Geissens-Fan bemerkt bizarres Detail auf Roberts Autos – „Wenn ihr wüsstet...“

Von: Madlen Trefzer

Dass Robert Geiss ein großer Fan von schnellen Autos ist, ist längst kein Geheimnis. Doch ein Detail scheint Fans an seinen fahrbaren Luxus-Untersätzen etwas zu verwirren:

Man munkelt, dass die Geissens im Geld baden wie in einem Luxuspool. Ihr Kontostand scheint dabei das Familienwappen zu sein und ihr luxuriöser Lifestyle das Gebot der Gebote. Robert und Carmen Geiss, zusammen mit ihren glamourösen Töchtern Davina und Shania, zeigen nicht nur gerne, dass sie auf der Sonnenseite des Euros tanzen, sie tun dies sogar vor zahlreichen RTLZWEI-Kameras und auch auf Social Media.

Sendung Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie Sender RTLZWEI Drehort Monaco, Saint-Tropez

Robert Geiss und seine Autos – einfach unzertrennlich

Nicht nur herrschaftliche Hütten und glamouröse Getaway-Ziele gehören zum Standardprogramm der Millionärsfamilie, sondern auch fahrbare Untersätze, die so einzigartig sind, wie der kölsche Humor, den Carmen und Robert einander zuspielen. Hier erfahren Sie, wie umfangreich der luxuriöse Fuhrpark der Geissens wirklich ist. Eine ungewöhnliche Sache fällt Fans beim genauen Betrachten der Geissens-Automobile auf. MANNHEIM24 berichtet:

Insbesondere Familienoberhaupt Robert Geiss ist zweifellos für seine Leidenschaft für teure Autos bekannt. Die tiefe und offensichtliche Liebe, die er für diese Luxusfahrzeuge hegt, ist in seinem Lebensstil unübersehbar. Auch seine Ehefrau steckt er mit dem Autowahn an; so wünscht sich Carmen Geiss einen Monstertruck als neues Auto – aber nur zum Shoppen.

Robert Geiss – ein Symbol für den gehobenen Lebensstil

Seit Jahren ist Robert Geiss ein Symbol für den gehobenen Lebensstil. Seine Sammlung von luxuriösen Autos ist ein wahr gewordener Traum für viele Autofans. Die Geschwindigkeit, der Glanz, die Technologie und das Design dieser hochwertigen Fahrzeuge haben es ihm angetan. Sei es ein blitzschneller Sportwagen oder ein maßgeschneiderter Geländewagen – Roooobert kann seine Begeisterung für diese Meisterwerke der Ingenieurskunst kaum verbergen.

Die Liebe von Robert Geiss zu seinen teuren Autos spiegelt sich nicht nur in der schieren Anzahl der Fahrzeuge in seiner Sammlung wider, sondern auch in der Art und Weise, wie er über sie spricht und wie er mit ihnen interagiert. In seinen sozialen Medien teilt er stolz Fotos und Videos von seinen Autos, während er sie fährt, poliert oder einfach nur bewundert. Sein Enthusiasmus ist ansteckend und erreicht Millionen von Menschen auf der ganzen Welt.

Ferrari, Audi, Rolls Royce – Fan von Robert Geiss bemerkt Unstimmigkeit

In seinem neuesten Video bei Instagram stehen seine Automobile brav aufgereiht im Hintergrund, während Robert die deutschen Fans und Followe mit dem tollen Wetter in Saint-Tropez ärgert. „Jetzt komm ich vom Beach-Club nach Hause – jetzt genießen wir noch den Abend. Ich wünsche euch was“, sagt der Selfmade Millionär in die Kamera. Einen Schwenk nach rechts, und der Fuhrpark, der gerade noch Kulisse war, steht im Mittelpunkt des Bewegbildmaterials.

Ferrari, Audi, Rolls Royce – als Zuschauer verliert man schnell den Überblick vor lauter PS. Doch ein Fan schaut genauer hin und findet eine Unstimmigkeit, die uns erst beim 2. Hinsehen auffällt: „Warum sind fast alle Autos in Köln zugelassen? Die werden doch gar nicht in Deutschland bewegt……“

„Wenn ihr wüsstet...“ – Geissens-Fans haben einfache Erklärung für Kölner Kennzeichen

Darauf kennt ein anderer Fan die Antwort: „Weil der Hauptsitz sehr wahrscheinlich in Köln ist. Es kann aber auch sein, dass sie auf seine Eltern zugelassen sind. Ist ja alles machbar. Eventuell auch steuerliche Vorteile.“ Ein weiterer Follower schreibt: „Wenn ihr wüsstet wie hart er dafür gearbeitet hat, um da zu sein wo er jetzt ist.“ Hier erfahren Sie, welche Firma die Geissens reich gemacht hat – wir verraten auch, wem sie heute gehört.

Reichtum hin oder her – die Autos repräsentieren für Robert Geiss eine Leidenschaft, die er seit seiner Kindheit hegt. Die Faszination für Automobile begann bereits früh, und im Laufe der Jahre hat er es geschafft, seine Träume zu verwirklichen und eine Sammlung aufzubauen, die nicht nur seinen eigenen Wünschen entspricht, sondern auch die Bewunderung vieler anderer weckt. (mad)