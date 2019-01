TV-Kracher bei GNTM: Heidi holt sich deutschen Kultmoderator in die Jury

Bei ihm begann ihre Karriere

Bei ihm begann 1992 ihre Modelkarriere. Seither war sie mehrmals bei Thomas Gottschalks ZDF-Show "Wetten dass...?" zu Gast.

Damit macht Heidi Klum die TV-Sensation perfekt: In der kommenden Staffel ihrer Castingshow "Germany's next Topmodel“ holt sich die GNTM-Chefin einen wahren Kultmoderator und ihren einstigen Entdecker in die Jury.