Fate The Winx Saga: Gibt es nach der Netflix-Absetzung einen Film?

„Größerer Grund“

Bei Netflix haben sich die Türen des Alfea Colleges geschlossen, doch Bloom und ihre Gefährten könnten noch einmal zum Flug ansetzen. Franchise-Erfinder Iginio Straffi meldete sich dazu persönlich zu Wort. Mehrere Projekte befinden sich in Entwicklung.

Nach nur zwei Staffeln wurde „Fate: The Winx Saga“ diese Woche bei Netflix (das Basis-Abo mit Werbung gibt es ab November für 4,99 Euro) für abgesetzt erklärt und das Alfea College, wo Bloom und Co. zu finden waren, vorerst geschlossen. Zwei Tage nach der Absetzung hat sich Winx-Franchiseerschaffer Iginio Straffi via Instagram zu Wort gemeldet, was nicht oft passiert. Demnach gibt es einen „größeren Grund“, warum die Realserie abgesetzt wurde.

„Fate war ein aufregendes Abenteuer, eine großartige Errungenschaft und ein Hit, der weltweit von vielen geschaut wurde, was die Macht der Winx-World bestätigt. Ich arbeite an vielen aufregenden Winx-Projekten in der nahen Zukunft, einige davon werde ich hoffentlich mit Euch teilen können.“ Was bereits konkret angekündigt wurde, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)