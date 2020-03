GNTM 2020: Die „Schlacht“ um die beliebten Jobs beginnt - Kandidatin steigt freiwillig aus

Fashion-Show-Time bei GNTM: Für die „Meeedchen“ geht es zur Berlin Fashion Week. Wer kann die Kunden von sich überzeugen? Das lesen Sie in unserem Live-Ticker.

Folge acht von GNTM* läuft diese Woche.

von GNTM* läuft diese Woche. Es dreht sich alles um Modeljobs .

. Wolfgang Joop ist zurück.

21.41 Uhr: Mareike geht und Maribel verabschiedet sich nicht - aber eine gebuchte Massage geht da einfach vor. Tamara, Sarah und Maureen verteidigen Maribel. Lijana wirft der „Austria Gang“ Arroganz vor. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen, liebe Lijana.

Da können wir dieser Nutzerin nur zu stimmen:

lijana ist abgehoben und tamara auch, der unterschied:



tamara gönnt es anderen

lijana nicht

tamara ist sympathisch

lijana nicht#gntm — Lisa (@blindvorwut) March 19, 2020

GNTM: Sarah ergattert auch ihren ersten Job - bei Wolfgang Joop

21.39 Uhr: Sarah P. bekommt den Job bei Wolfgang Joop. Eigentlich hätte er gerne Mareike gebucht, nachdem diese aber freiwillig geht, geht das nicht mehr. Lijana wundert sich, da Sarah P. so ruhig ist. Ohhh mein Gott, jemand ruhiger bekommt ein Job? Ja, stell dir das mal vor - so etwas geht.

21.36 Uhr: Mareike entscheidet, dass sie freiwillig gehen möchte. Und für Lijana ist das Aufgeben. Hört sich da etwa gerne jemand selbst reden???

21.34 Uhr: Mareike ist total am Boden - Freunde und Familien fehlen - genauso wie ihr Ehrgeiz. Kann Wolfgang helfen?

GNTM: Wolfgang Joop ist wieder zurück!

21.32 Uhr: Aber immerhin: Wolfgang Joop ist zurück! Endlich mal wieder jemand sympathischer - auch wenn er Julia P. zum Weinen bringt, weil er sie nicht zum Casting eingeladen hat.

21.30 Uhr: Mareike ist aktuell einfach nur am Boden und nicht mehr sie selbst. Wir auch nicht, wenn wir Lijana noch häufiger sehen müssen.

21.27 Uhr: Yeaahhhh Johanna hat einen Job - das rührt und sogar gerade zu Tränen. Sie hat bei Levis mit ihrer natürlichen Art überzeugt.

21.15 Uhr: Fängt Larissa jetzt genauso an wir Lijana: „Ich gebe alles und habe es soo verdient.“ Denken die anderen Mädchen bestimmt auch nicht. Eine zweite Lijana ertragen unsere Nerven nicht. Aber hey - so gibt es immerhin endlich ein bisschen Drama...

Wir haben ja schon viele anstrengende Meeedchen gesehen, aber Lijana toppt einfach alle und ist so anstrengend wie alle Meeedchen zuvor zusammen. #GNTM — Frances (@fancyfranci_) March 19, 2020

21.14 Uhr: Und das vierte Casting steht an. Es geht zu Levis.

GNTM: Lijana darf für Kilian Kerner laufen

21.12 Uhr: Ach nööööö Lijana hat den Job - alle freuen sich - not. Genau und nur dein Kampfgeist hat dich dahin gebracht. Ob Kilian Kerner sich im nach hinein GNTM anschaut und sich fragt, wen er da eigentlich gebucht hat. Lijana geht übrigens nicht nur uns auf den Keks. Auch bei Twitter strapaziert sie die Nerven der anderen. Wenigsten sind wir nicht allein - danke Twitter!

Schalte nur ich auf Durchzug wenn Lijana nur den Mund aufmacht? Mein Gott geht die einen auf den Keks. #gntm — BloodyLollypop (@BloodyFFpop) March 19, 2020

Wir haben ja schon viele anstrengende Meeedchen gesehen, aber Lijana toppt einfach alle und ist so anstrengend wie alle Meeedchen zuvor zusammen. #GNTM — Frances (@fancyfranci_) March 19, 2020

21.10 Uhr: Kilian Kerner findet Mareike vom Typ super, aber der Walk ist eine Katastrophe - sie ist einfach zu cool für diese Welt.

