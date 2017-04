Drogen, Luxus, Ärger: Sorgen die GNTM-Meeedchen für Schlagzeilen?

München - Achtung, Wortspiel: Die Meeedchen müssen heute in großen Wasserbällen Haltung bewahren. Doch für wen platzt am Ende die GNTM-Blase? Das Wortspiel ist der Knaller, oder? Wir sind jedenfalls wieder im Couch-Ticker dabei.

Da waren es nur noch zehn: Jeweils fünf Meeedchen sind in den beiden Teams noch vertreten.

Die GNTM-Anwärterinnen lernen heute den Umgang mit den Medien - wer hat etwas zu verbergen?

Wer schon raus ist, erfahren Sie unter diesem Link.

GNTM 2017: „Journalistinnen haben recherchiert“

„Diese Woche sollen die Models etwas über den Umgang mit den Medien lernen“, sagt Heidi Klum über die elfte Folge, die heute Abend zu sehen ist. Ob die Meeedchen dabei wirklich Geschichten über puren Luxus, Drogen und Ärger auspacken, so wie ProSieben das angekündigt hat, bezweifeln wir allerdings. Wobei Anh sagt: „Ich mache mir ernsthaft Sorgen. Es gibt wirklich Dinge, über die ich nicht gerne spreche.“ Vielleicht verrät sie ja doch etwas. Jedenfalls sind Bunte-Herausgeberin Patricia Riekel und Bunte.de-Chefredakteurin Julia Bauer zu Gast in Los Angeles. In einem Interviewtraining zeigen sie den angehenden Models, wie sie mit den Medien umgehen müssen, denn die „Journalistinnen haben recherchiert und locken die Nachwuchsmodels gekonnt aus der Reserve“, verspricht der Sender. Heidi: „Ein Interview für ein junges, noch unbekanntes Model ist natürlich eine gute Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen – hoffentlich im positiven Sinne.“

Beim so genannten Bubble-Shooting in einem lebensgroßen Wasserball könnte diese Woche die - Achtung, nochmal der gleiche Witz! - Model-Blase für einige der GNTM-Anwärterinnen schnell platzen. Der Wasserball wird natürlich über Wasser gerollt und die Meeedchen müssen darin die richtige Pose finden. Klingt nach Spannung. Also im Körper der Meeedchen. Hoffentlich nicht nur dort, sondern auch für die Fernsehzuschauer von Germany‘s Next Topmodel ...

+ Das Outfit der Models ist, nun ja, eng. © ProSieben/Micah Smith

Diese Meeedchen sind noch im Rennen um den Titel, Deutschlands nächstes Topmodel zu werden:

Team Michael

Anh

Brenda

Carina

Leticia

Romina

Team Thomas

Céline

Lynn

Maja

Sabine

Serlina

Heidis außergewöhnliche Kandidatinnen Giuliana und Melina sind mittlerweile beide nicht mehr dabei. Von der heimischen Couch aus haben wir bislang alle GNTM-Folgen im Ticker begleitet. Was in den Episoden passiert ist - oder auch nicht - können Sie hier nachlesen: 1. Folge, 2. Folge, 3. Folge, 4. Folge, 5. Folge, 6. Folge, 7. Folge, 8. Folge, 9. Folge und 10. Folge.

pak