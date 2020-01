GNTM 2020: Stardesigner macht dreiste Aussage und beleidigt Models live im TV

Aufreger bei Folge 1 von GNTM 2020: Gast-Juror und Designer Julien MacDonald plaudert eine ganz böse Meinung über Models im Allgemeinen aus.

Am Donnerstag 30. Januar 20.15 Uhr lief die erste Folge der 15. Staffel GNTM auf ProSieben

der 15. Staffel auf ProSieben Auch die 17-Jährige Julia P. aus Dortmund schaffte es als Kandidatin in die erste Runde auf den Laufsteg zum Fashionwalk von Designer Julien MacDonald

in die erste Runde auf den Laufsteg zum Fashionwalk von Designer Direkt in der ersten Folge hagelte es fiese Kritik von Gast-Juror Julien MacDonald

München - Die erste Folge der TV-Castingshow „GNTM“ ist am Donnerstag, 30. Januar in die 15. Staffel gestartet. Wieder haben sich tausende Nachwuchsmodels bei Moderatorin Heidi Klum und Gast-Juror Designer Julien MacDonald vorgestellt, um den ersehnten Titel „Germanys Next Topmodel“ zu gewinnen.

GNTM 2020: Schon nach erstem Walk platzen vor Heidi Klum große Modelträume

Begleitet von großer Aufregung, Freunden und Familie stellten sich viele potentielle Kandidatinnen auf dem Laufsteg im Münchner Olympiapark den kritischen Blicken von Moderatorin Heidi Klum. Gemeinsam mit Gast-Juror und Designer Julien MacDonald wählte das Model mit sicherem Blick jene 38 Mädchen aus, für die es danach teilweise zum ersten Walk auf dem Laufsteg der Fashion Show von Stardesigner Julien MacDonald ging.

GNTM 2020: Aufregung bei Fitting - Gast-Juror genervt von Kandidatin

Während den Vorbereitungen zu der Fashion-Show, in der die Kandidatinnen die traumhaften Abendkleider von StardesignerJulien MacDonald vor Publikum präsentieren sollten, kam es schon in Folge Eins zum Eklat: Die mit 17 Jahren jüngste Teilnehmerin Julia P.* aus Dortmund stand noch bis wenige Momente vor dem Start ohne Outfit da. „Alle haben ein Kleid bekommen außer mir. Ich war die ganze Zeit entweder bei den Haaren oder dem Make-Up und es hieß immer später, später“, versuchte die Kandidatin die Situation zu erklären. Der Designer zeigte sich wenig amüsiert und ätzte in Richtung des Nachwuchsmodels: „Tut mir leid, manchmal glaube ich, Models sind nicht gerade die intelligentesten Wesen.“ Diese Kandidatinnen hoffen dennoch auf den Sieg* bei der Casting Show.

GNTM 2020: Nach Fashionshow hat Designer Julien MacDonald plötzlich eine Favoritin

Die Kritik von Gast-Juror Julien MacDonald saß bei dem Model-Küken aus Dortmund. Sie wäre von einem zum anderen gelaufen mit der Bitte um ein Kleid, es habe sich aber niemand gekümmert versuchte Julia P. zu erklären. Zur Show erschien die 17-Jährige dann aber rechtzeitig in einem zarten Traum aus Tüll und Spitze in Baby-Doll-Manier auf dem Laufsteg. „Ich hatte Gänsehaut des Todes“, so die Dortmunderin nach dem Walk. Doch alles lief glatt. Besser wohl, als alle es erwartet hatten. Denn nicht nur Heidi Klum, auch die zweite Gast-Jurorin, Schauspielerin und Designerin Milla Jovovich, zeigten sich begeistert von Julia P. „Sie überrascht mich“ freute sich Backstage auch Designer Julien MacDonald. „Du warst fantastisch.“ lobte der Designer die jüngste Teilnehmerin und nannte sie einen „Geheimtipp in diesem Wettbewerb.“

Die nächste Folge läuft am Donnerstag, 06.02.2020 um 20.15 Uhr auf ProSieben. Alle weiteren Sendetermine gibt es auch im Überblick.* Was passiert als nächstes, wer sind die Gast-Juroren* der kommenden Folgen und was tut sich bei den Mädchen? Die zweite Episode wird spannend. Diese Kandidatin sorgte bereits vor dem Start der Show bei ProSieben für Verwirrung.*

