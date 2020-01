GNTM 2020: Julia (17) aus Dortmund will Germany's next Topmodel werden

Bei der neuen Staffel von Germany's Next Topmodel hat Heidi Klum auch eine Kandidatin aus Dortmund mit dabei.

Unter den Kandidatinnen der neuen Staffel von Germany's next Topmodel ist auch eine Dortmunderin. Das gab der Sender ProSieben jetzt auf seiner offiziellen Website bekannt. Ob sie es schafft, Heidi Klum zu überzeugen und GNTM 2020 wird?

Julia P. aus Dortmund ist die jüngste Kandidatin der neuen GNTM-Staffel.

Neben ihr kämpfen noch 27 weitere Mädchen um den Titel von Germany's next Topmodel.

Wer weiter kommt, darf mit Heidi Klum nach Costa Rica fliegen und am Nackt-Shooting teilnehmen.

Dortmund - RUHR24* hat es schon seit Tagen vermutet, doch jetzt ist es offiziell: Schülerin Julia P. (17) aus Dortmund ist Kandidatin der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel. Ab dem 30. Januar will die Blondine Heidi Klum überzeugen, dass sie Deutschlands schönstes "Meeedchen" ist.

GNTM 2020: Julia (17) aus Dortmund ist eine von 28 Kandidatinnen der neuen Staffel

Am Donnerstag (16. Januar), zwei Wochen vor TV-Premiere von GNTM 2020, hat ProSieben die 28 Kandidatinnen der neuen Staffel auf seiner Website vorgestellt. Bisher mit noch relativ wenigen Infos - ProSieben spricht von "einem ersten Eindruck", den sich Fans von den Modelanwärterinnen verschaffen können.

Insgesamt 28 Mädchen kämpfen ab dem 30. Januar jede Woche ab 20.15 Uhr um den Titel "Germany's next Topmodel". Welche Kandidatin sich am Ende durchsetzt und in die Favoritenrolle schlüpft, bleibt abzuwarten. Auf der Website von ProSieben können die Zuschauer während der kompletten 15. Staffel der Castingshow mitverfolgen, wie sich die Mädchen schlagen. Auch wenn jemand rausfliegt, kann man das dort nachlesen.

GNTM 2020: ProSieben hat Kandidatinnen lange unter Verschluss gehalten

Bis Donnerstag hat ProSieben wie jedes Jahr ein riesiges Geheimnis daraus gemacht, wie die Kandidatinnen der neuen Staffel von GNTM aussehen und heißen. Der Instagram-Account "gntm20" hat 20 der potenziellen Modelanwärterinnen aber schon vorab ausfindig gemacht und sie einzeln vorgestellt.

Und der Account lag richtig: Alle der dort vorgestellten Models nehmen auch tatsächlich an der Castingshow teil! Mittlerweile ist der Account allerdings gelöscht - möglicherweise ist ProSieben aus Angst vor weiteren verfrühten Insider-News dagegen vorgegangen. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu solchen Vorfällen, so wurden beispielsweise die Top 3 schon vor dem Finale öffentlich gemacht.

GNTM 2020: Julia aus Dortmund hat 20 Kilo abgenommen

Im Interview verrät Julia P., die stolze 1,85 Meter groß ist, dass sie im vergangenen Jahr 20 Kilo abgenommen hat. Geschafft hätte sie dies mit gesunder Ernährung und viel Bewegung. Heute ist die Schülerin so stolz auf ihren Körper, dass sie bei GNTM "zu allem bereit sei". Das obligatorische Nackt-Shooting, das den jungen Models in jeder Staffel bevorsteht, ist kein Problem für sie.

"Ich will 'Germany's next Topmodel' werden, weil ich dann jedem zeigen kann, dass man es schaffen kann, egal wie man aussieht, wie 'groß' man ist und woher man kommt", sagt die ehrgeizige 17-Jährige zu ihren Ambitionen, bei der Castingshow mitzumachen. Sie ist die jüngste Kandidatin der aktuellen Staffel - man darf also davon ausgehen, dass Heidi Klum deshalb ein besonderes Auge auf sie werfen wird.

GNTM-Kandidatin Julia P. aus Dortmund: "Ich stehe auf Männer und Frauen"

GNTM 2020: Julia bekommt ordentlich Konkurrenz

Ob sie am Ende Model-Mama Heidi Klum von sich überzeugen kann und Germany's Next Topmodel wird, bleibt abzuwarten. Die Blondine kämpft mit ordentlich Konkurrenz um den begehrten Titel. Neben ihr wollen noch 27 andere junge Frauen, aus ganz Deutschland und auch aus Österreich das nächste Topmodel werden.

Der Druck ist groß - in der vergangenen Staffel haben es die beiden Dortmunder Kandidatinnen nicht weit geschafft. Anthonia flog bereits in der ersten Folge von GNTM raus und Catharina bekam nach drei Wochen im Rennen um GNTM kein Foto mehr von Heidi. Zumindest für Catharina scheint sich die Teilnahme aber gelohnt haben: Die 20-Jährige ist, wie ihr Instagram-Account verrät, viel unterwegs, zuletzt bei der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin.

GNTM 2020: Das erwartet die Kandidatinnen in der neuen Staffel

Auch bei Germany's next Topmodel werden die Kandidatinnen wieder viel unterwegs sein: Zum ersten Mal überhaupt geht es für die Modelanwärterinnen nach Zentralamerika. In Costa Rica müssen die Models beim Shooting mit einer Vogelspinne beweisen, dass sie starke Nerven haben. Außerdem erwartet sie in dem tropischen Land das erste Nackt-Shooting.

Wie sich Julia P. aus Dortmund auf Costa Rica schlägt und ob sie sich gegenüber den anderen Mädchen durchsetzen kann, sehr ihr ab dem 30. Januar um 20.15 Uhr. Dann startet die neue Staffel von GNTM auf ProSieben.

