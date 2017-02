GNTM 2017: Die angehenden Models wollen heute hoch hinaus

München - 24 „Meeedchen“ sind bei Germany‘s Next Topmodel noch im Catwalk-Rennen. So viele werden es nicht bleiben, weswegen die große Frage ist: Wer fliegt in Folge drei? Wir halten Sie im Couch-Ticker auf dem Laufenden.

Noch immer sind die Topmodels an Bord eines Kreuzfahrtschiffes unterwegs.

In der vergangenen Woche mussten gleich vier Model-Anwärterinnen ihre Koffer packen.

Wir machen es uns heute Abend wieder auf der heimischen Couch gemütlich und begleiten GNTM im Live-Ticker.

GNTM 2017: Die „Meeedchen“ müssen in luftige Höhen

Hoch hinaus wollen die angehenden Topmodel-Kandidatinnen und das dürfen sie heute Abend auch - zumindest im übertragenen Sinne: „Hang Loose“ heißt das Shooting, das in der dritten Folge bei GNTM 2017 stattfindet. Dafür werden die „Meeedchen“ in aufwändige Abendroben gesteckt und mit einem Schiffskran acht Meter nach oben gezogen. Dort müssen sie dann angemessen für das perfekte Foto posen. Und wir sind jetzt schon gespannt darauf, zu welchem angehenden Model Heidi am Schluss den Satz sagt: „Ich habe heute leider kein Foto für dich“ - also wer seine Sachen packen muss.

Höhenangst dürfen die Nachwuchsmodels also nicht haben. Die 24 Bewerberinnen sind immer noch auf dem Kreuzfahrtschiff vor Menorca, das übrigens schon uralt ist und schon in der DDR im Einsatz war, wie tz.de herausgefunden hat. In Barcelona bekommen die Kandidatinnen heute Abend außerdem Unterstützung auf dem Laufsteg. Oder, wie Heidi Klum das ganz treffend in der Pressemitteilung von ProSieben formulierte: „Da dieses Jahr viele Mädchen dabei sind, die wirklich noch gar nicht laufen können, haben sich die Jungs Verstärkung geholt. Dieses Jahr gibt es für jedes Team einen Coach.“ Die Coaches heißen Nikeata Thompson (Choreographin für Team Weiß) und Mac Folkes (Catwalk-Trainer für Team Schwarz). Thompson arbeitet für Adidas, Balmain, Puma, Reebok und Künstler wie Tom Hanks und Lena Meyer-Landrut, Folkes ist normalerweise für Models wie Selita Ebanks, Coco Rocha und Chanel Iman zuständig.

Hier können Sie nachlesen, wer schon raus ist und wer noch im Rennen bei GNTM 2017. Die Transgender-Mädels Giuliana und Milena sind noch dabei - auch wenn es für Milena schon langsam eng wird. Kürzlich ist übrigens schon ein Foto der amfAR-Spendengala in New York aufgetaucht, auf dem die Siegerin der diesjährigen Staffel schon zu sehen sein könnte. Denn, wir erinnern uns: Vergangenes Jahr nahm Heidi Klum Kim und Elena C. mit nach New York - Kim gewann später, Elena C. wurde Zweite. Falls Sie die Auftaktshow und die zweite Sendung verpasst haben: Hier können Sie unsere jeweiligen Couch Ticker (Show 1, Show 2), nachlesen.

Wann Sie heute Abend für GNTM einschalten müssen, finden Sie in der Übersicht von tz.de.

mes/pak