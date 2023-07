Ghosts of Beirut: Review der ersten beiden Episoden der Paramount+-Serie

Von: Loryn Pörschke-Karimi

Szenenfoto aus der Serie „Ghosts of Beirut“ © Paramount+

„Ghosts of Beirut“ auf Paramount+ erzählt die Geschichte eines der gefährlichsten Terroristen der Hisbollah in einem spannenden Mix aus Fiktion und dokumentarischen Elementen.

Die Paramount+Serie „Ghosts of Beirut“ spielt vor dem Hintergrund des langwierigen und blutigen Libanesischen Bürgerkriegs in den frühen 80er Jahren, weshalb es sinnvoll erscheint, einen kurzen Blick auf die historischen Ereignisse jener Tage zu werfen.

Nachdem die israelischen Streitkräfte 1982 in ihrem Bemühen, den bewaffneten Arm der Palästinenser zu zerschlagen, West-Beirut zu belagerten, zog die PLO ab. Die Israelis sowie 800 französische, 100 britische und circa 1200 US-Marineinfanteristen überwachten den Abzug und verblieben in der Stadt. Ob sich das Einschalten der Paramount+-Serie „Ghosts of Beirut“ lohnt, lesen Sie bei Serienjunkies.de (Reinhard Prahl)