GNTM 2018: Der Final-Ort steht fest - und es ist nicht Köln

Das Finale von „Germany‘s Next Topmodel“ hat ein neues Zuhause gefunden. Für das Foto-Finish 2018 geht es aber wieder in Heidi Klums Heimatregion, ins Rheinland.

Köln - Heidi Klum hat im Jahr 2018 offenbar kein Foto für Köln. Obwohl es Verhandlungen gegeben habe, wird das Finale der TV-Show „Germany‘s Next Topmodel“ in diesem Jahr nicht in der rheinischen Metropole stattfinden. Das berichtet der Express.

Mehrmals schon war die Kölner „Lanxess Arena“ der Ort, an dem Heidi Klum die Siegerin von „Germany‘s Next Topmodel“ kürte. Doch nachdem die Final-Show im vergangenen Jahr in Oberhausen stattfand, kehrt die TV-Sendung auch 2018 nicht in die Domstadt urück. Einem Bericht des Express zufolge wird das Finale von „GNTM“ 2018 stattdessen in der Düsseldorfer „Esprit Arena“ stattfinden.

„Germany‘s Next Topmodel“: Finale in Düsseldorf ist „in trockenen Tüchern“

„Die Verträge mit der Düsseldorfer Arena sind schon unterschrieben. Das ist alles in trockenen Tüchern“, zitiert das Blatt einen Produktionsmitarbeiter. Das freue auch Show-Mami Heidi Klum, heißt es weiter, denn: Das Model kehrt damit nicht nur zurück ins Rheinland, sondern rückt noch näher an ihren Geburtsort Bergisch Gladbach heran, als das bei einer Sendung in Köln der Fall gewesen wäre.

An welchem Datum genau die Sendung stattfinden wird, ist noch unter Verschluss, es wird aber wohl ein Donnerstag im Mai werden. Bereits zuvor war bekannt geworden, dass es eine andere drastische Änderung im Finale 2018 geben wird.

Es ist nicht das erste große Event, dass statt andernorts nun in Düsseldorf stattfindet. Erst Anfang der Woche war bekannt geworden, dass Pop-Star Ed Sheeran sein Konzert aus einem etwas kuriosen Grund von Essen nach Düsseldorf verlegen wird.

rjs