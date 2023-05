„Sehr unprofessionell“ – Manuel Flickinger kritisiert die Arbeitsmotivation der Geissens-Töchter

Von: Sina Koch

Teilen

Shania und Davina Geiss sind zurück in ihrer Heimat Monaco. Auf ihrer Luxus-Yacht findet ein Fotoshooting für RTLZWEI statt – doch die Millionärstöchter haben keine Lust:

In den neuen Folgen von „Davina & Shania – We Love Monaco“ auf RTLZWEI präsentieren die Geissens wieder unverblümt den Reichtum der Familie. Während sich Shania und Davina auf Instagram in eleganten Posen zeigen, haben die beiden Luxus-Ladys beim RTLZWEI-Werbeshooting so gar keine Lust, vor der Kamera zu performen. Dabei leben die Geissens-Töchter den Traum vieler Menschen, wie MANNHEIM24 berichtet.

Sendung Davina & Shania – We Love Monaco Sender RTLZWEI Drehort Monaco

Davina und Shania Geiss meckern vor RTLZWEI-Fotoshooting – „Super nervig, dass es so lang dauert“

Sie haben gute Vorsätze: Wenn das RTLZWEI-Team auf der Luxus-Yacht ankommt, sollten sie „sich schon gut benehmen“, meint Shania. Doch die Stimmung kippt schnell: Zuerst macht Familienhund Madox aufs Parkett der „Indigo Star“ (die übrigens gar nicht den Geissens gehört), danach beschwert sich Shania Geiss über die Windverhältnisse auf dem Meer.

„Ein Bild, wo meine Haare so nach hinten fliegen? No!“, meckert die Millionärstochter. Da das Produktionsteam die Abendsonne für die Fotos nutzen möchte, geht das Shooting länger als geplant – was bei Davina für Unmut sorgt: „Ich finde es super nervig, dass es jetzt so lang dauert.“ Die Tochter von Robert und Carmen Geiss ist außer sich – und zieht sich auf ihr Zimmer zurück.

Yacht, Ruhm, Reichtum – so sehr haben sich die Geissens über die Jahre verändert Fotostrecke ansehen

Ärger auf der Geissens-Yacht – Manuel Flickinger bemängelt Verhalten von Shania und Davina

Zicken-Alarm auf der Luxus-Yacht! Davina ist stinksauer und macht dem RTLZWEI-Produktionsteam mit ihrer Mine deutlich, dass sie so gar keine Lust auf das Shooting hat. Das geht gar nicht – findet unser Promi-Experte Manuel Flickinger! Er bemängelt die Manieren der Geissens-Töchter: „Ich habe das Gefühl, dass Davina und Shania Geiss gar nicht wissen, was für ein Glück sie haben, in dieser Familie geboren zu sein. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass die beiden sehr jung sind.”

Auch die Arbeitsmoral und die Motivation der beiden lässt zu wünschen übrig, findet Flickinger: „Ich finde das sehr unprofessionell, wenn sie sagen, dass sie bestimmte Dreharbeiten da und da nicht machen können RTLZWEI ist doch ihr Arbeitgeber – so kann man sich nicht verhalten. Ich kann das gar nicht nachvollziehen, denn ich stehe gerne vor der Kamera und Davina offenbar nicht.”

Die Geissens auf RTLZWEI: Manuel Flickinger ist enttäuscht von Shanias und Davinas Arbeitsmoral

Nachdem die Geissens-Töchter den ersten Termin-Schock verdaut haben, scheint das Fotoshooting doch nicht mehr so ungelegen zu kommen. Shania und Carmen bekommen eine neue Haarfarbe und Frisur. Ende gut, alles gut?

Manuel Flickinger sieht‘s nicht so gelassen: „Ich erwarte etwas mehr Professionalität – so geht das einfach nicht. Man muss eben abliefern. Sie haben das ja zwar gemacht, aber mussten sich erstmal aufblasen und aufplustern – ein bitterer Beigeschmack…”, verrät der Promi-Experte im Gespräch mit MANNHEIM24. (sik)