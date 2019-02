„Die Geissens“ auf RTL II: Pompöse Grusel-Party in Luxus-Villa

Die Geissens (RTL II) sind zurück in Monaco. Alles dreht sich diese Woche um den Geburtstag von Shania, die sich über ein besonderes Geschenk freuen darf.

Monaco - Sie sind die wohl exklusivste - und teuerste - Familie Deutschlands: Die Geissens führen einen Lebensstil, von dem die meisten nur träumen können. In ihren Abenteuern rund um die Welt werden sie von RTL II begleitet, der ihren Luxus-Alltag dokumentiert. Doch in der neuen Folge von „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie“, die am Montag, 25. Februar um 20:15 Uhr bei RTL II zu sehen ist, zeigen Vater Robert, Mutter Carmen und Töchter Shania und Davina, dass sie sich nicht nur für Villen, teure Autos und Geld interessieren, sondern sie besitzen auch ein Herz für die Umwelt.

„Die Geissens“ (RTL II): Familie startet Reinigungsaktion für die Meere

Zurück in Monaco hat Robert eine Idee, wie die Familie zum Umweltschutz beitragen kann: „Heute machen wir ein bisschen Schulstunde nach der Schule. Wir wollen den Kindern natürlich beibringen, wie man die Meere sauber hält.“ Somit startet die Familie die Reinigungsaktion „Rettet die Meere“: Shania und Davina sammeln gemeinsam mit ihren Freunden Müll und Plastik und machen den Strand von Monaco wieder sauber.

+ Shania und Davina Geiss sammeln Müll am Strand von Monaco. © RTL II

Besonders Mama Carmen freut sich, dass ihre Töchter Spaß daran haben, die Welt zu einem besseren Ort zu machen: „Ich finde das so toll, Kindern auf spielerische Weise zu erklären oder zu zeigen, dass sie die Welt retten.“

„Geiss-terparty“ bei den Geissens (RTL II)

Die Geissens dürfen sich außerdem über ein weiteres großes Ereignis freuen: Die jüngste der Familie, Shania, feiert Geburtstag. Carmen, Robert und Davina schmeißen für sie eine besondere Halloweenparty in ihrem Luxus-Anwesen in St. Tropez. Villa Geissini wird zu einem schaurigem Ort verwandelt und alle Gäste tragen aufwändige und pompöse Kostüme.

„Einen Show Act wollen die Kinder natürlich mittlerweile haben, sonst ist eine Party nur noch eine halbe Party“, erklärt Papa Robert. Denn eine große Überraschung steht bevor: Shanias Lieblingsband „Bars & Melody“ ist direkt aus England geflogen, um auf der Party zu spielen. Die 14-Jährige ist natürlich überglücklich: „Es war sehr cool, dass sie zuerst auf Davinas Geburtstag waren und jetzt auf meinem Geburtstag sind. Sie sind jetzt auch unsere Freunde geworden und sind echt nett.“

Was Shania noch nicht weiß: Das wird nicht die einzige Überraschung für sie an diesem Abend sein...

