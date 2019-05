GNTM 2019: Wer flog wann raus? Wer siegte im Finale?

Wer flog wann raus bei GNTM 2019? Diese Kandidatinnen schafften es ins Finale von „Germany‘s Next Topmodel“.

Neun Kandidatinnen sind bei GNTM 2019 noch dabei.

In der elften Folge war für die 23-Jährige Julia aus Ulm Schluss bei „Germany‘s next Topmodel“ 2019.



Das Finale von GNTM, bei dem die Gewinnerin 2019 verkündet wird, läuft am Donnerstag, 23. Mai 2019, ab 20.15 Uhr auf ProSieben

Es ist der Satz, vor dem sich alle Kandidatinnen bei „Germany‘s next Topmodel“ fürchten: „Ich habe heute leider kein Foto für dich.“ Wer das von Heidi Klum zu hören bekommt, muss die Koffer packen und die Show verlassen. Auf diese Art fliegt eine nach der anderen bei GNTM raus, bis die Siegerin feststeht. Den Live-Ticker zur aktuellen Folge von GNTM gibt‘s hier. Außerdem sorgte Heidi Klum kürzlich für einen Fremdschäm-Moment bei GNTM.

GNTM 2019: Wer ist raus?

Schon viele hoffnungsvolle Nachwuchs-Models mussten den Heimweg antreten und auch in diesem Jahr werden viele weitere hinzukommen. 50 Mädchen treten in der ersten Folge an, um ihrem Traum von der Topmodel-Karriere einen Schritt näher zu kommen. Für 49 von ihnen bleibt es ein Traum, sich im Finale die Krone aufzusetzen. Die wichtigste Frage lautet daher jede Woche: Wer ist raus bei GNTM 2019? In Folge 10 von GNTM 2019 fällt zum Beispiel die Entscheidung über die Top 10 der Show.

Im Folgenden finden Sie den Überblick darüber, welche GNTM-Kandidatinnen rausgeflogen sind und welche sich in der nächsten Runde beweisen dürfen.

Wer ist raus bei GNTM 2019? Diese Kandidatinnen sind ausgeschieden

Kandidatin Alter Herkunft Bianca 23 Wien raus in Folge 1 Isabell 19 Straubing raus in Folge 1 Lucia 19 München raus in Folge 1 Selina 22 Holzkirchen raus in Folge 1 Yara 19 Felsberg raus in Folge 1 Anastasiya 21 Heidelberg raus in Folge 2 Debora 22 Berlin raus in Folge 2 Ann-Kathrin 20 Hassfurt raus in Folge 2 Marlene 19 Stuttgart raus in Folge 2 Maria 22 Heilbronn raus in Folge 3 Naomi 16 Wien raus in Folge 3 Celine 19 Malchow raus in Folge 3 Loriane 24 Berlin raus in Folge 3 Olivia 16 München ging freiwillig in Folge 3 Kim 19 Oberhausen ging vor Folge vier freiwillig Joelle 23 Mechernich raus in Folge 4 Melina 18 Duisburg raus in Folge 4 Catharina 19 Dortmund raus in Folge 4 Leonela 18 Wien raus in Folge 5 Luna 21 Hann. Münden raus in Folge 6 Enisa 24 Schweden ging freiwillig in Folge 7 Jasmin 18 Frankfurt am Main raus in Folge 7 Melissa 22 Rosenheim raus in Folge 8 Justine 19 Schloß Holte-Stukenbrock raus in Folge 9 Theresia 26 Hamburg raus in Folge 10 Julia 23 Ulm raus in Folge 11 Lena 17 Essen raus in Folge 12 Tatjana 21 Leipzig raus in Folge 13 Sarah 20 Schlüchtern raus im Shootout in Folge 14 Caroline 21 Bremerhaven raus in Folge 14 Alicija 18 Hannover raus in Folge 14 Vanessa 21 Bensheim ging freiwillig vor dem Finale Cäcilia 19 Freiburg wurde im Finale Dritte Sayana 20 Düsseldorf wurde im Finale Zweite

GNTM 2019: Und das ist die Gewinnerin

Kandidatin Alter Herkunft Simone 21

Video: Die erfolgreichsten Kandidatinnen bei GNTM

Wie viele Mädchen müssen pro Folge bei GNTM rausfliegen?

Eigentlich steht bei „Germany‘s next Topmodel“ nur eines fest: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass in einer Episode alle Kandidatinnen im Rennen bleiben. Nicht einmal die Anzahl der Mädchen, die bei GNTM rausfliegen, lässt sich immer vorher erahnen. Besonders in den ersten Wochen ist definitiv mit mehreren Rauswürfen pro Folge zu rechnen. Wer richtig Pech hat, wird beim GNTM-Umstyling komplett umgekrempelt und darf dann direkt wieder nach Hause fahren.

Die Erfahrung zeigt: Von den insgesamt 50 Nachwuchs-Models, die am Anfang in Berlin dabei sind, muss mit Sicherheit ein großer Teil sofort wieder gehen.

Wenn das Finale immer näher rückt und nur noch einzelne Kandidatinnen gehen müssen, wird auch die Entscheidung für Heidi Klum immer schwieriger. Für sie zählt am Ende, welche Mädchen sich bei den Shootings und Walks am besten geschlagen haben und wer eine konstant hohe Leistung zeigt. Und wenn man den Aussagen der Jury-Chefin glauben mag, müssen ihre Mädchen außerdem ganz viel Personality zeigen, immer wieder richtig „abliefern“ und natürlich auch „das Ding rocken“ - was man halt so sagt, wenn hilfreiche Tipps eines Profis gefragt sind.

Wer bestimmt, wer bei GNTM 2019 rausfliegt?

Wie immer ist es die GNTM-Jury, die den Kandidatinnen nach einer Reihe von Aufgaben verkündet, ob sie raus sind oder weiter dabei bleiben dürfen.

2019 wird sich daran nur eine Sache ändern: Heidi Klum ist die einzige Jurorin, die die gesamte Staffel begleitet. Alle anderen Jury-Kollegen sind jeweils nur für eine Folge dabei, um die Chefin zu beraten.

Auf diese Art bekommt Heidi in 15 Folgen die Expertise von 15 Promis aus dem Fashion- und Showbusiness. Sie können zwar nicht direkt entscheiden, wer bei GNTM rausfliegt - denn dafür ist Heidi natürlich immer noch selbst zuständig. Aber mit ihrer Expertise können sie die Entscheidungen sicher beeinflussen.

Wie viele Finalistinnen wird es bei GNTM 2019 geben?

Wer ist raus bei GNTM 2019, bevor es ins Finale geht? Für die Zuschauer und nicht zuletzt für die Mädchen ist das eine der letzten großen Fragen jeder Topmodel-Staffel. Eine Vorhersage ist sogar in den letzten Folgen schwer möglich, da sich Heidi und ProSieben nicht darauf festlegen, wie viele Finalistinnen es geben wird. Schaffen es nur die letzten vier? Dürfen fünf von ihnen in die letzte Show? Oder läuft es vielleicht nur auf einen Dreikampf hinaus? Die Vergangenheit hat gezeigt, dass unterschiedliche Varianten möglich sind.

Was tatsächlich passiert, sehen Sie ab dem 7. Februar 2019 jeden Donnerstag auf ProSieben. Hier finden Sie die Infos zur Übertragung von „Germany‘s next Topmodel“ im TV und Live-Stream.

Robert Märländer