21.09 Uhr: Das nächste Casting von Kilian Kerner.

GNTM: Streit vor dem nächsten Casting

21.06 Uhr: Buuuuhhh das 3-Minuten-Gate. Die anderen sind drei Minuten zu spät und es kommt zum Eklat. Die einen haben auf die anderen nicht gewartet, obwohl eine Uhrzeit ausgemacht war. Wie schlimm. Ja, bei GNTM denkt jeder an sich - vor allem Lijana.

21.05 Uhr: Sogar die anderen sind schon von Lijana genervt. Kein Wunder. Wir sind heilfroh, dass wir sie nur einmal pro Woche sehen müssen.

21.03 Uhr: Johanna zweifelt an sich selbst und erzählt, von gehässigen Kommentaren von früher.

GNTM: Anastasia ergattert den nächsten Job - und Lijana nervt einfach nur

21.01 Uhr: Lijana nervt einfach nur: Wie kann man nur so von sich überzeugt sein? Ein bisschen Schadenfroh sind wir da schon fast, dass Anastasia wieder den Job bekommen hat.

20.59 Uhr: Anja Gockel erkennt es richtig: „Die sind alle nur nett“ und sie können nicht laufen - Überraschung. Im normalen Leben wären die „Meeedchen“ noch nicht einmal zum Casting eingeladen worden.

20.58 Uhr: Immerhin kann Johanna hier überzeugen. Lijana auch. Erstaunlich wie schnell wir mittlerweile genervt sind.

20.47 Uhr: Bei Anja Gockel steht das nächste Casting an.

GNTM: Anastasia bekommt ihren ersten Laufstegjob

20.46 Uhr: Anastasia darf für Marcel Ostertag laufen - das freut uns doch, denn sie ist immerhin so schön bescheiden.... wen wir da wohl sonst so meinen? Kleiner Tipp fängt mit L an.

20.44 Uhr: Larissa und Mareike konnten Marcel Ostertag nicht überzeugen. Dafür aber Sarah, Tamara, Vivian und Nadine.

GNTM: Wer darf für Marcel Ostertag laufen?

20.42 Uhr: Anastasia überzeugt mit ihrem Walk. Lijana auch und sie betont danach, dass sie sich gerne der Welt zeigen möchte wie sie ist. Okay wir wissen ProSieben schneidet alles zusammen, aber sollte Lijana nur ansatzweise so sein, wie sie aktuell bei GNTM rüberkommt, sind wir uns da nicht sicher, ob die Welt sie kennenlernen muss.

Die Meeedchen kommen jetzt erst drauf, dass Lijana nervt und Fake ist?



Wirklich jetzt?

Darf ich euch kurz an letzte Woche erinnern?#GNTM #GNTM2020 pic.twitter.com/vHaWynees8 — (@ymmshicd) March 19, 2020

20.39 Uhr: Das erste Casting findet bei Marcel Ostertag statt. Tamara entdeckt ein paar heiße männliche Models.

20.38 Uhr: Lijana bekommt dafür sehr gutes Kritik.

20.36 Uhr: Nikeata geht dabei ganz schön hart mit Johanna ins Gericht. Für sie ist Johanna kein Model und sie sollte sich noch einmal überlegen, ob sie wirklich Model werden möchte.

GNTM im Live-Ticker: Bevor es den Castings geht erhalten die „Meeedchen“ Laufstegtraining

20.35 Uhr: Bevor es zu den Castings geht bekommen die „Meedchen“ noch ein Laufsteg-Training von Nikeata Thompson.

20.33 Uhr: Und dann fällt mal wieder der Satz: „Das ist eine Competition“ - genau richtig erkannt - nach acht Folgen. Sehr gut, gemacht!

20.32 Uhr: Nun geht es nach Berlin zur Berlin Fashion Week - und da geht es um Jobs. Ja da kommen sie vielleicht wirklich mal in der realen Modelwelt an - da wird man nicht hofiert.

20.30 Uhr: Und Lijana lernt für sich: Nur Egoisten und Leute mit „Attitude“ überzeugen. Da würden wir sagen - kommt sehr auf den Kunden an. Nicht alle wollen solche Models buchen.

GNTM: Tamara holt sich ihren ersten Job

20.29 Uhr: Bitter Johanna war mit ihrem Video eine Favoritin - konnte aber nicht überzeugen. Tamara dafür umso mehr. Sie hat den Job als Festival-Girl.

20.24 Uhr: Die „Meeedchen“ sollen Festivallooks präsentieren und tanzen.

20.27 Uhr: Von Tamara und Sarah P. überzeugten die Kunden. Genauso wie Mareike.

20.27 Uhr: Johanna hat leider vom Gesicht her zu wenig angeboten.. mal wieder. Das könnte diese Woche eng für sie werden.

20.22 Uhr: Tamara ist natürlich davon überzeugt, dass sie das perfekt macht. Und auch Lijana sieht sich ganz weit vorne - nämlich im Finale. Wie heißt es so schön: „Hochmut kommt vor dem Fall!“ Wir warten mal ab.

20.21 Uhr: Die Show läuft noch keine 10 Minuten und Lijana hat schon wieder was zum Nörgeln - sie landet mit Maribel und Johanna in einer Gruppe. Und wir wissen ja - mit Maribel hat es Lijana nicht so.

GNTM im Live-Ticker: got2b lädt zum Casting ein - aber nicht alle dürfen mit

20.18 Uhr: Wer wird die Nachfolgerin von Dagi Bee? got2b sucht ein neues Model und die Kandidatinnen dürfen zum Casting - aber nicht alle. Anastasia, Vivian, Maureen und Bianca wurden gar nicht erst eingeladen. Die anderen können das neue Gesicht der Marke werden.

20.16 Uhr: Und endlich scheint der Zickenkrieg wieder los zu gehen - vielleicht kommt dann endlich mal ein bisschen Stimmung in das Ganze

20.15 Uhr: Es ist soweit - und geht wieder los: GNTM geht an!

19.45 Uhr: Jetzt geht es um die Wurst - oder die Jobs. Und da verstehen vor allem zwei Kandidatinnen keinen Spaß: Lijana* und Larissa*, das zeigen die ersten Bilder der heutigen Show. „Scheiß auf die anderen“, so Larissa. „Wir müssen jetzt ein Ego-Ding machen. So holen wir uns die Jobs!“ Vor allem Lijana fährt seit ein paar Folgen besonders die Krallen aus - Freundinnen gibt es bei ihr keine.

GNTM 2020: Julia P. wurde mit Basketbällen verprügelt

Update um 17.54 Uhr: Dass Julia P.* in der Schule gemobbt wurde, erzählte sie bereits offen. Doch wie schlimm es sie damals wirklich erwischt hat, wird durch den Taff-Beitrag, den sie letzte Woche durch ihre guten Leistungen erhalten hat, erst deutlich. Sie wurde mit Basketbällen verprügelt und trägt noch heute Schäden davon. Das ist ihr mit ihrer lustigen und kommunikativen Art gar nicht anzumerken.

+ GNTM: Julia P. wurde früher schlimm gemobbt. Heute ist sie der Sonnenschein und zeigt sich bei „Germany‘s Next Topmodel“ selbstbewusst. © ProSieben/Richard Hübner

GNTM-Trinkspiel für alle Zuhause auf der Couch

Update vom 19. März, 14.55 Uhr: Es fiel Trash-TV-Fans vermutlich noch nie leichter, Treffen abzusagen, um in aller Ruhe die Lieblingssendung zu schauen als in der aktuellen Zeit. Und zu Hause bleiben und Fernsehschauen war auch noch nie sinnvoller als während der Corona-Krise. Deshalb heißt es heute Abend bei uns: Vor den Fernseher kuscheln und GNTM schauen! Versüßen lässt sich der GNTM-Abend übrigens mit unserem GNTM-Trinkspiel* - das Sie allerdings natürlich nicht in einer großen Gruppe zelebrieren sollten. Es funktioniert auch wunderbar via Skype oder WhatsApp mit Freunden! Viel Spaß und einen feucht-fröhlichen GNTM-Abend!

GNTM 2020 im Live-Ticker: Kandidatin hatte mit 15 die erste Beauty-OP - es folgten weitere Eingriffe

Update vom 19. März, 12.50 Uhr: GNTM-Kandidatin Tamara ist eines der schrillsten „Meeedchen“ der 15. Staffel - und hat offenbar große Chancen, bei GNTM 2020 sehr weit zu kommen.* Die 19-jährige Österreicherin fällt vor allem durch ihr extrovertiertes Auftreten und durch ihre selbstbewusste Art auf.

Doch das war nicht immer so. Wie Tamara in der ProSieben-Sendung taff erzählte, hatte sie in ihrer Kindheit Selbstzweifel. Auf Instagram habe sie ständig Frauen gesehen, bei denen sie das Gefühl hatte, dass sie dickere Lippen, und einen schöneren Po haben als sie selbst. Sie sei auch oft deprimiert gewesen, weil sie so schüchtern war.

Mit nur 15 Jahren legte sich Tamara deshalb das erste Mal unters Messer, bekam dafür sogar die Einverständniserklärung ihrer Eltern. Inzwischen ist an Tamara einiges nicht mehr echt: Sie ließ ihre Nase korrigieren, ihre Ohren anlegen und die Lippen aufspritzen. Wie sich Tamara in Folge 8 auf der Berlin Fashion Week schlägt, sehen Sie heute Abend auf ProSieben - oder Sie lesen es hier in unserem Live-Ticker nach.

Update vom 19. März, 11.40 Uhr: Heute geht GNTM 2020 in die achte Folge. Zurzeit dominiert jedoch ein ganz anderes Thema die Medien: Das Coronavirus legt derzeit einen großen Teil des öffentlichen Lebens still. Auch auf das GNTM-Finale 2020 hat das Coronavirus nun Auswirkungen. Das große Finale am 14. Mai findet nicht in einer riesigen Halle* statt, sondern ohne Publikum in einem TV-Studio.

GNTM 2020 im Live-Ticker: Wolfgang Joop ist zurück - und die „Meedchen“ müssen sich beweisen

Die Wochen ziehen ins Land - das große Umstyling* war bereits, der Umzug nach L.A. für die „Meeedchen“ ebenso. Also was kommt nun als nächstes bei GNTM* auf uns zu? Genau. Die Castings für Jobs - und wir wissen ja: für Heidi ist es sehr entscheidend, wer viele Jobs bekommt: „Ich möchte sehen, wie sich meine Mädchen schlagen, wenn es um echte Jobs geht. Ein Model ohne Job ist kein Model.“ Ein Modeljob war bereits zu vergeben, für ein Shooting der deutschen Instyle. Gewonnen hat es Anastasia*.

GNTM 2020 im Live-Ticker: „Meeedchen“ fahren zur Berlin Fashion Week

Diese Woche dreht sich bei den verbliebenen Models dieser GNTM-Staffel* alles um Jobs - und nicht irgendwelche. Die „Meeedchen“ von Heidi Klum haben Castings für die Berlin Fashion Week und bei einem ganz besonderen Designer, der dort seine Kollektion präsentiert: Wolfgang Joop! Das ehemalige Jurymitglied von GNTM*, darf natürlich auch diese GNTM-Staffel* nicht fehlen. Auch wenn er dieses Mal „Meedchen“ buchen möchte: „Today is a special day. Es ist meine erste Kollektion, für die ich wirklich die Zeit hatte, die eine Kollektion braucht. Dafür suche ich selbstbewusste, coole Mädchen“, so Joop.

GNTM 2020 im Live-Ticker: Die „Meedchen“ laufen wieder vor Publikum

Beim Entscheidungwalk müssen die „Meedchen“ wieder vor Publikum laufen und präsentieren die aufwendigen Kollektionsteile von Christian Cowan.

Laufstegtraining bekommen die GNTM-Kandidatinnen* von Nikeata Thompson. Beide sitzen neben Heidi in der Jury und beurteilen den Walk der Jungmodels. Außerdem werden die Models am Ende ihres Walks auch noch überraschend fotografiert. Fashion-Fotograf Robert Erdmann shootet die „Meedchen“ - Entscheidungswalk und Shooting finden also in einem statt. Das setzt die Kandidatinnen zusätzlich noch unter Druck. Wer hält diesem Stand? Und welches Mädchen konnte in Berlin überzeugen? Wir sind gespannt auf GNTM-Folge acht.

Wann GNTM immer kommt, sehen Sie in unserer GNTM-Sendetermin-Übersicht*.

SL

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

Rubriklistenbild: © ProSieben/Richard Hübner