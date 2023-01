Geheimer Streit mit Klinik: Doc Caro fliegt bei Sat.1 raus und wechselt zu RTL

Aus Gründen die, wie Sat.1 es formulierte, „nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind“ wurde die TV-Show von Doc Caro abgesetzt. Doch Carola Holzner hat schon ein neues TV-Zuhause gefunden. Bei RTL bekommt sie eine eigene Doku-Reihe.

Köln – Das kam unerwartet: Obwohl „Doc Caro – Einsatz mit Herz“ für Sat.1 quotentechnisch ein echter Erfolg war, wurde die Serie nach nur einer Staffel abgesetzt. Doch Carola Holzner hat bei RTL schon ein neues TV-Zuhause gefunden. Auf Vox soll die Notärztin eine Doku-Serie bekommen und außerdem als RTL-Expertin in verschiedenen Formaten zu sehen sein.

Serien-Aus für Doc Caro und das, obwohl die Quoten richtig gut waren. „Dafür gibt es gute Gründe, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind“, erklärte der Sender in einer kryptischen Stellungnahme gegenüber dwdl.de. Es soll aber Probleme bei der Zusammenarbeit zwischen Sender und Klinik gegeben haben. Sat.1 wollte das aber nicht bestätigen.

Doch nach dem ersten Schock über das Aus ihrer Show, kann Carola Holzner – aka Doc Caro – schon wieder lachen. Denn RTL hat sich die Chance nicht entgehen lassen und die Notärztin, die vor allem während der Corona-Pandemie zu größerer Bekanntheit gelangte, unter Vertrag genommen.

Bei Vox soll Doc Caro eine „eigens auf sie zugeschnittene Doku-Reihe“ bekommen. Außerdem soll die zukünftig als Expertin in verschiedenen RTL-Formaten auftreten.

Wer ist Doc Caro? Carola Holzner ist Notärztin und wurde während der COVID-19-Pandemie bekannt. In verschiedenen Radio- und Fernsehsendungen erzählte sie von ihren Erfahrungen als Intensivmedizinerin. In einem Wutbrief an den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet im Januar 2021 zeigte sie sich verärgert über die Art der Auslieferung des SARS-CoV-2-Impfstoffs und kritisierte die ausbleibenden Impfungen für klinisches Personal in Deutschland. Im März 2021 gab es ein großes Medienecho für Holzners übernommene Wortneuschöpfung „mütend“, eine Mischung aus „müde“ und „wütend“. Im April 2021 kritisierte sie die Kampagne allesdichtmachen und warf den Beteiligten vor, damit eine Grenze überschritten zu haben.

„Kann es nicht abwarten“: Doc Caro freut sich auf ihre Zusammenarbeit mit RTL

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Vox und RTL Deutschland“, so Carola Holzner nach dem Senderwechsel. „Unser gemeinsamer Wunsch ist es, die Herzen der Menschen zu erreichen, sie für Medizin und ihre Gesundheit zu begeistern und spannende Einblicke in gesellschaftlich relevante Medizinthemen zu geben“, erzählt sie weiter. Denn Gesundheit gehe uns alle etwas an. „Ich kann es nicht abwarten. Legen wir los!“, freut sich Doc Caro.

