestellt, dass er der biologische Vater meiner Kinder ist“, sagt Janine in die RTLZWEI-Kamera. Dann liest sie vor:

„Die Vaterschaft kann im Geburtsregister ihrer Tochter oder ihres Sohnes jedoch nur eingetragen werden, sofern eine originale Geburtsurkunde des Vaters vorgelegt werden kann. Bitte sorgen Sie dafür“, betont Janine voller Empörung, „dass uns die Geburtsurkunde des Vaters zugeleitet wird.“ Janine schüttelt empört den Kopf. „Ja, ist das meine Aufgabe oder was?“, fragt die zweifache Mutter.

Seit der Geburt will „Hartz und herzlich“-Janine die Vaterschaft klären

Wie „Hartz und herzlich“-Fans wissen, erzieht sie ihre Kinder allein. Janines Ex zahlt keinen Unterhalt. Kontakt habe sie zu ihm äußerst selten. Auch er hat vom Amt eine Aufforderung dazu bekommen, seine Dokumente einzureichen. Die Kopie dieses Schreibens liegt Janine vor. Das einzige, was „Hartz und herzlich“-Star Janine zu tun einfällt, ist, ihm eine Nachricht mit erneuter Aufforderung zu schreiben.

„Hartz und herzlich“-Darstellerin Janine ist der Überzeugung, dass ihre Kinder ein Recht darauf haben, den Namen ihres Vaters offiziell in ihrer Geburtsurkunde lesen zu können. Sie will, dass der Vater „wenigstens drin steht“, wenn sie die Kinder schon alleine großziehen und unterhalten muss. Seit der Geburt will Janine die Vaterschaft klären. Warum sie ausgerechnet jetzt besagtes Schreiben in der Post hatte, kann sie nicht nachvollziehen.

„Hartz und herzlich“-Darstellerin Janine macht schwierige Zeiten durch

Wie ihr Kampf um die Vaterschaft ausgeht, bleibt abzuwarten. Fest steht jedenfalls, dass Janine eine Kämpfernatur ist. Kürzlich überrascht die „Hartz und herzlich“-Darstellerin ihre Fans mit einem Arbeitsvertrag. Ihr steiniger Weg durch die Selbstständigkeit war alles andere als einfach. Doch die 26-Jährige gibt nicht auf.

Eines Tages kommt die Schocknachricht aus den Benz-Baracken: „Hartz und herzlich“-Darstellerin Janine muss ihren Laden dicht machen. Lange hat sich ihr Kosmetikstudio nicht über Wasser halten können. Die zweifache Mutter lässt sich von dieser Niederlage aber nicht entmutigen.

Janine von „Hartz und herzlich“ am Rande der Verzweiflung

Bereits eine Woche nach der Geburt ihrer Kinder habe Janine die ersten Maßnahmen ergriffen, um die Vaterschaft bürokratisch zu bestätigen. Nach 4 Jahren gab die „Hartz und herzlich“-Darstellerin die Hoffnung schon beinahe auf und dachte, dass der Vater der Zwillinge für das Amt schon unerreichbar sei. Und plötzlich liegt dieses Schreiben in der Post, mit dem sie so gut wie nichts anfangen kann.

Janine macht eine aufreibende Zeit durch: Erst geht das Handy der „Hartz und herzlich“-Darstellerin kaputt, was für die zweifache Mutter äußerst dramatisch ist. Sie kann sich ihre aufeinanderfolgenden Niederlagen nicht erklären: „Irgendwas hab ich gemacht, dass der liebe Gott mir so ein fettes Karma gibt… Irgendwas hab ich gemacht…“, wiederholt Janine am Rande der Verzweiflung. (mad)