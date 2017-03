GNTM im Couch-Ticker: Wau! In Folge acht wird‘s haarig

München - In der achten Folge von „Germany‘s Next Topmodel“ shooten die angehenden Models mit ungewöhnlichen Partnern. Wir sind wieder im Couch-Ticker mit dabei.

Donnerstag ist wieder „Topmodel“-Tag. Hurra!

In der 8. Folge kommen die angehenden Models auf den Hund.

Heute bekommt Transgender-Model Giuliana ihre allerletzte Chance.

Ob Giuliana ihre allerletzte Chance nutzt, verfolgen wir von der Couch aus.

+++ Juhuu, heute ist wieder „Topmodel“-Tag. Zeit also, die Läster-Keule zu schwingen und von der Couch aus wieder alles besser zu wissen und ordentlich vom Leder zu lassen. Fangen wir doch gleich mal an. In den letzten Wochen ist uns nämlich aufgefallen, dass Heidi Klum in ihren Einzelinterviews immer irgendwie ... anders aussieht. Was wir damit meinen? Das erfahrt Ihr hier.

GNTM 2017: Das passiert in der achten Folge von Germany‘s Next Topmodel

Achtung, Leute, jetzt werdet Ihr gleich einen Ohrwurm haben, der mindestens so gemein ist wie das Ego von Carina groß. Das Shooting der achten Folge von Germany‘s Next Topmodel steht nämlich unter einem ganz besonderen Motto: „Who let the dogs out“ heißt es am Donnerstagabend. Dabei bekommen die Kandidatinnen einen haarigen Partner an ihre Seite gestellt. Und nein, damit meinen wir nicht Thomas Hayo, sondern sieben Hunde, die sich mit den angehenden Models ablichten lassen dürfen. Oder andersrum, wie man‘s eben nimmt.

Eine weitere Statistenrolle übernehmen dann aber tatsächlich noch die Juroren. Michael Michalsky und Thomas Hayo shooten nämlich ebenfalls mit den Kandidatinnen aus ihrem jeweiligen Team. Heidi Klum weiß: „Solche Shootings erfordern Sensibilität, Einfühlungsvermögen, Konzentration und Disziplin.“ Mal sehen, welches „Girl“, wie Heidi Klum ihre Meeeedchen neuerdings nennt, jede einzelne Eigenschaft abrufen kann.

Ach ja, und dann geht‘s ja für ein paar Mädels auch noch darum, sich den Weg zur Berliner Fashion Week freizuboxen. „Wer bei den Castings überzeugt bekommt die Chance, bei einer Fashionshow mitzulaufen. „Für mich ist es schon wichtig zu sehen, wie meine Mädchen bei Kunden ankommen. Denn so können wir sehen, wie gut sie im späteren Model-Leben abschneiden können“, erklärt Klum. Mit dabei ist auch Maja (19). „Als ich mich vorgestellt habe und tatsächlich ein Kleid anprobieren sollte, war ich echt happy“, so die Kandidatin. Schön, wenn man die Kandidatinnen mit so wenig zufrieden stellen kann.

Wen Heidi Klum am Donnerstag den Hunden zum Fraß vorwirft, erfahrt Ihr hier natürlich wie immer in unserem Couch-Ticker.

