GNTM 2020 by Heidi Klum: Julia P. aus Dortmund wohl schon raus - verdächtige Fotos liefern den Beweis 

Julia P. aus Dortmund will "Germany's next Topmodel 2020" werden, doch sie kann Heidi Klum nicht mehr von sich überzeugen.

Instagram-Fotos verraten: GNTM-Kandidatin Julia P. aus Dortmund ist längst raus. Ins Finale kommt sie nicht. Aus der Traum von "Germany's next Topmodel 2020". Warum konnte sie Heidi Klum nicht überzeugen?

Julia P. ist unter den Top 16 der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel .

ist unter den Top 16 der diesjährigen Staffel von . Ihre Reise bei GNTM könnte aber bald vorbei sein - Heidi Klum ist nicht mehr überzeugt von ihr.

könnte aber bald vorbei sein - ist nicht mehr überzeugt von ihr. Auf Instagram sprechen Fotos dafür, dass die Schülerin bald rausfliegt.

Los Angeles/Dortmund - Noch sind 16 Mädchen im Rennen um den Titel "Germany's next Topmodel 2020" (GNTM). Doch das wird sich bereits am Donnerstag (12. März) wieder ändern. Dann läuft eine neue Folge der Model-Show bei ProSieben. Und wir fragen uns: Fliegt Julia P. aus Dortmund in dieser Runde raus? Instagram-Fotos könnten genau das bedeuten. Ein Detail macht besonders stutzig, wie RUHR24.de* berichtet.

GNTM 2020 by Heidi Klum: Rauswurf-Beweis von Kandidatin Julia P. aus Dortmund auf Instagram

Denn nach den Dreharbeiten von GNTM*, die mittlerweile abgeschlossen sind, sieht Julia P. wieder genauso aus wie vor dem großen Umstyling bei GNTM. Heidi Klum hatte der Dortmunderin blonde Extensions verpasst, die der 17-Jährigen offenbar nicht gefallen haben. Die Schülerin ließ sie entfernen und trägt aktuell wieder ihren kurzen Bob, den sie schon zu Beginn von Germany's next Topmodel trug.

Doch was ist daran so brisant? Ganz einfach: Die Models, die es ins Finale schaffen, behalten normalerweise ihre Frisuren - auch nach Abschluss der Dreharbeiten. Mittlerweile sind alle Kandidatinnen wieder zu Hause, auch die Finalistinnen. Für Julia P. aus Dortmund* ging es anscheinend direkt zum Friseur, wo die blonde Matte abkam. Klingt nicht gerade nach Finale...

GNTM 2020 by Heidi Klum: Kandidatin Julia P. postet Videos und Fotos auf Instagram

Auf Instagram teilt Julia P. ihre neue (alte) Bob-Frisur mit ihren Fans. Wenn auch eher indirekt. Auf ihrem offiziellen GNTM-Account sprach sie in einer Story direkt an ihre Fans, wo es hauptsächlich darum ging, dass Julia in Zukunft wieder mehr Dinge aus ihrem Privatleben auf Social Media teilen will.

+ In ihrer Insta-Story zeigte GNTM-Kandidatin Julia P. ihre neue Frisur. © Instagram/@julia.gntm2020.official Dabei immer gut zu sehen: ihre neue Frisur. Aufmerksamen Zuschauern oder eingefleischten Julia-Fans dürfte der blonde Bob direkt aufgefallen sein, auch wenn die Schülerin ihren neuen Cut nicht angesprochen hat. Auffällig ist es allemal.

GNTM 2020 by Heidi Klum: Kandidatin Julia P. postet auch auf privatem Account

Auch auf ihrem privaten Instagram-Account, den Julia P. schon vor Start von GNTM hatte, postet die Dortmunderin Fotos mit ihrer neuen Frisur. Erst vor einer Woche lud sie einen Beitrag hoch, auf dem sie ihre kurzen blonden Haare zurück gegelt hat und ein schickes Outfit trägt.

Fast zum gleichen Zeitpunkt postete Julia auch ein Polaroid-Foto mit ihren Freundinnen. Gut darauf zu erkennen: die kurzen Haare. Ob die beiden Fotos aber tatsächlich auch vor einer Woche aufgenommen sind, geht aus den Posts nicht hervor. Sie könnten auch schon älter sein und einfach nicht gepostet worden sein. Die Story-Videos auf ihrem GNTM-Account sind aber aktuell. Was bedeutet, dass auch ihre Haare frisch geschnitten sein müssen.

GNTM 2020 by Heidi Klum: Leistung von Kandidatin Julia P. hat nachgelassen

Fürs GNTM-Finale hat es für Julia P. also offenbar nicht gereicht. Überraschend kommt die Nachricht aber nicht: Bereits in der vergangenen Woche konnte die Schülerin aus Dortmund Heidi Klum nicht mehr von sich überzeugen. Beim Beauty-Shooting mit einem Skorpion fand die Model-Mama, dass Julia "desinteressiert" ausgesehen hätte.

Erklären konnte sich die 17-Jährige ihr Verhalten aber nicht. "Irgendwas stimmt diese Woche nicht", sagt sie noch. Ähnliches sah man bei Julia P. schon in einer älteren Folge von GNTM. Damals vermisste die Jugendliche vor allem ihre Familie und ihren Freund, mit dem sie mittlerweile nicht mehr zusammen ist. Sie bekam einen Heulkrampf, von dem sogar Heidi Klum verwundert war.

"Es musste einfach raus" - Julia P. hatte eine emotionale Woche

GNTM 2020 by Heidi Klum: Stehen die Top 9 schon längst fest?

Noch ging es für Julia P. aber glimpflich aus. In der vergangenen Woche drückte Heidi Klum unter der Sonne Südkaliforniens ein Auge zu und gab Julia P. eines der begehrten Fotos. Sie wolle die Dortmunderin "noch nicht aufgeben". Entscheidend könnte daher ihre Leistung in der neuen Folge sein. Sollte sie da nicht rausfliegen, dann sicherlich in den nächsten Wochen.

Laut Paparazzi-Fotos, die die Bild-Zeitung schon vor drei Wochen veröffentlichte, standen zu dem Zeitpunkt bereits die Top 9 der diesjährigen GNTM-Staffel fest. Und von Julia P. fehlte jede Spur. Stattdessen wurden diese "Meeedchen" abgelichtet:

Maribel*

Anastasia

Sarah P.

Maureen

Larissa

Lijana

Vivian

Tamara

Jacky

Ob sich die Liste bewahrheitet, werden die nächsten Folgen von Germany's next Topmodel zeigen. In der Vergangenheit stimmten derartige Leaks aber immer, sodass oft schon während der Show feststand, wer ins Finale kommt.

ahi

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks